首席人工智能官可能是商业领域中发展最快的职位。IBM 商业价值研究院 (IBV) 在 Think 2026 发布的一份新报告显示，76% 的受访组织表示，他们在 2026 年将设立 CAIO，而 2025 年这一比例仅为 26%。这种情况不仅发生在 Meta 和Salesforce 等科技公司，也发生在 Heineken、WPP、Nike 和 CVS 等企业。这种增长看起来可能像泡沫一样。但 IBV 发现，设有首席人工智能官的公司的 AI 投资回报率高出 5%。这是怎么回事？

与推动这一角色发展的技术一样，CAIO 角色在过去几年中也日趋成熟。“过去，首席人工智能官更像是有名无实的领导者，是推广 AI 的 AI 布道者，”IBV 研究总监 Jacob Dencik 在接受 IBM Think 采访时表示，“但现在他们正在利用 AI 推动实现真正的转型，并帮助企业从试点阶段过渡到大规模实施。”

Schneider Electric 就是注重实施的典型例子。这家全球能源科技公司早在 2021 年就设立了首席人工智能官一职，远早于生成式 AI 的出现给大多数企业界带来挑战。从一开始，Schneider AI 领导层的职责更多是基于运营影响，而非单纯为了实验本身。正如该公司首席人工智能官 Philippe Rambach 在与“IBM Think”的对话中强调的那样，Schneider 的 AI“总是从业务需求开始，而不是从科技开始”。

尽管如此，并非所有人都认为公司需要这个角色。研究公司 AVOA 的创始人兼首席信息官 (CIO) 战略顾问 Tim Crawford 认为，当前的“CAIO 时刻”并不陌生。他将这种情况与十年前首席数字官的崛起进行了比较：这一角色经常在公司中迅速出现，但结果却喜忧参半，组织急于引进外部首席数据官 (CDO) 的情况下尤其如此，他指出。这些领导者有时会遇到困难，因为他们“不太适应业务”；与此同时，数字化转型的核心责任往往会落到 CIO 肩上。