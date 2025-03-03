检索增强生成这种人工智能 (AI) 应用将生成式 AI 模型与外部知识库进行连接？知识库中的数据为用户查询提供了更多上下文，以便 LLM 可以生成更准确的响应。RAG 使 LLM 在领域特定的上下文中更加准确，而无需 微调 。

支持 RAG 的 AI 模型不再仅仅依赖训练数据，还可以通过 API 和数据源的其他连接实时访问最新数据。标准 RAG 管道包括两个 AI 模型：

信息检索组件，通常是嵌入模型与包含待检索数据的矢量数据库配对。

为了响应使用自然语言的用户查询，嵌入模型将查询转换为矢量嵌入，然后从知识库中检索类似的数据。AI 系统将检索到的数据与用户查询相结合，以生成情境感知响应。