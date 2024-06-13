IBM 正在通过多学科、多维度的方法帮助推进负责任 AI
在 AI 方面，企业正面临着日益复杂、不断变化的全球监管环境。IBM 的 AI 伦理方法可在创新与责任之间取得平衡，帮助您大规模采用可信赖的 AI。
利用技术促进更合乎道德的未来
案例研究：建立对 AI 的信任
Data & Trust Alliance 与 IBM 共同建立的新数据来源标准提供了首创的元数据分类法，能够为数据来源的透明度提供支持。
这一认可肯定了 IBM 在提供企业级基础模型、帮助客户加速将生成式 AI 引入其业务工作流程，同时降低与基础模型相关的风险等方面采取的差异化方法。
《欧盟 AI 法案》于 2024 年 6 月生效。为了实现合规性，您现在需要了解哪些信息和采取哪些行动？
三位 IBM 领导者就新任首席 AI 官在任职后的头 90 天会面临的重大机遇和挑战发表了见解。
了解有助于降低基础模型所带来的独特风险的策略和工具。
了解负责任地开发和部署 AI 技术如何能更好地造福于人类和地球。
IBM 领导者 Christina Montgomery 和 Joshua New 概述了政策制定者减轻深度造假危害的三个关键优先事项。
IBM 认为 AI 应让我们所有人都能更好地工作，AI 时代的益处应该惠及大众，而不仅仅是一小部分的精英阶层。
IBM 客户的数据属于他们自己，洞察分析也属于他们自己。我们认为，政府数据政策应公平公正，优先考虑开放性。
企业必须清楚谁在训练其 AI 系统、训练中使用了哪些数据，最重要的是要清楚 AI 系统的算法是基于哪些数据生成了建议。
好的设计不会为了创造无缝体验而牺牲透明度。
经适当校准，AI 可以帮助人类做出更公平的选择。
当系统被用于制定关键决策时，AI 必须安全稳健。
透明度可以增强信任，提高透明度的最佳途径是信息披露。
AI 系统必须优先考虑和保障使用者的隐私和数据权利。
IBM 的 AI 伦理委员会是一个跨学科的中央机构，旨在助力整个组织营造讲道德、负责任、值得信赖的 AI 文化。
该委员会由 Francesca Rossi 和 Christina Montgomery 担任联合主席，其使命是支持 IBM 道德政策、实践、通信、研究、产品和服务的集中治理、审查和决策流程。通过灌输 IBM 长期以来的原则和伦理思想，该委员会作为一种机制， 确保整个 IBM 和所有员工对公司价值观负责。
通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解有关道德影响的更多信息
了解有关 Francesca 的更多信息
了解有关 Christina 的更多信息
IBM 倡导在创新与责任和信任之间取得平衡的政策，旨在为所有人打造更美好的未来。
IBM 的五项最佳实践涵盖并平衡了对整个 AI 生命周期中决策的人工监督、代理和问责。
IBM 对基础模型带来的机遇及其风险和潜在缓解措施的看法。
了解风险和潜在的缓解措施是负责任地构建和使用基础模型的关键第一步。
这份白皮书概述了有关数据驱动型商业模式的风险，并面向政策制定者提供了七项建议。
企业应利用基于风险的 AI 治理策略框架和有针对性的策略，开发和运营值得信赖的 AI。
关于脑机接口隐私风险的白皮书。
收集、存储、管理或处理数据的企业，有义务负责任地处理数据，确保所有权、隐私、安全性和信任。
IBM 不再提供面部识别或分析软件。我们认为，精准监管可提供合理的治理框架。
为了提升测试、评估、缓解策略的采用率，需要重视五个优先事项，最大限度减少 AI 系统中的偏见。
关于智能机器时代下的问责、合规和伦理问题的首创性论文。
IBM 关于如何在 AI 偏见审计中保护高风险群体的观点。
Data & Trust Alliance 与 IBM 共同编写了新的政策路线图，就如何平衡 AI 创新与 AI 安全提供了建议。
在“未来主义者峰会”上，IBM 首席隐私和信任官 Christina Montgomery 与 Partnership for AI 首席执行官 Rebecca Finley 讨论了开放式创新与 AI 安全性之间的重要关系。
在圣母大学-IBM 技术伦理实验室的支持下，2024 年将开展十个研究项目。
在圣母大学-IBM 技术伦理实验室的支持下，普利策中心发起了 AI Spotlight Series，这是一项全球培训计划。
IBM 和 Meta 与全球 50 多家创始成员和合作机构合作成立了 AI Alliance。
聆听包括 IBM 首席隐私和信任官 Christina Montgomery 在内的重要行业领导者对隐私的预测。
世界经济论坛与 IBM 合作，提供了三份简报来帮助指导实现负责任的 AI 转型。