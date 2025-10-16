什么是 LangFlow？

IBM Think

LangFlow是一款开源低代码工具，通过拖放式可视化界面，可用于构建 AI 智能体及其他人工智能应用程序。它允许用户将大语言模型 (LLM)API 接口矢量数据库及自定义组件编排成智能体式工作流，无需具备高级编程技能。

LangFlow 的用途是什么？

LangFlow 用于在低代码或无代码图形用户界面 (GUI) 中创建智能体式 AI 应用程序。用户通过连接组件来构建应用，这些连接关系决定了数据在应用中的流转路径。

若要构建用于客户服务自动化的智能体式 AI 聊天机器人应用，用户可先将聊天界面连接至大语言模型 (LLM)。此外，用户还可将大语言模型连接至公司内部的矢量数据库，以构建检索增强生成 (RAG) </a>系统，使模型能够查询包括客户订单历史在内的内部数据。

LLM 可以通过 API 密钥访问工具，这些密钥也可以作为模块化组件放入 AI 工作流中。为完成该智能体式应用的构建，需将大语言模型连接至第二个聊天组件，从而通过聊天界面向用户返回最终输出结果。

LangFlow 的主要特性和功能

LangFlow 的核心价值源于其用户友好的核心特性与功能，主要包括：

  • 低代码或无代码可视化界面

  • 广泛的集成

  • 组件库

  • 可出口流量

  • 开放式源代码

低代码或无代码可视化界面

LangFlow 的易用性在很大程度上归功于其呈现方式。用户可以通过模块化的拖拽式可视化界面构建 AI 应用。机器学习 (ML) 流程的每个组件按顺序排列，并根据 AI 工作流的需要与其他组件相连。

可视化界面将复杂的编码项目转化为直观的流程图，并配有连接线，用于指示数据在人工智能 (AI) 系统中的流动。初学者可以使用 LangFlow 通过根据需要添加各种模型、组件和数据源来简化 AI 编排。同时，具有 Python 经验的用户可以在 LangFlow 内构建自定义组件。

作为无代码应用的范例，LangFlow 允许用户通过简单的滑块工具，为所选大语言模型执行有限的超参数微调。用户可通过左右轻推滑块，快速调整控制大语言模型输出随机性的超参数：温度 (Temperature)

LangFlow 是否被视为即兴编码？

LangFlow 的使用方式不同于即兴编码，后者是指用户通过自然语言指令让大语言模型生成代码。用户告诉 LLM 代码应该做什么，并依靠 LLM 生成实际的代码。

LangFlow 要求用户构建自己想要的 AI 应用，并用预制的模块化组件取代了手写代码的需求。用户仍然可以使用代码创建自定义组件，以实现更高级的智能体式自动化

广泛的集成

LangFlow 因其丰富的集成选项而提供了极大的灵活性。LangFlow 支持与众多机器学习框架的集成，并且像其母框架 LangChain 一样，涵盖相同范围的 API、矢量数据库及其他连接选项。

LangFlow 同样支持 LLM 链式调用，该功能允许在单一管道中按序连接多个模型。链式调用不同于多智能体编排，其中多个智能体（每个智能体可能使用自己的 LLM、工具或数据源）协作完成共享任务。LangFlow 的模块化设计支持这两种方法。

LangFlow 和 LangChain 有什么区别？

LangChain 是一个基于代码的开源机器学习框架，专用于人工智能开发。LangFlow 是一款基于 LangChain 等机器学习框架的可视化工具，使用户能够快速构建大语言模型应用并完成原型设计。LangFlow 最初是基于 LangChain 构建的，并且仍与其紧密关联，但现在它也支持其他框架和集成。

LangGraph 是同一系列的另一个平台，也用于构建智能体式系统。但 LangGraph 不是采用模块化 GUI，而是将智能体式系统描绘为图形，同时提供更精细的控制。

组件库

组件库包含了用户可以添加到其智能体式工作流中的所有组件：例如 OpenAI 的 GPT 系列、Meta 的 Llama 等大语言模型 (LLM)，以及聊天界面、计算器、网页浏览器等更多组件。LangFlow 将组件分为两类：

  • 构成大多数 LangFlow 项目主干的核心组件

  • 支持特定第三方集成的、针对不同服务提供商的专用组件包

可导出的流程

LangFlow 项目可导出为 JSON 格式的流程。创作者可以导出他们的流程，并与其他用户分享；其他用户随后可以将这些流程导入到各自的 LangFlow 实例中进行使用和修改。可导出的流程通过使流程可复用，从而增强协作并简化项目工作流。

开放式源代码

与其上层框架 LangChain 一样，LangFlow 是开源的，这意味着其代码对公众开放，可供查看、贡献和修改。开源 AI 工具有助于提高 AI 的可解释性并提供运营透明度。然而，在 LangFlow 中使用闭源的大语言模型 (LLM) 或其他组件，并不会让用户获得对其内部机制的同样访问权限。

LangFlow 用例

LangFlow 的易用性使其成为利用智能体式 AI 来简化和自动化工作流程的理想工具。LangFlow 的实际用例包括：

  • 快速原型制作

  • AI 智能体开发

  • RAG 应用程序

  • 客户服务自动化

快速原型制作

LangFlow 的拖放 GUI 非常适合 AI 应用程序的快速原型设计。用户可以使用 LangFlow 的模块化组件设计一个流程管道，与他人分享，进行测试，并根据需要进行迭代。与 Hugging Face Spaces 的集成也支持快速进行机器学习演示。

AI 智能体开发

LangFlow 的核心应用场景之一是无代码 AI 智能体开发。通过组件库，用户可以将大语言模型 (LLM) 与工具、数据库及其他附加组件连接起来，使智能体能够获取完成其预定功能所需的资源。用户还可将 LLM 链接在一起或构建多智能体系统。

RAG 应用程序

借助聊天界面和矢量数据库组件，LangFlow 可以轻松构建 RAG 系统。自然语言提示被转换为嵌入，检索模型使用它来查询连接的矢量数据库。

数据库包含与系统预期用例相关的信息。例如，旨在帮助新员工入职的 RAG 系统可以参考数据集中的培训文档。然后，LLM 将检索到的数据与提示相结合，向用户返回自然语言输出。

客户服务自动化

聊天机器人通常用于客户服务自动化。客户首先与聊天机器人进行互动，聊天机器人可以检索订单历史记录和产品信息等相关数据。如果客户查询过于复杂，聊天机器人可以上报给人工代表。

LangFlow 用户只需几个组件即可快速创建客服聊天机器人：

  1. 聊天输入用于接收客户的自然语言查询。
  2. 嵌入组件将输入转换为用于语义搜索的矢量嵌入。
  3. 一个矢量数据库，其中包含公司数据，用于查询相似的嵌入矢量。
  4. 一个大语言模型 (LLM) 将检索到的数据与客户的查询结合，以生成响应。
  5. 一个聊天输出以自然语言将响应返回给用户。

