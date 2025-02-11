标签
BeeAI：IBM 面向多智能体系统未来的开源战略布局

蜂窝上的三只蜜蜂

AI 智能体近来风靡一时。这类可代表用户执行任务的程序，被视为 AI 的未来发展方向。它们正成为 Oracle、Microsoft、Salesforce、IBM 等大型科技公司 AI 战略的核心组成部分，更不用说 OpenAI、Perplexity 等 AI 巨头了。

Salesforce CEO Marc Benioff 曾表示（去年 12 月，媒体广泛报道了他对该领域的热情），借助 AI 智能体解决问题、制定决策，有望创造万亿美元级别的市场机遇。

智能体的“蜂鸣”

BeeAI 应运而生。去年，IBM 研究院发布Bee Agent 框架，这是一款完全开源的无代码平台，帮助用户快速上手智能体相关应用。这些被称为“bees”（蜜蜂）的 AI 智能体可连接大语言模型，还能调用工具响应用户查询、执行任务。智能体还能反思自身操作过程，进而探索新的解决方案。目前，该团队正持续优化并发布 BeeAI 的增强功能，新增 Python 框架、多智能体支持，并优化了开发人员使用体验。

此次 BeeAI 更新通过多智能体扩展功能，进一步深化了这一核心理念。IBM 杰出工程师 Michael (Max) Maximilien 表示，其核心愿景是“让简单的事情更易用，让复杂的事情可实现”。

“您可以这样理解 BeeAI：它正在拓展一种新模式——回答问题不一定只需要一个智能体，可能需要多个智能体协同完成。”

小球在轨道上滚动的三维设计

一个开源蜂巢

这种智能体协作模式，旨在模仿人类在现实生活中的互动方式与工作逻辑。

通常来说，高绩效团队由专注于特定任务的成员组成，同时这些成员还能处理与其他团队成员并行推进的任务依赖关系。为确保工作效率，工作人员需同时处理部分工作，而其他任务则需按顺序执行。

“BeeAI 不仅支持多个智能体协同，还兼容不同技术实现的智能体，”Maximilien 解释道。“这些智能体无需属于同一类型，核心构想是它们能通过协作，为用户解答疑问或执行工作流。”

Maximilien 表示，多智能体机制还具备可复用性优势，即多个专业智能体协同工作，而非单个智能体包揽所有任务。一个关键特性是：BeeAI 为开源项目，基于 TypeScript 和 Python 开发实现。Bee Agent 框架与 BeeAI 背后的团队希望充分融入用户反馈。他表示：“我们希望这个平台能开箱即用，因此需要倾听使用者的反馈建议。”

“关于多智能体的实现方式，我们有明确的理念，但我们也认为，最好以开源方式推进，”Maximilien 表示。“这与编程从过程式语言向面向对象语言的演进过程类似。这些新范式之所以能成功，是因为 Java 等众多语言秉持开放性，进而激发了创造力，提升了易用性。”

许多组织已在探索如何利用多智能体框架实现更大规模的应用与更优性能，尤其是在执行更复杂或特定领域任务时。

“大多数公司都需要解决特定业务问题。若要用 AI 解决这些问题，它们需要打造智能体解决方案，并借助大语言模型与相关工具将工作流代码化，“Maximilien 表示。“它们需要优化日常工作流，为用户赋能，并提升运营效率。”

他认为，组织不仅将 AI 视为自动化工作流的工具，更将其看作提升员工能力的赋能手段。这才是其真正的价值所在。

他说道：“我们认为，随着多智能体功能的不断完善，这一领域将持续发展 —— 因为个人用户在解决更复杂问题的过程中，会发现更多价值。” 他同时邀请开发人员使用 BeeAI，并将其整合到自有工具中。

2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
