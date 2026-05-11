管理智能体式 AI 的速度、规模和蔓延：Think 2026 的洞察分析

新服务与新功能从构思到落地部署的周期越短，就越难保持有效监管以及组织层面的步调统一。智能体编码是一项强大的工具，但工具不等同于体系，完善的体系才是推动企业发展的核心动力。工具可以提供速度与发展动能，体系则能保障各类工具与团队协同前行，始终行进在正确轨道上。

在 Think 2026 大会上，来自 Disney、BNP Paribas、New York Life、Warby Parker、EY 等众多企业的 IT 及业务负责人与 IBM 高层共同探讨了如何高效规模化搭建智能体式企业架构，同时兼顾管控力与协同性。“问题的核心在于：AI 与您业务流程的融合深度如何？”IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 在开幕主题演讲中表示。“它是否已经成为企业架构的一部分？还是只是游离于业务体系之外的附加功能？”