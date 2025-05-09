您是否曾经尝试过建立多智能体系统 ，但却难以在每个专业智能体之间有效传播信息？提供给 AI 智能体的各种预建和自定义工具是否会导致工具执行或输出错误？或许，这些技术难题是否已让您彻底放弃了自主开发智能体的打算？

这些障碍可以通过模型上下文协议（MCP）来解决。MCP 允许 AI 智能体感知上下文， 同时遵守工具集成的标准化协议。

AI 智能体是指能够代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。它通过设计工作流并利用可用工具来实现这些功能。多智能体系统由多个 AI 智能体组成，它们共同工作，代表用户或其他系统执行任务。

您可以将 MCP 在 AI 应用程序中的作用类比为 USB-C 接口在硬件设备中的作用。1这一类比强调了 USB-C 端口为连接硬件提供的适应性，并将其与各种工具和数据源通过 MCP 为 AI 模型提供上下文的标准化方式进行了比较。