设立 CAIO 的公司能取得更好的结果。Heineken、Schneider Electric 和 IBM 的负责人解释了他们是如何做到的。
首席人工智能官可能是商业领域中发展最快的职位。IBM 商业价值研究院 (IBV) 在 Think 2026 发布的一份新报告显示，76% 的受访组织表示，他们在 2026 年将设立 CAIO，而 2025 年这一比例仅为 26%。这种情况不仅发生在 Meta 和Salesforce 等科技公司，也发生在 Heineken、WPP、Nike 和 CVS 等企业。这种增长看起来可能像泡沫一样。但 IBV 发现，设有首席人工智能官的公司的 AI 投资回报率高出 5%。这是怎么回事？
与推动这一角色发展的技术一样，CAIO 角色在过去几年中也日趋成熟。“过去，首席人工智能官更像是有名无实的领导者，是推广 AI 的 AI 布道者，”IBV 研究总监 Jacob Dencik 在接受 IBM Think 采访时表示，“但现在他们正在利用 AI 推动实现真正的转型，并帮助企业从试点阶段过渡到大规模实施。”
Schneider Electric 就是注重实施的典型例子。这家全球能源科技公司早在 2021 年就设立了首席人工智能官一职，远早于生成式 AI 的出现给大多数企业界带来挑战。从一开始，Schneider AI 领导层的职责更多是基于运营影响，而非单纯为了实验本身。正如该公司首席人工智能官 Philippe Rambach 在与“IBM Think”的对话中强调的那样，Schneider 的 AI“总是从业务需求开始，而不是从科技开始”。
尽管如此，并非所有人都认为公司需要这个角色。研究公司 AVOA 的创始人兼首席信息官 (CIO) 战略顾问 Tim Crawford 认为，当前的“CAIO 时刻”并不陌生。他将这种情况与十年前首席数字官的崛起进行了比较：这一角色经常在公司中迅速出现，但结果却喜忧参半，组织急于引进外部首席数据官 (CDO) 的情况下尤其如此，他指出。这些领导者有时会遇到困难，因为他们“不太适应业务”；与此同时，数字化转型的核心责任往往会落到 CIO 肩上。
从表面上看，首席人工智能官这一职位的兴起似乎有些多余。许多公司已将 AI 纳入 CIO、首席技术官 (CTO)、首席数据官和首席数字官的职责范围。但正如各组织在过去两年中发现的那样，AI 的行为方式与早期的技术不同。它的影响范围更广，发展速度更快，人们对它的期望也更高。
“AI 正在以大多数其他技术尚未达到的方式渗透到整个企业，”Dencik 说道。与云计算或企业软件（主要存在于 IT 内部）不同，AI 是“每个高级管理层成员和每个员工都可能对其抱有期望的”技术，他说，包括“它应该做什么以及应该以多快的速度交付价值”。
在 Schneider Electric，这种广度很早就帮助塑造了这个角色的形象。该公司并没有将 AI 定位为一个独立的技术职能，而是根据中心辐射式运营模式组织其工作：一个负责战略、标准和工具的中央 AI 团队，与嵌入业务部门的执行团队协同工作。Rambach 表示，这种方法有助于让 AI 贴近真实的运营问题，同时避免碎片化和重复工作。
Crawford 认同 AI 碎片化是领导者面临的首要挑战，但他提醒说，不要认为每个组织都需要独立的 CAIO 来应对这一挑战。他说，在某些情况下，AI 的责任可以由 CIO 甚至首席执行官 (CEO) 承担，前提是必须有明确的问责制和强有力的跨职能协调能力。SAP、Nike 等其他公司已将 CAIO 职位与其他高级管理层职位合并在一起。例如，SAP 的 Philip Herzig 担任 CAIO 兼 CTO，Nike 的 Alan John 担任全球数据和 AI 主管。Crawford 表示，更重要的问题不在于哪位高管拥有 AI，而在于组织是否拥有所需的领导结构，以便在 AI 扩展到整个企业时对其进行负责任的指导。
此外，Dencik 指出，雄心壮志与现实之间存在越来越大的差距：企业正在大力投资 AI，但有时却难以超越试点阶段或衡量其影响。他表示，因此会产生压力，要求“在组织内打造一种能真正将 AI 转化为商业价值的专门能力”，而不是让计划在没有协调的情况下跨部门蔓延。因此，他们聘请了一位 CAIO。
