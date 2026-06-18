氛围编码安全风险与普通安全风险不同

氛围编码方式的出现，势必会引发编码实践和软件开发方面的一系列复杂变革。随着 AI 生成代码在实际项目代码库中的占比不断提升，最关键的变化在于网络安全风险的数量与风险类型均发生了显著转变。

简而言之，氛围编码指仅依靠 AI 工具与自然语言提示词完成产品开发的模式。需区分其与智能体编程、智能自主工程开发：后两者由资深开发人员规范、可控地使用 AI 编码工具。这个术语是由著名开发者和人工智能资深人士 Andrej Karpathy 在一条推文中提出的，他在推文中描述了一种自由奔放的人工智能编码风格，这种风格完全依赖于大语言模型 (LLM) 的提示，让用户“完全沉浸于感觉中”，并且“忘记代码的存在”。

他将这是一种有趣的“一次性周末项目”方法，但强大的 AI 编程的激增为工作场所的氛围编程打开了大门，即使在处理敏感数据的生产软件中也是如此。2025 年末行业调研显示，AI 生成代码占所有合并入库代码总量的 22%1；GitHub 相关报告预估，平台内 46% 的代码均由 Copilot 生成2。

这导致漏洞和安全问题大幅增加，远远超出了编码助手带来的新代码数量和速度自然增长所能解释的范围。一份针对真实项目代码库的分析显示：借助 AI 辅助开发的团队代码交付速度提升 4 倍，但产出的漏洞数量却增至原先的 10 倍。3

完全放弃基于氛围的编码方式会牺牲自动化和提高参与度带来的显著生产力提升，但很明显，安全的编码实践必须随之发展。传统安全检测机制是针对专业开发人员常见人为失误设计的。企业需升级安全防护体系与检测工具，适配由 AI 智能体、采用随心编码模式的新手开发者带来的全新开发现状。