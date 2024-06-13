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什么是生成式 AI 模型？ 生成式 AI 如何创造高质量内容？观看 IBM 专家 Kate Soule 详解生成式 AI 如何使用大型语言模型 (LLMS) 完成这项工作。

了解如何构建企业就绪的基础模型 构建一个值得信赖、高效、高性能的基础模型需要谨慎细心。IBM 的 Kate Soule 将带领我们了解 AI 流程的每个步骤。

如何选择正确的 AI 基础模型 有太多基础模型可用于 AI 开发，但应如何选择合适的模型呢？选到错误的模型可能会耗费您的资金、时间、准确性和可靠性。发明大师 Martin Keen 将详细介绍为您的下一项目选择合适模型的六步法。

机器学习与深度学习 观看 Martin Keen 的演讲，以独特的视角了解机器学习和深度学习之间的区别，并通过订购披萨的美味类比进行解释和说明。

AI 与机器学习 人工智能 (AI) 与机器学习 (ML) 之间的真正区别是什么？在此视频中，Jeff Crume 将阐释 AI 与 ML 之间的区别和联系，以及深度学习 (DL) 等相关主题，同时他还会介绍它们的其他类型和各自属性。