这种对中央权力的需求有助于解释为什么许多首席人工智能官不一定向技术领导层汇报工作。根据 IBM 的研究，相当一部分人工智能专家直接向 CEO 甚至董事会汇报工作，这凸显出 AI 正日益被视为一项战略性业务问题，而不是后台事务。
“这关乎将公司的业务层面与科技层面联系起来，”Dencik 说道。“AI 不再只是技术层面的讨论。”
Schneider Electric 在设立该职位时也持类似观点，特意将 AI 领导层与能源效率、供应链优化和可持续发展成果等业务优先事项联系起来。Rambach 表示，首席人工智能官的职责不是首先选择模型或工具，而是确保 AI 投资与企业需要可衡量改进的领域紧密相关。
即使在设有专门 CAIO 的公司中，这些领导者也并非始终与其他高级管理层角色处于同等地位。Crawford 表示，在实践中，许多 AI 领导者担任高级副总裁或横向职能部门负责人会更加有效：这些角色被赋予了协调和治理的权力，而不是与 CIO、首席财务官 (CFO) 或首席运营官(COO) 进行竞争。他说，最重要的不是职位，而是职责：将合适的人员聚集在一起，确定优先事项，开展实验并建立保障措施的能力。
这种模式越来越普遍，通常以 AI 委员会的形式正式成立。Crawford 认为，这类委员会应该从设计上就具有跨职能性，注重结果而非表面表现。“公司不应该把 CAIO 当作营销手段，”他说，“客户其实并不关心你是否在使用 AI。”他们关心结果。”
尽管首席人工智能官的职位数量激增，但人们对这一角色仍然普遍存在误解。它并不像一些怀疑论者戏谑的那样，是一个负责在幻灯片上随意添加生成式 AI 的“ChatGPT 首席官”。它也不是一个只负责合规的角色，专注于监管，而其他业务人员则负责推进。
实际上，此职位介于两者之间。随着各公司竞相采用 AI，许多公司发现，过度炒作和不作为一样都会损害公司的信誉。WPP 首席人工智能官 Daniel Hulme 直言不讳地谈论了这种风险。“每当有一项新技术出现时，人们都会非常兴奋，”他说，“然后他们又把这些技术用来解决错误的问题。”
Schneider 的 AI 领导层反复强调保持脚踏实地的重要性。该公司认为，从业务需求入手有助于排除干扰因素，迫使团队根据影响力而不是新颖性来证明 AI 投资的合理性。
Crawford 表达了同样的担忧，他认为当今大部分的竞争态势本质上是“AI 洗白”。Crawford 表示，从客户的角度来看，价值创造固然重要，但信任也同样重要。客户或许会乐意接纳更智能的产品和服务，但滥用数据会迅速损害任何商誉。他表示，AI 领导者应该汲取的教训是，衡量成功的标准不在于技术复杂程度，而在于 AI 是否能切实改善企业服务客户的方式。
随着企业寻求兼具业务、技术和转型经验的候选人，领导者对于 AI 负责人应该来自公司内部还是外部存在分歧。一种观点认为，最有效的首席人工智能官是从内部晋升的，因为 AI 转型依赖于深厚的机构知识，而非技术新颖性。
Schneider 很早就设立了 CAIO 角色，晋升内部领导者有助于巩固公司在能源管理、工业自动化和可持续发展方面已经积极开展的 AI 工作。从内部人员的角度出发，更容易将 AI 计划与实际运营优先事项相结合，并在不减缓发展势头的情况下引入治理机制。对于这种方法的支持者来说，CAIO 的主要任务是将 AI 融入企业现有的运作方式中，因此最佳候选人是经验丰富的内部人员。
还有人认为，从外部招聘具有明显的优势，公司希望加快变革或重新审视长期以来的假设时尤其如此。例如，Heineken 决定从外部招聘 Surajeet Ghosh，反映了他们几乎从零开始构建 AI 功能的愿望。凭借跨行业应用 AI 的经验，Ghosh 采用数据主导的方法，在酿酒商全球价值链中做出关键决策，他在 Malcolm Gladwell 主持的最近一期 Smart Talks 播客中深入讨论了这一话题。外部招聘的支持者认为，外部人员可以帮助组织避免渐进主义，实施更明确的投资回报率准则，并推动更快地从试点阶段过渡到生产阶段，即使他们在文化方面面临更陡峭的学习曲线。
在与 Gladwell 在“Smart Talks”的对话中，Ghosh 分享了一个有力的案例：在开始担任 Heineken 首席人工智能官后不久，他帮助分析了 Heineken 与 Dos Equis 广告在 Instagram 上的投资回报率。将 AI 应用于此挑战后，他们成功将销售额提高了 30%。
