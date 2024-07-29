Mixture of Experts

聆听专家对最新 AI 资讯、趋势、创新及其业务影响的分析

观看最新一集 观看特别节目
关于 Mixture of Experts

欢迎收听“Mixture of Experts”播客，本节目每周更新一期，旨在深度解析 AI 行业资讯。主持人 Tim Hwang 将邀请前沿工程师、研究人员和产品负责人，共同剖析 AI 新闻，拨开 AI 领域的迷雾。

从突破性研究到实际应用，每集节目都巧妙融合了专家分析和行业趋势洞见。深入了解 AI 如何重塑企业、提高效率并发掘新的增长机遇。无论您是希望维持竞争优势的资深专业人士，还是渴望探索技术前景的爱好者，“Mixture of Experts”都能为您提供洞察分析与实用知识。

注册《Think 时事通讯》，每周获取洞察分析、研究报告和专家解析，掌握 AI 和技术领域的最新资讯。

观看最新播客节目

播客节目 特别节目

观看前几集

Mixture of Experts 播客封面图
大型机现代化详解：COBOL 和 AI

AI 作为构建者与工具的对比、利用 COBOL 实现大型机器现代化、全球 AI 应用障碍以及通过智能体运营保障 AI 智能体的安全。

Mixture of Experts 播客封面图
造价 2,000 亿美元的印度 AI 中心与 Claude 携手构建 C 编译器

Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Mixture of Experts 播客封面图
Copilot 的使用情况揭示了 AI 的应用趋势

Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Mixture of Experts 播客封面图
Anthropic 与 OpenAI：Claude Opus 4.6 和 GPT-5.3-Codex

Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。

Mixture of Experts 播客封面图
Codex 发布与 OpenClaw/Moltbook 乱局：本周 AI 智能体热点回顾

OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Mixture of Experts 播客封面图
OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：开源智能体成为主流

Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
Mixture of Experts 播客封面图
新一轮 AI 竞赛：2026 年企业创新成果

OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！

Mixture of Experts 播客封面图
Claude Cowork 深度解析，Apple 携手 Gemini

Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
Mixture of Experts 播客封面图
CES 2026 AI 亮点：NVIDIA Rubin 与新奇装置

NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
Mixture of Experts 播客封面图
AI 年度回顾：塑造 2026 年的趋势

我们的专家将回顾 2025 年的 AI 突破性成果并预测 2026 年技术趋势。此外，我们还将探讨 AI 硬件短缺问题、开源优势、超级智能体和多模态演变历程。

您想寻找哪些话题？

AI 模型 AI 智能体 DeepSeek 生成式 AI

观看“Mixture of Experts”更多剧集

欢迎收听我们的 AI 播客系列，探索 AI 智能体、机器学习模型、聊天机器人等精彩内容。一键浏览我们的每月专题节目，轻松查找有关 LLM、SLM、人工智能治理和生成式 AI 的深度讨论！

 

