BeeAI：IBM 面向多智能体系统未来的开源战略布局

“关于多智能体的实现方式，我们有明确的理念，但我们也认为，最好以开源方式推进，”Maximilien 表示。“这与编程从过程式语言向面向对象语言的演进过程类似。这些新范式之所以能成功，是因为 Java 等众多语言秉持开放性，进而激发了创造力，提升了易用性。”

许多组织已在探索如何利用多智能体框架实现更大规模的应用与更优性能，尤其是在执行更复杂或特定领域任务时。

“大多数公司都需要解决特定业务问题。若要用 AI 解决这些问题，它们需要打造智能体解决方案，并借助大语言模型与相关工具将工作流代码化，“Maximilien 表示。“它们需要优化日常工作流，为用户赋能，并提升运营效率。”

他认为，组织不仅将 AI 视为自动化工作流的工具，更将其看作提升员工能力的赋能手段。这才是其真正的价值所在。

他说道：“我们认为，随着多智能体功能的不断完善，这一领域将持续发展 —— 因为个人用户在解决更复杂问题的过程中，会发现更多价值。” 他同时邀请开发人员使用 BeeAI，并将其整合到自有工具中。