设计完成后，下一阶段是选择正确的框架、AI 模型和其他相关的 AI 工具或库。

组织可以使用 Python 或 JavaScript 等编程语言自行构建智能体。对于采用智能体框架的用户，一些常见的选择包括开源框架，如 BeeAI、CrewAI、LangChain、LangGraph 以及 Microsoft 的 AutoGen 和 Semantic Kernel 软件开发工具包 ( SDK )。

要使机器学习算法或大型语言模型 (LLM) 与 AI 智能体的功能和任务相一致，模型选择至关重要。公司还可能会研究专门的工具，例如检索增强生成 (RAG) 系统或 PyTorch、scikit-learn 和 TensorFlow 等库，以进一步增强他们的 AI 智能体。