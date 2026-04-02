在各个行业中，AI 智能体正在激增，并在日常运营中变得更加关键。然而，随着采用加速，碎片化已成为一项新挑战。业务领导者正在努力应对无法相互通信、协调或遵守共享治理的脱节智能体，这延缓了价值实现速度，并造成不一致的结果。现实情况是，组织很少在单一平台上运行，智能体需要反映这些并非为统一而设计的环境状态。
现代企业运行在由 SaaS 系统、现有应用程序、CRM 平台、云提供商和定制工具拼凑而成的环境之上。该生态系统通常包括 SAP、Salesforce、ServiceNow 以及各种云应用程序和定制系统等技术。随着 AI 应用在各职能部门扩展，这种复杂性会加剧。
单一套件的智能体平台并不能反映现实。然而，在智能体时代胜出的组织，将是那些能够跨云、跨供应商、跨系统治理、编排并扩展整个智能体员工队伍的组织。
随着组织扩展 AI，许多人本能地试图跨团队标准化工具。但标准化会减缓创新，并且很少反映全球混合型企业如何运作。AI 领域发展太快，单一平台无法满足每种需求或用例。此外，要求组织的每个部分都采用相同的工具往往不切实际且缓慢。
互操作性颠覆了这种模式。它不是强迫团队顺应，而是允许智能体跨现有系统运作。团队可以使用最适合其工作负载的工具，同时仍能连接其智能体。这种方法为企业提供了灵活性、治理和更快的价值实现速度，而无需进行破坏性迁移。
随着组织中智能体数量的增长，业务线 (LOB) 和 IT 决策者需要一种可靠的方式来管理它们。这支员工队伍不应被视为孤立的助手，而应被视为具有角色、权限和责任的虚拟员工队伍。Agent Catalog 成为智能体运作方式、管理归属和交互方式的记录系统。
Agent Catalog 定义了已批准的智能体、其权限、集成和护栏。它是跨部门编排可重用智能体的支柱，实现可扩展、受治理的自动化。借助 Agent Catalog，您将在高需求环境中平衡速度与信任。
互操作性既是一项 IT 决策，也是一个业务加速器。随着组织在各部门采用 AI 智能体，只有当这些智能体能够跨系统、工作流和数据源协作时，价值才会倍增。领导者寻求的不是“更多工具”，而是统一的结果：
领导者可以通过采取一系列聚焦、实用的步骤，开始迈向企业级互操作性：
开放且受治理的互操作性正在成为企业 AI 的基础，而在这个关键时刻，IBM watsonx Orchestrate 提供了清晰的前进路径。随着组织在各职能和平台上采用智能体，watsonx Orchestrate 使其能够连接、治理并编排一支协调的智能体员工队伍。它将 SAP、Salesforce、ServiceNow、自定义系统以及它们已依赖的任何环境汇聚在一起。
AI Gateway 功能增加了通过 API 访问 AI 服务的单一连接点和策略控制点，确保每个智能体交互都得到一致的安全保护、监控和管理。
IBM watsonx Orchestrate 为企业提供了碎片化工具所无法给予的：统一的互操作层。
借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
借助专为提高开发人员效率而设计的 Granite 小型开放式模型，可实现 90% 以上的成本节约。这些企业就绪型模型可根据安全基准提供卓越的性能，且适用于多种企业任务，包括网络安全、RAG 等。