LangFlow 因其丰富的集成选项而提供了极大的灵活性。LangFlow 支持与众多机器学习框架的集成，并且像其母框架 LangChain 一样，涵盖相同范围的 API、矢量数据库及其他连接选项。

LangFlow 同样支持 LLM 链式调用，该功能允许在单一管道中按序连接多个模型。链式调用不同于多智能体编排，其中多个智能体（每个智能体可能使用自己的 LLM、工具或数据源）协作完成共享任务。LangFlow 的模块化设计支持这两种方法。