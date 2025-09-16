什么是 AI 智能体开发？

作者

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

什么是 AI 智能体开发？

AI 智能体开发是创建 AI 智能体的过程。这包括设计、构建、训练、测试和部署 agentic AI

企业可以选择从头开始构建 AI 智能体。这使得企业能够完全控制智能体架构和功能。企业还可以根据自己的用例和业务需求定制智能体系统，并为特定任务定制 agentic AI。另一方面，从零开始构建 AI 智能体需要大量人工智能机器学习软件开发方面的专业知识。此外，还可能代价高昂。

一种更快捷、更具可扩展性的方法是使用 AI 智能体框架，特别是对于初学者而言。作为人工智能驱动智能体的基础结构，这些软件平台具有内置功能，有助于简化智能体开发流程，包括预定义的架构和模板、任务管理系统以及整合和监控工具。

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

AI 智能体开发过程分步指南

实施 AI 智能体通常包括以下一系列步骤：

  1. 目标设定和范围界定
  2. 设计
  3. 框架、模型和工具选择
  4. 构建
  5. 培训
  6. 评估
  7. 部署和监测

目标设定和范围界定

第一步是为 AI 智能体制定明确的目标和范围。以下是一些可以提供帮助的问题：

  • 智能体将解决什么问题？
  • 智能体需要完成哪些任务？
  • AI 智能体需要哪些数据或用户输入？
  • 它需要做出哪些决定？
  • 决策是自主的吗？还是需要人机回圈方法？
  • 用户是谁？他们将如何使用这个 AI 系统？

这些问题的答案有助于指导设计步骤。

设计

智能体蓝图是在设计阶段起草的。该蓝图涵盖了架构、工作流、整合和体验

对于简单的功能，例如客户支持智能体实时跟踪订单并为客户提供状态更新，单智能体架构可能就足够了。但对于复杂的任务，多智能体系统可能更合适。例如，在医疗保健领域，多智能体系统可以自动执行复杂的药物开发工作流，其中单智能体用于深入了解化合物库和总结医学研究，另一个生成式 AI 智能体用于生成新的分子设计。

架构有助于确定正确的 AI 智能体及其组件。架构还有助于制定智能体工作流，包括边缘案例和错误场景。对于多智能体生态系统，必须考虑通信协议编排协作策略。

如果智能体要直接与用户互动，则企业可以选择类似于聊天机器人AI 助手界面，例如 OpenAI 的 ChatGPT。智能体还需要制定与其他平台集成的计划，并考虑调用工具以访问应用程序编程接口 (API)、外部插件、客户数据和其他数据源，以便进行实时信息处理和动态决策。

框架、模型和工具选择

设计完成后，下一阶段是选择正确的框架、AI 模型和其他相关的 AI 工具或库。

组织可以使用 Python 或 JavaScript 等编程语言自行构建智能体。对于采用智能体框架的用户，一些常见的选择包括开源框架，如 BeeAICrewAILangChainLangGraph 以及 Microsoft 的 AutoGen 和 Semantic Kernel 软件开发工具包 ( SDK )。

要使机器学习算法大型语言模型 (LLM) 与 AI 智能体的功能和任务相一致，模型选择至关重要。公司还可能会研究专门的工具，例如检索增强生成 (RAG) 系统或 PyTorchscikit-learn 和 TensorFlow 等库，以进一步增强他们的 AI 智能体。

构建

构建阶段是智能体开发操作发生的地方。为了避免不堪重负，企业可以采用模块化方法，单独制作每个组件，然后将它们组合成一个有效的 AI 智能体。这种模块化策略还便于维护，因为对每个部分的改动只会对整个智能体系统产生最小的影响。

除了构建 AI 智能体本身之外，组织在开发 agentic AI 时还必须考虑以下因素：

  • 效率：AI 智能体必须快速处理数据、做出决策、执行操作并生成响应。
  • 可扩展性：智能体必须足够强大，才能处理不断增长的数据量，而不会降低性能。
  • 安全性：结合访问控制身份验证加密等安全防护措施，有助于防止对抗性攻击以及未经授权的访问和交互。

训练

模型训练需要 AI 模型从与智能体的功能和操作相关的示例任务训练数据集中学习。这是一个迭代过程，包括准备数据集，在这些数据上运行模型、通过损失或奖励信号衡量其性能，以及调整模型参数以改进未来的预测。

从头开始训练机器学习模型可能耗时长、成本高且耗费资源。公司可能更倾向于使用预训练模型，并根据特定于 AI 智能体任务的数据集对其微调

评估

AI 智能体评估是对 AI 智能体进行测试和验证的过程，以确保其实现目标并按预期运行。这需要一个不同于训练数据集的测试或验证数据集，其多样性足以涵盖所有可能的测试案例并反映真实世界的场景。

在沙盒或模拟环境中进行测试，有助于在将智能体部署给真实用户之前，及早发现性能改进点，并识别任何安全问题和伦理风险。

LLM 基准测试类似，AI 智能体也有一套评估指标。常见的包括成功率或任务完成率、错误率和延迟等功能指标，以及偏见、公平性分数和提示注入漏洞等伦理指标。与用户交互的智能体和机器人则会根据其对话流畅度、参与度和用户满意度得分进行评估。

在评估指标并分析测试结果后，智能体开发团队可以继续调试算法、修改智能体架构、完善逻辑和优化性能。

部署和监测

最后阶段需要将智能体系统部署到实时生产环境中，客户可以在其中与 AI 智能体进行交互并使用 AI 智能体。该阶段还包括持续监控，这对于跟踪和提升智能体性能、确保其适应新情况和挑战至关重要。

Amazon Bedrock AgentCore 和 IBM watsonx.ai 等平台有助于自动化智能体的部署和监控。例如，借助 watsonx.ai，开发人员可以利用一键部署和跟踪功能来实现可观测性

AI 智能体

5 种类型的 AI 智能体：自主功能与现实世界的应用

了解目标驱动和基于效用的 AI 如何适应工作流和复杂环境。
构建、部署和监控 AI 智能体

资源

应用专为企业构建的 AI 智能体大规模提高生产力

探索 AI 智能体改变游戏规则的潜力，并将其轻松整合至业务运营中。

2025 AI 智能体买家指南

深入研究本综合指南中的关键用例、核心功能和分步建议，以便选择适合您业务的解决方案。
利用 AI 智能体和助手重塑业务生产力

了解 AI 智能体和 AI 助手如何协同工作以实现新的生产力水平。
Omdia 赋能智能报告：AI 智能体的影响

了解如何使用 AI 智能体解锁生成式 AI 的全部潜力。

开拓代理型企业新时代：利用 AI 全面赋能技术资产

持续关注 AI 革命的根本转折点——新兴 AI 智能体的最新动态。
试用 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。
AI 智能体将如何重塑生产力

学习如何使用 AI 来提高创造力和效率，并开始适应与 AI 智能体密切合作的未来。
代理的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用和 Google 对 AI 生成文本的水印

在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。

Comparus 如何使用“银行助理”

Comparus 使用了 IBM® watsonx.ai 的解决方案，并令人印象深刻地展示了会话式银行业务作为新型互动模式的潜力。
相关解决方案
商用 AI 智能体

构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。

         探索 watsonx Orchestrate
    IBM AI 智能体解决方案

    借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。

         深入了解 AI 智能体解决方案
    IBM Consulting AI 服务

    IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

         探索人工智能服务
    采取下一步行动

    无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。

         探索 watsonx Orchestrate 深入了解 watsonx.ai