管理智能体式 AI 的速度、规模和蔓延：Think 2026 的洞察分析

过去一年间，智能体式 AI 在运行速度与成熟度方面实现了大幅提升。对于推进智能体式转型的企业而言，难点已不再是落地实际业务成果，而是如何把控后续发展走向。
智能体式 AI 的应用规模正在急速扩张。IBM 调研数据显示，截至今年年底，多数大型企业将部署由 1,600 余个 AI 智能体组成的数字工作团队。规模扩张也带来了结构性压力，七成受访高管表示，现有 AI 治理体系能力不足，拖慢了自身 AI 转型进程。
新服务与新功能从构思到落地部署的周期越短，就越难保持有效监管以及组织层面的步调统一。智能体编码是一项强大的工具，但工具不等同于体系，完善的体系才是推动企业发展的核心动力。工具可以提供速度与发展动能，体系则能保障各类工具与团队协同前行，始终行进在正确轨道上。
在 Think 2026 大会上，来自 Disney、BNP Paribas、New York Life、Warby Parker、EY 等众多企业的 IT 及业务负责人与 IBM 高层共同探讨了如何高效规模化搭建智能体式企业架构，同时兼顾管控力与协同性。“问题的核心在于：AI 与您业务流程的融合深度如何？”IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 在开幕主题演讲中表示。“它是否已经成为企业架构的一部分？还是只是游离于业务体系之外的附加功能？”
4 月 28 日，我们宣布 IBM Bob 全球正式上线，这是一款面向完整软件开发生命周期 (SDLC)、以 AI 为核心的开发协作工具。在 Think 2026 为期一周的活动中，各行各业的企业合作伙伴均分享了使用 Bob 搭建定制化业务体系的实践经验，其中部分合作伙伴从去年便已开始使用 Bob。
IBM 构建 Bob 是为了满足企业团队的一个长期诉求：打造一套突破零散代码片段局限的完整体系，可在组织范围内统筹成本、代码变更与项目交付，同时保留智能体式 AI 本身具备的高效优势。“Bob 绝不只是一款编码辅助工具，”Krishna 表示。“我们所说的软件开发，涵盖架构、规划、代码生成、测试和安全全流程。”
Nexar CEO Zachary Greenberg
Bob 具备模型无关特性，可适配您当前正在使用的部署环境与技术栈。IBM 商业价值研究院 (IBV) 的研究显示，82% 的高管预计到 2030 年，企业 AI 能力将依托多模型架构搭建。“我们坚信最优策略是采用多模型融合模式，避免长期绑定单一供应商或单一技术渠道，”BNP Paribas 首席技术官 Jean-Michel Garcia 在周二与 IBM 咨询产品和增长高级副总裁 Andy Baldwin 就智能体式流程编排与治理展开的对话中表示。“这也是我们开展 Bob 相关实践探索的原因。”
在大会周一的 IBM Partner Plus 主题演讲中，Nexar 的 CEO Zachary Greenberg 阐述了这种开放兼容特性如何助力企业创新。IBM Bob 助力 Nexar“依托自身的[高价值]数据管道，搭建专属智能体，并可直接向客户交付使用。”
目前 IBM 内部已有超过 80,000 名员工在使用 Bob，占全球员工总数的四分之一以上，整体工作效率平均提升 45%。它既能满足工程人员的专业开发需求，又具备简洁易懂的操作界面，方便业务管理人员使用，让 Nexar 及 IBM 这类组织的全体人员能够在同一体系中协同办公。Greenberg 表示：“从工程人员、产品经理到财务团队，全员都在借助 [Bob] 切实加快业务发展步伐。”
AI 虽然能简化软件开发流程，但企业自身的业务复杂度依然存在。企业仍需应对无法替换的旧版系统、不可忽视的成本支出以及不可规避的治理规范。“纵观软件体系整体工作，约 60% 都集中在迁移、现代化改造与维护方面，”Sunderasan 在以智能体式 AI 升级 SDLC 为主题的专题研讨会上表示。“新代码开发仅占约 15%。”
传统软件开发以及传统软件开发生命周期 (SDLC) 本身具备确定性特征。代码可给出明确执行指令，相同输入条件始终会产生相同输出结果。但 AI 智能体及其所依托的大语言模型 (LLM) 本身具备概率性特征。Sunderesan 解释道：“您需要在 AI 与应用程序之间搭建中间层，将概率性的运行结果转化为可靠可用的业务输出。”
IBM Bob 的研发初衷正是为应对这一行业现状。这款产品遵循 DevSecOps 理念，推行安全左移，并在各个关键环节设置人在回路审核机制：将治理与安全要求融入全流程，而非在流程末端事后补充。现场观众通过 IBM Bob 改造旧版代码库的演示视频，直观见证了这一能力。