1 月 3 日 | 第 36 集 OpenAI o3、DeepSeek-V3 以及 Brundage 与 Marcus 的 AI “赌局” 观看第 36 集 1 月 10 日 | 第 37 集 CES 2025、NVIDIA DIGITS、Apple Intelligence 宣告失败以及 Sam Altman 的反思 观看第 37 集 1 月 17 日 | 第 38 集 Anthropic 估值传闻、Microsoft CoreAI、NotebookLM 升级以及 AI 智能体在金融领域的实际应用 观看第 38 集 1 月 24 日 | 第 39 集 DeepSeek-R1、Mistral IPO、FrontierMath 争议和 IDC 代码助手报告 观看第 39 集 1 月 31 日 | 第 40 集 DeepSeek 的事实与炒作、模型蒸馏与开源竞争 观看第 40 集 2 月 7 日 | 第 41 集 OpenAI 深度研究、o3-mini、AI 行动峰会和 Anthropic 的 Constitutional Classifiers 观看第 41 集 2 月 14 日 | 第 42 集 巴黎 AI 峰会、Altman 的“三个观察”和 Anthropic 的经济指数 观看第 42 集 2 月 21 日 | 第 43 集 深度研究、OpenAI 推理芯片、小型 VLM 和 AI 智能体职位资讯 观看第 43 集 2 月 27 日 | 第 44 集 Claude 3.7 Sonnet、BeeAI 智能体、Granite 3.2 和不断涌现的错位问题 观看第 44 集 3 月 7 日 | 第 45 集 量子飞跃、模型上下文协议、CoreWeave IPO 和 AI 语音伴侣 观看第 45 集 3 月 14 日 | 第 46 集 Claude 3.7 Sonnet、BeeAI 智能体、Granite 3.2 和不断涌现的错位问题 观看第 46 集 3 月 21 日 | 第 47 集 NVIDIA GTC、百度推理模型和 Gemini AI 图像生成 观看第 47 集 3 月 28 日 | 第 48 集 DeepSeek-V3-0324、Gemini Canvas 和 GPT-4o 图像生成 观看视频 48
5 月 3 日 | 第 1 集 Rabbit AI 技术故障、GPT-2 聊天机器人、OpenAI 以及《金融时报》 观看第 1 集 5 月 10 日 | 第 2 集 开源现状、InspectorRAGet 以及 Kolmogorov-Arnold Networks 的最新动态 观看第 2 集 5 月 17 日 | 第 3 集 GPT-4o、AI 概述以及我们的多模态未来展望 观看第 3 集 5 月 24 日 | 第 4 集 Scarlett Johansson、FMTI 与 Think 2024 观看第 4 集 5 月 31 日 | 第 5 集 Google 的 AI 概述、Golde Gate Claude、“鲸鱼计算机”与缩放定律 观看第 5 集 6 月 7 日 | 第 6 集 ACM FAccT 大会深入探讨 AI 安全、RAG 基准测试和负责任的 AI 等议题 观看第 6 集 6 月 14 日 | 第 7 集 Apple WWDC24 的反响以及机制可解释性 观看第 7 集 6 月 21 日 | 第 8 集 NVIDIA 的 Nemotron-4 340B 模型、Safe Superintelligence Inc. 和 AI 智能体 观看第 8 集 6 月 28 日 | 第 9 集 Claude 3.5 Sonnet、BIRD-SQL 和 AI 劣质内容的最新动向 观看第 9 集 7 月 3 日 | 第 10 集 AI 硬件：训练、推理、设备和模型优化 观看第 10 集 7 月 12 日 | 第 11 集 AI 在温布尔登网球公开赛中的实际应用、ChatGPT 的编码和 AI 角色扩展功能 观看第 11 集 7 月 19 日 | 第 12 集 Goldman Sachs 生成式 AI 报告、Claude 2.0 Engineer 与 RIAA 诉讼 观看第 12 集 7 月 26 日 | 第 13 集 Meta 的 Llama 3.1、Mistral Large 2 以及业界对小模型展现出浓厚兴趣 观看第 13 集 8 月 2 日 | 第 14 集 SAM 2、friend.com，以及生成式 AI 项目是否会被弃置？ 观看第 14 集 8 月 9 日 | 第 15 集 OpenAI 结构化输出、character.ai “收购案”以及此举是否会促成“AI 泡沫”？ 观看第 15 集 8 月 16 日 | 第 16 集 《2024 年数据泄露成本》报告和 OpenAI 的“草莓”计划 观看视频 16 8 月 23 日 | 第 17 集 Agent Q、艺术界不应滥用 AI 以及 AMD 收购 ZT Systems 观看第 17 集 8 月 30 日 | 第 18 集 Cursor 炒作，Perplexity 在美国网球公开赛中引入广告和 AI 技术 观看第 18 集 9 月 6 日 | 第 19 集 NEO 1X Robot、OpenAI 芯片、AI 科学家以及提示工程的发展前景 观看第 19 集 9 月 13 日 | 第 20 集 Apple Intelligence、Reflection 70B、开源 AI 智能体和 LLM 研究思路 观看第 20 集 9 月 20 日 | 第 21 集 OpenAI o1 预览、Agentforce、AI 在“梦幻足球”中的实际应用以及机器遗忘问题 观看第 21 集 9 月 27 日 | 第 22 集 Llama 3.2、AI Snake Oil 以及可持续发展领域的生成式 AI 观看第 22 集 10 月 4 日 | 第 23 集 NotebookLM、OpenAI DevDay 以及 AI 能否阻止网络钓鱼攻击？ 观看第 23 集 10 月 11 日 | 第 24 集 AI 与诺贝尔奖、DGX B200 正式发布，以及 Unstructured 完成 4,000 万美元融资 观看第 24 集 10 月 18 日 | 第 25 集 10 月 18 日 | 第 25集：“Machines of Loving Grace”、Entropix、AI 与选举以及 GSM8K 观看第 25 集 10 月 25 日 | 第 26 集 IBM® Granite 3.0、NVIDIA 的 Nemotron AI 模型以及 Perplexity 的筹资活动 观看第 26 集 11 月 1 日 | 第 27 集 智能体的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用以及 Google 的 AI 水印 观看第 27 集 11 月 8 日 | 第 28 集 SearchGPT，从 Naptime 到 Big Sleep 项目，以及 GitHub Octoverse 的更新动态 观看第 28 集 11 月 15 日 | 第 29 集 扩展 AI、智能体主导的未来以及 AGI 竞赛 观看第 29 集 11 月 22 日 | 第 30 集 “近乎无限的内存”、Microsoft Ignite、FrontierMath 和 AlphaFold3 观看第 30 集 11 月 27 日 | 第 31 集 教育领域的 AI：安全、素养和预测 观看第 31 集 12 月 6 日 | 第 32 集 AWS re:Invent 2024 内幕、LLM Flowbreaking 和 David Mayer 观看第 32 集 12 月 13 日 | 第 33 集 OpenAI 的 12 日发布会回顾、NeurIPS、ARC Prize 和 Llama 3.3 70B 观看第 33 集 12 月 20 日 | 第 34 集 IBM Granite 3.1、NVIDIA Jetson、窃取 AI 模型以及预训练是否已结束？ 观看第 34 集 12 月 27 日 | 第 35 集 2024 年回顾：AI 模型、智能体、硬件和产品方面的突破 观看第 35 集

持续获取最新科技动态

 

 

《Think 时事通讯》每周发布两次，为您推送 AI、安全、云等领域的洞察分析、研究报告和专家观点。

 

 

立即订阅
通过您的常用平台关注我们
  1. Apple 播客
  2. Spotify