在甄选 CAIO 的问题上，第三种观点正逐渐占据主导地位。专家认为，如何定义该角色远比内部与外部的争论更重要。对于在 AI 领域取得真正进展的企业而言，结构胜过标签。如果设立正式 CAIO 角色的组织报告称取得了更好的成果，那并不是因为这个职位，差异化因素在于 AI 的组织和治理方式。
从研究人员到首席高管，大家达成了共识：如果在技术、商业战略和变革管理方面不具备丰富的经验，任何首席人工智能官都无法取得成功。这些能力可以通过内部培养或从外部招聘获得，但必须与组织影响力和叙事清晰度相结合。
IBM Consulting 中东管理合伙人兼 IBM 2025 年首席人工智能官报告的作者之一 Lula Mohanty 在接受“IBM Think” 采访时说：“任何人都不应拥有 AI，AI 必须有人引导。”Mohanty 表示，CAIO 最终是变革的协调者，专注于采用、取得成果以及将 AI 嵌入组织。
IBM 没有设立首席人工智能官。但多位 IBM 员工表示，该公司转型与运营高级副总裁 Joanne Wright 的角色与该职位相当。Wright 身处公司各个运营领域的交汇点，这使她拥有独特的优势，可以准确地了解应该在何处以及何时部署 AI。当被问及她是否是“事实上的”CAIO 时，Wrighthink 对“IBM Think”表示：“是，也不是。”
她进一步解释说：“我负责我们如何使用 AI 从根本上改变公司的运作方式。这指的是我们如何服务客户、与合作伙伴合作、管理我们的员工队伍以及针对过去需要大量人力的流程实现自动化。但我并不‘拥有’AI。”相反，她表示，IBM 的每位领导者都要对自己团队的 AI 采用情况负责，而她的职责是消除任何阻碍因素。“令我感到自豪的是，我们已经建立一种运营模式，其中 AI 战略已深深地融入业务战略中，”Wright 说道。“如果没有中央协调者，您的企业最终会获得无法互相沟通、分散且无法有效扩展的解决方案。”
在 Schneider Electric，中心辐射式运营模式一直是组织 AI 工作的核心，AI 团队在保持统一标准、治理和保障措施的同时实现了快速发展。担任公司 CAIO 五年后，他带来了许多新任 CAIO 所缺乏的东西：关于随着时间推移如何持续地规模化应用 AI 的实证经验。
相比之下，WPP 从其营销供应链的角度来看待 AI，将生成式模型叠加到已经明确定义的运营框架上。“其他的事情没有改变，”Hulme 说到，“这只是加强和提升了我们已经在做的工作。”
这种对运营模式的重视与 Crawford 的观点高度一致。他表示，AI 领导层的真正作用是确保组织专注于正确的优先事项，快速进行实验，并针对有效业务实现规模化，而不是在治理和风险方面“拿着剪刀奔跑”。
随着公司开始转向扩展智能体，治理变得越来越关键。与安排某人担任 AI 协调者同样重要的是，要将该角色与以协调为主导的治理相结合。这种方法可以改变控制权的归属。组织不再编写政策并指望团队正确解读，而是直接在运行 AI 的系统中嵌入保障措施，涵盖模型、智能体以及日益复杂的智能体式生态系统。
影响已经切实可见。值得注意的是，目前近七成高管承认，他们无法全面掌握团队使用的 AI，甚至不清楚这些系统在何处运行。然而，采用以协调为主导的治理方式的公司往往能够迅速缩小这一差距：它们完全了解 AI 资产的可能性是其他公司的两倍以上，保持文档透明的可能性高出 169%，通过匿名化、影响评估和严格的访问控制来保护数据的可能性高出 132%。
至关重要的是，这种新增的控制能力并不会影响性能。这 2,000 家受访的组织表示，AI 违规行为造成的损失降低了 29%，投资回报率提高了 20%，同时生产力和营收增长更为强劲。
IBM 的 Dencik 表示，这些结果共同凸显了首席人工智能官的角色可能会继续从所有权向协调转变的原因。CAIO 的有效性越来越不取决于构建模型或制定政策，而是取决于如何通过设计让创新和治理共同推进的系统。在 AI 的发展速度超出任何单一领导者人工监管能力的时代，以编排为主导的治理才能让这种领导力得以持久，也能最终将可扩展 AI 与不可持续的雄心壮志区分开来。
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