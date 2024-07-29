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欢迎收听“Mixture of Experts”播客，本节目每周更新一期，旨在深度解析 AI 行业资讯。主持人 Tim Hwang 将邀请前沿工程师、研究人员和产品负责人，共同剖析 AI 新闻，拨开 AI 领域的迷雾。
从突破性研究到实际应用，每集节目都巧妙融合了专家分析和行业趋势洞见。深入了解 AI 如何重塑企业、提高效率并发掘新的增长机遇。无论您是希望维持竞争优势的资深专业人士，还是渴望探索技术前景的爱好者，“Mixture of Experts”都能为您提供洞察分析与实用知识。
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AI 作为构建者与工具的对比、利用 COBOL 实现大型机器现代化、全球 AI 应用障碍以及通过智能体运营保障 AI 智能体的安全。
第 96 集：大型机现代化详解：COBOL 和 AI
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
特别节目：Anthropic 与 OpenAI：Claude Opus 4.6 和 GPT-5.3-Codex
Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
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