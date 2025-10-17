以上介绍了微软的 AutoGen 产品。然而，正如软件项目经常出现的情况一样，也出现了一个分支。一个名为AG2的竞争框架被其创建者（包括上述 Chi Wang）称为“AI 智能体的开源AgentOS”。Chi Wang 曾在 Microsoft 工作，后来加入 Google DeepMind；他在离开 Microsoft 后似乎已经决定开发一个 AutoGen 的独立版本。

根据一位意在澄清误解的 Reddit 用户所述：“这并非全新框架，本质上就是更名为 AutoGen 0.2.34 的延续版本。”4Microsoft 的 AutoGen 和 AG2 之间的主要区别之一是，后者是社区驱动的，而不是由一家大公司提供支持。AG2 的维护者包括 Wang，以及来自 Meta、IBM 和多所大学的研究人员。5