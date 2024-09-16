什么是 ChatDev？

ChatDev 模拟了一个虚拟软件公司，该公司通过在组织环境中扮演不同角色的各种智能体进行运营。这些智能体形成一个多智能体组织结构，他们可以通过参加功能研讨会进行协作，从而有助于简化软件开发流程。ChatDev 将 AI 应用于广泛采用的“瀑布”模型，这种软件开发生命周期模型将开发过程分为设计、编码、测试和文档编制等阶段。专业智能体协同完成每个阶段的工作。

ChatDev 的主要目标是提供可定制和可扩展的智能体 LLM 编排框架，并作为研究集体智能的理想场景。集体智能是一种有效的协作，是指在一项复杂的任务中，群体能够胜过个人的现象。广泛接受的集体智能方法将个人定义为能够有目的、有理性地行动并适应环境的实体。1 在 ChatDev 等智能体框架中，这些智能实体被称为智能体。