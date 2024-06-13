提高整个数据生态系统的透明度 Data & Trust Alliance 与 IBM 共同建立的新数据来源标准提供了首创的元数据分类法，能够为数据来源的透明度提供支持。

IBM Granite 模型被 Forrester Wave 评为出色表现者 这一认可肯定了 IBM 在提供企业级基础模型、帮助客户加速将生成式 AI 引入其业务工作流程，同时降低与基础模型相关的风险等方面采取的差异化方法。

遵守《欧盟 AI 法案》的三个关键步骤 《欧盟 AI 法案》于 2024 年 6 月生效。为了实现合规性，您现在需要了解哪些信息和采取哪些行动？

新任首席 AI 官如何平衡信任与创新？ 三位 IBM 领导者就新任首席 AI 官在任职后的头 90 天会面临的重大机遇和挑战发表了见解。

对基础模型的最新看法 了解有助于降低基础模型所带来的独特风险的策略和工具。

可持续发展中的 AI 伦理 了解负责任地开发和部署 AI 技术如何能更好地造福于人类和地球。