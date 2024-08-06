单智能体智能系统与它们的环境互动，以自主规划、调用工具和生成响应。智能体可用的工具提供了智能体无法获得的信息。如前所述，这些信息可以是通过 API 或其他智能体获取的数据库。单智能体系统与多智能体系统之间是有区别的。当调用另一个智能体作为工具时，这个辅助智能体是原始智能体环境刺激的一部分。获取这些信息之后，将不再开展进一步合作。而多智能体系统有所不同，它利用环境内的所有智能体对彼此的目标、记忆和行动计划进行建模。4 智能体之间可以直接进行通信，也可以通过改变共享环境来间接进行通信。

在某种程度上，多智能体系统内的每个实体都是一个自主智能体。这一自主性通常体现在智能体的规划、工具调用和一般推理上。在多智能体系统中，智能体保持自主性，但也会在智能体结构中进行合作和协调。3 要解决复杂的问题，智能体通信和分布式问题解决方法至关重要。这种智能体交互可称为多智能体强化学习。通过这种学习形式共享的信息可能包括通过传感器或行动获取的即时信息。此外，还可以共享事件信息形式的智能体体验。这些事件可以是感觉、行动和习得策略的序列。最后，智能体可以实时共享它们的体验，以防止其他智能体重复学习相同的策略。5

单独的智能体本身就很强大。它们可以创建子任务、使用工具并通过它们的交互进行学习。多智能体系统的集体行为提高了准确性、适应性和可扩展性的潜力。由于拥有更大的共享资源池以及优化和自动化功能，多智能体系统的性能往往优于单智能体系统。智能体无需多个智能体学习相同的策略，而是可以共享习得的体验，以优化时间复杂性和效率。5