演示结束后，IBM Bob 副总裁兼 IBM 加拿大实验室负责人 Michael Kwok 召集组织高管开展小组讨论，参会企业均为 IBM Bob 的早期测试与应用合作方。
EY 首席产品官 Chris Aiken 对 Bob 在强监管环境下的出色适配能力给予了肯定。他解释称：“通过多种模式自定义 Bob 的运行逻辑，对我们而言至关重要。”NIC Partners 副总裁 Masanori Unno 分享了 Bob 的实际价值，可帮助抵触变革的传统客户完成技术现代化，并加快系统接入进度。BNP Paribas 云业务负责人 Christophe Boulange 指出，Bob 助力这家老牌银行紧跟金融科技与新兴数字银行竞品的创新节奏。
IBM 自动化与 AI 业务总经理 Neel Sundaresan
Blue Pearl 的 CEO Saireshan Govender 在 10 月 IBM TechXchange 活动结束后，便开始测试 Bob 的 beta 版本。企业旧版 Java 代码库中存在约 127 个已弃用 API。“原本的项目计划需要 14 名 Java 开发人员，耗时约 9 个月才能完成代码库的现代化改造，”他回忆道。“而借助 Bob，仅用三天便完成了整套代码库的现代化升级。”整个改造过程十分高效，Blue Pearl 的技术开发人员起初难以完全信任输出结果，经过数日审核后，最终予以认可。Govender 表示：“目前的投资回报率已经足以说明一切。”
“我所从事的是一项极度个人化的运动，”网球传奇人物兼 Agassi Sports Entertainment 联合创始人 Andre Agassi 在周二以流程编排与智能体式 AI 治理为主题的演讲中对 Andy Baldwin 表示。“这项运动在过去没有很好的传承体系来传递最佳实践，从而实现指数级增长。”网球选手可以依靠个人能力取得成就，但企业的智能体式 AI 项目需要体系化知识与协同配合才能实现长期落地。
真正的智能体式转型是一项团队协作工作：各类彼此孤立的 AI 项目各自推进，即便能够取得局部成果，也无法带动企业整体向前发展。随着 AI 自主能力不断提升，搭建高性能 AI 智能体变得更加便捷，组织内部的 AI 扩散态势也更难管控。IBV 研究显示，仅有 18% 的组织持有最新且完整的 AI 资产清单，68% 的高管担心 AI 相关项目会因缺乏深度整合而宣告失败。
因此，IBM Bob 可与 watsonx Orchestrate 实现双向无缝整合，后者能够为依托 Bob 或其他平台搭建的智能体，提供集中化控制平面。二者协同运作，可在提升效率、扩大应用规模的同时，避免 AI 无序扩散。在 Baldwin 与 Agassi 对谈结束后，IBM 的 Neel Sunderesan 与 Sanah Pallithotungal 现场演示了 Bob 与 Orchestrate 的协同运作方式。Orchestrate 实时上报问题并给出修复建议，同时向 Bob 提供所需上下文，便于快速新建智能体处理相关问题。
要了解更多关于协调、加速和治理智能体系统的信息，请 观看完整主题演讲。
Think 2026 大会第二天，IBM 公布了 watsonx Orchestrate 的六项核心功能升级。这些升级能力共同构成统一操作层，可跨框架、跨环境对所有 AI 智能体进行集中管理、监控与治理。
搭建 AI 智能体仅占智能体开发生命周期 (ADLC) 的约 20%。生命周期大部分工作集中在生产环境下智能体系统的测试、部署、运行与监控环节。无论您是自研定制第三方智能体、在 Orchestrate 中开发智能体，还是选用 Orchestrate 智能体目录中的预制智能体，其控制平面都可为整体的智能体生态系统提供实时洞察分析与告警提醒，集中执行管控规则、管理身份与凭据、留存审计日志，并可在有需求时快速触发对应处理操作。
AI 智能体的运行节奏快于传统人工审核流程，因此企业需要能够与之匹配的监管机制。IBV 2026 年 4 月的研究表明，以编排为核心开展治理工作的组织普遍具备以下优势：
拓展 AI 业务规模的概率提升 13 倍
违规事件发生率降低 30%，对于市值 200 亿美元的企业，每年可减少约 1.4 亿美元损失
投资回报率提升 20%
整体透明度提升 169%
数据隐私防护能力提升 132%
企业的竞争力不在于搭建数量最多的智能体，也不在于局限在单一业务板块内闭门发展。真正的优势在于以安全可靠、可量化评估的方式，跨系统规模化运行智能体。
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