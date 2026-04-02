在各个行业中，AI 智能体正在激增，并在日常运营中变得更加关键。然而，随着采用加速，碎片化已成为一项新挑战。业务领导者正在努力应对无法相互通信、协调或遵守共享治理的脱节智能体，这延缓了价值实现速度，并造成不一致的结果。现实情况是，组织很少在单一平台上运行，智能体需要反映这些并非为统一而设计的环境状态。

现代企业运行在由 SaaS 系统、现有应用程序、CRM 平台、云提供商和定制工具拼凑而成的环境之上。该生态系统通常包括 SAP、Salesforce、ServiceNow 以及各种云应用程序和定制系统等技术。随着 AI 应用在各职能部门扩展，这种复杂性会加剧。

单一套件的智能体平台并不能反映现实。然而，在智能体时代胜出的组织，将是那些能够跨云、跨供应商、跨系统治理、编排并扩展整个智能体员工队伍的组织。