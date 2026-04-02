办公室团队合作：两个人通过笔记本电脑交谈

为什么互操作性是高效业务 AI 的基础

By Samina Hossain

在各个行业中，AI 智能体正在激增，并在日常运营中变得更加关键。然而，随着采用加速，碎片化已成为一项新挑战。业务领导者正在努力应对无法相互通信、协调或遵守共享治理的脱节智能体，这延缓了价值实现速度，并造成不一致的结果。现实情况是，组织很少在单一平台上运行，智能体需要反映这些并非为统一而设计的环境状态。

现代企业运行在由 SaaS 系统、现有应用程序、CRM 平台、云提供商和定制工具拼凑而成的环境之上。该生态系统通常包括 SAP、Salesforce、ServiceNow 以及各种云应用程序和定制系统等技术。随着 AI 应用在各职能部门扩展，这种复杂性会加剧。

单一套件的智能体平台并不能反映现实。然而，在智能体时代胜出的组织，将是那些能够跨云、跨供应商、跨系统治理、编排并扩展整个智能体员工队伍的组织。

互操作性胜过标准化

随着组织扩展 AI，许多人本能地试图跨团队标准化工具。但标准化会减缓创新，并且很少反映全球混合型企业如何运作。AI 领域发展太快，单一平台无法满足每种需求或用例。此外，要求组织的每个部分都采用相同的工具往往不切实际且缓慢。

互操作性颠覆了这种模式。它不是强迫团队顺应，而是允许智能体跨现有系统运作。团队可以使用最适合其工作负载的工具，同时仍能连接其智能体。这种方法为企业提供了灵活性、治理和更快的价值实现速度，而无需进行破坏性迁移。

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通过 Agent Catalog 进行控制

随着组织中智能体数量的增长，业务线 (LOB) 和 IT 决策者需要一种可靠的方式来管理它们。这支员工队伍不应被视为孤立的助手，而应被视为具有角色、权限和责任的虚拟员工队伍。Agent Catalog 成为智能体运作方式、管理归属和交互方式的记录系统。 

Agent Catalog 定义了已批准的智能体、其权限、集成和护栏。它是跨部门编排可重用智能体的支柱，实现可扩展、受治理的自动化。借助 Agent Catalog，您将在高需求环境中平衡速度与信任。

平衡速度与信任

互操作性既是一项 IT 决策，也是一个业务加速器。随着组织在各部门采用 AI 智能体，只有当这些智能体能够跨系统、工作流和数据源协作时，价值才会倍增。领导者寻求的不是“更多工具”，而是统一的结果： 

  • 使用可重用、受治理的智能体加速投资回报率
    当智能体能够跨系统运作时，团队就不再需要从头开始重新构建自动化，从而将投资转化为生产力和全企业范围的影响。
  • 一致的客户和员工体验
    互操作性确保无论客户是在查询订单、请求服务还是解决问题，每个工作流都让人感觉统一且可靠。
  • 降低运营与合规风险
    组织需要符合安全、访问控制和审计要求的 AI。互操作性支持跨环境共享治理，降低出现“影子智能体”或自动化偏离的几率。
  • 简化的端到端工作流
    正如您的员工一样，当多个智能体协调并同步执行各自角色时，才能实现最大收益。互操作性正是使协调的多步骤旅程成为可能的关键。
  • 可适应的 AI 生态系统
    技术、模型和供应商会变化。互操作架构使组织能够灵活地添加、替换或升级 AI 功能，而无需推倒重来。
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迈向互操作性的步骤

领导者可以通过采取一系列聚焦、实用的步骤，开始迈向企业级互操作性：

  1. 评估您当前的“影子智能体格局”
    梳理哪些团队已经创建了智能体、自动化或自定义集成。大多数组织会在人力资源、财务、服务运营、IT 和开发等部门发现数十项未被追踪或重复的工作。

  2. 建立治理团队、访问控制和问责制
    智能体运营 (AgentOps) 使团队能够管理、监控和改进智能体式开发。AgentOps 帮助您定义谁可以创建智能体、智能体可以访问哪些数据以及如何监控这些智能体。您可以将智能体视为具有角色、权限和绩效预期的数字员工。

  3. 采用跨系统工作的互操作层
    选择覆盖所有环境和应用程序的平台和编排层。目标是连接，而不是将整个企业锁定在单一供应商上。AI 智能体网关提供了通过 API 访问 AI 服务的单一连接与控制点。

  4. 构建——或采用——Agent Catalog
    这一流程将成为发现已批准智能体、管理角色与权限、应用治理并实现跨团队重用的运营支柱。它用单一记录系统取代了碎片化。

  5. 转变思维模式：从部署智能体转向编排员工队伍
    当智能体跨步骤、团队和业务职能协作时，才能真正实现企业级 AI。领导者应当以一支协调的智能体员工队伍来思考，而非将其视为一组孤立的助手。

IBM watsonx Orchestrate 如何将一切整合起来

开放且受治理的互操作性正在成为企业 AI 的基础，而在这个关键时刻，IBM watsonx Orchestrate 提供了清晰的前进路径。随着组织在各职能和平台上采用智能体，watsonx Orchestrate 使其能够连接、治理并编排一支协调的智能体员工队伍。它将 SAP、Salesforce、ServiceNow、自定义系统以及它们已依赖的任何环境汇聚在一起。 

AI Gateway 功能增加了通过 API 访问 AI 服务的单一连接点和策略控制点，确保每个智能体交互都得到一致的安全保护、监控和管理。 

IBM watsonx Orchestrate 为企业提供了碎片化工具所无法给予的：统一的互操作层。 

深入了解 IBM watsonx Orchestrate
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Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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