重新思考用例

深入了解生成式 AI 如何简化和增强您的业务

IBM 的系列动画展示了如何利用生成式 AI 实现客户服务、应用程序现代化、人力资源和营销的转型。在每集节目中，IBM 专家都会设想 AI 在某个工作流中的应用，以及对整个企业的影响。