AI 智能体开发是创建 AI 智能体的过程。这包括设计、构建、训练、测试和部署 agentic AI。
企业可以选择从头开始构建 AI 智能体。这使得企业能够完全控制智能体架构和功能。企业还可以根据自己的用例和业务需求定制智能体系统，并为特定任务定制 agentic AI。另一方面，从零开始构建 AI 智能体需要大量人工智能、机器学习和软件开发方面的专业知识。此外，还可能代价高昂。
一种更快捷、更具可扩展性的方法是使用 AI 智能体框架，特别是对于初学者而言。作为人工智能驱动智能体的基础结构，这些软件平台具有内置功能，有助于简化智能体开发流程，包括预定义的架构和模板、任务管理系统以及整合和监控工具。
实施 AI 智能体通常包括以下一系列步骤：
第一步是为 AI 智能体制定明确的目标和范围。以下是一些可以提供帮助的问题：
这些问题的答案有助于指导设计步骤。
智能体蓝图是在设计阶段起草的。该蓝图涵盖了架构、工作流、整合和体验。
对于简单的功能，例如客户支持智能体实时跟踪订单并为客户提供状态更新，单智能体架构可能就足够了。但对于复杂的任务，多智能体系统可能更合适。例如，在医疗保健领域，多智能体系统可以自动执行复杂的药物开发工作流，其中单智能体用于深入了解化合物库和总结医学研究，另一个生成式 AI 智能体用于生成新的分子设计。
架构有助于确定正确的 AI 智能体及其组件。架构还有助于制定智能体工作流，包括边缘案例和错误场景。对于多智能体生态系统，必须考虑通信协议、编排和协作策略。
如果智能体要直接与用户互动，则企业可以选择类似于聊天机器人的 AI 助手界面，例如 OpenAI 的 ChatGPT。智能体还需要制定与其他平台集成的计划，并考虑调用工具以访问应用程序编程接口 (API)、外部插件、客户数据和其他数据源，以便进行实时信息处理和动态决策。
设计完成后，下一阶段是选择正确的框架、AI 模型和其他相关的 AI 工具或库。
组织可以使用 Python 或 JavaScript 等编程语言自行构建智能体。对于采用智能体框架的用户，一些常见的选择包括开源框架，如 BeeAI、CrewAI、LangChain、LangGraph 以及 Microsoft 的 AutoGen 和 Semantic Kernel 软件开发工具包 ( SDK )。
要使机器学习算法或大型语言模型 (LLM) 与 AI 智能体的功能和任务相一致，模型选择至关重要。公司还可能会研究专门的工具，例如检索增强生成 (RAG) 系统或 PyTorch、scikit-learn 和 TensorFlow 等库，以进一步增强他们的 AI 智能体。
AI 智能体评估是对 AI 智能体进行测试和验证的过程，以确保其实现目标并按预期运行。这需要一个不同于训练数据集的测试或验证数据集，其多样性足以涵盖所有可能的测试案例并反映真实世界的场景。
在沙盒或模拟环境中进行测试，有助于在将智能体部署给真实用户之前，及早发现性能改进点，并识别任何安全问题和伦理风险。
与LLM 基准测试类似，AI 智能体也有一套评估指标。常见的包括成功率或任务完成率、错误率和延迟等功能指标，以及偏见、公平性分数和提示注入漏洞等伦理指标。与用户交互的智能体和机器人则会根据其对话流畅度、参与度和用户满意度得分进行评估。
在评估指标并分析测试结果后，智能体开发团队可以继续调试算法、修改智能体架构、完善逻辑和优化性能。
最后阶段需要将智能体系统部署到实时生产环境中，客户可以在其中与 AI 智能体进行交互并使用 AI 智能体。该阶段还包括持续监控，这对于跟踪和提升智能体性能、确保其适应新情况和挑战至关重要。
Amazon Bedrock AgentCore 和 IBM watsonx.ai 等平台有助于自动化智能体的部署和监控。例如，借助 watsonx.ai，开发人员可以利用一键部署和跟踪功能来实现可观测性。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
