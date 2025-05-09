您是否曾经尝试过建立多智能体系统 ，但却难以在每个专业智能体之间有效传播信息？提供给 AI 智能体的各种预建和自定义工具是否会导致工具执行或输出错误？或许，这些技术难题是否已让您彻底放弃了自主开发智能体的打算？
这些障碍可以通过模型上下文协议（MCP）来解决。MCP 允许 AI 智能体感知上下文， 同时遵守工具集成的标准化协议。
AI 智能体是指能够代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。它通过设计工作流并利用可用工具来实现这些功能。多智能体系统由多个 AI 智能体组成，它们共同工作，代表用户或其他系统执行任务。
您可以将 MCP 在 AI 应用程序中的作用类比为 USB-C 接口在硬件设备中的作用。1这一类比强调了 USB-C 端口为连接硬件提供的适应性，并将其与各种工具和数据源通过 MCP 为 AI 模型提供上下文的标准化方式进行了比较。
Granite、Gemini 和 Llama 等大语言模型 （LLM） 在部署时功能有限。在没有 AI 工具辅助的情况下，LLM 已在多个领域展现出核心能力，包括：
除基础功能外，未接入外部工具的 LLM 无法成功执行任何需要实时信息支持的用户查询。为了使 LLM 能够生成更有意义的结果，可以引入工具整合。提供外部工具，如网络搜索、数据集和 API，使 LLM 的能力扩展到训练数据之外。
为了更进一步，我们可以使用 LLM 及其可用工具构建 AI 智能体。总而言之，智能体系统为 LLM 提供了一套工具，使模型能够确定适当的工具使用方法，适应不断变化的环境，并根据工具输出形成综合结论。但要大规模应用，这些 AI 系统往往会失败。因此，Anthropic 于 2024 年推出的 MCP 为 AI 工具交互建立了开放标准。 2
将外部服务连接到 LLM 非常麻烦。想象一下将电动机连接到各种电源的电路。MCP 就像这条电路的布线和配电盘，它决定流经电机的电流（信息）（AI 模型）。工具输出或模型上下文可类比为输入电流——它如同电源输出的电压，可包含记忆存储、工具调用及历史分析结果。
作为配电盘，MCP 决定连接哪些电源（工具输出或上下文）以及何时连接，调节电流（信息流），过滤输入并确定优先级。这样做是为了确保只有相关电线通电（加载相关上下文），管理电路的时序和布线，以免系统过载。
正如精心设计的电路可以防止过载并确保高效用电一样，MCP 可以作为一个连接器， 促进高效、相关和结构化地使用上下文，从而实现最佳 AI 模型性能。
MCP 为 AI 工程师制定了新的开源标准。然而，标准在软件行业并不是一个新概念。 例如， REST API 是行业标准，它通过符合 REST 设计原则的 HTTP 请求在应用程序之间提供一致的数据交换。
同样，MCP 通过设定标准统一 LLM 和外部服务，以进行高效通信。该标准允许“即插即用”工具的使用，而无需为每个工具的自定义整合编写代码。
MCP 不是智能体框架，而是智能体访问工具的标准化整合层。它是智能体编排框架的补充。 MCP 可以补充智能体编排框架，如 LangChain、LangGraph、BeeAI、LlamaIndex 和 crewAI，但并不能取代它们；MCP 不会决定何时调用工具以及调用的目的。
MCP 只是提供标准化的连接来简化工具整合3最终，LLM 根据用户请求的上下文确定调用哪些工具。
MCP 客户端/服务器模型可分解为三个关键架构组件：
AI 应用程序接收用户请求并通过 MCP 寻求访问上下文。该整合层可以包括 Cursor 或 Claude Desktop 等 IDE。它包含编排逻辑，并能将每个客户端连接到服务器。它包含编排逻辑，并可以将每个客户端连接到服务器。 4
MCP 生态系统中主机和服务器之间的通信必须通过客户端。此客户端存在于主机中，并将用户请求转换为开放协议可以处理的结构化格式。一台 MCP 主机可以存在多个客户端，但每个客户端都与 MCP 服务器建立 1:1 关系。
MCP 客户端的示例包括 IBM BeeAI、Microsoft Copilot Studio、Claude.ai、Windsurf Editor 和 Postman。客户端充当会话管理器，负责处理中断、超时、重新连接和会话关闭。客户端还会解析响应、 处理错误，并验证响应是否与上下文相关和合适。4
通过将用户请求转换为服务器操作，为 LLM 提供上下文的外部服务。MCP 服务器整合的示例包括 Slack、GitHub、Git、Docker 或网络搜索。这些服务器通常为 GitHub 代码库，支持多种编程语言（如 C#、Java、TypeScript、Python 等），并提供 MCP 工具的调用接口。
通常情况下，这些 GitHub 代码库中会提供技术教程，以帮助实现技术集成。MCP 服务器还可通过 IBM、OpenAI 等 AI 平台提供商，将 LLM 推理能力接入 MCP SDK 开发框架。这样就创建了一个可重复使用的 MCP 服务，供客户作为“标准化”聊天工具访问。
MCP 服务器用途广泛，因为它们允许连接内外部资源和工具。根据 Anthropic 提供的文档，模型上下文协议服务器通过以下方式公开数据：
客户端和服务器之间的传输层负责双向消息转换。在客户端到服务器的流中，MCP 协议消息被转换为 JSON-RPC 格式，从而允许传输多个数据结构及其处理规则。8
在服务器到客户端的反向流中，接收到的 JSON-RPC 格式报文会转换回 MCP 协议报文。9三种 JSON-RPC 消息类型包括请求、响应和通知。请求需要服务器响应，而通知则不需要。
在客户端和服务器之间的传输层，MCP 协议主要有两种传输方法，这两种方法都以 JSON-RPC 2.0 格式传输消息。第一种是标准输入/输出 (stdio)，由于输入/输出信息传输简单，它最适合整合本地资源。此格式用于轻量级、同步消息传递。4此类资源包括本地文件系统、数据库和本地 API。
第二种是服务器发送事件 (SSE)，最适合集成远程资源。HTTP POST 请求用作从客户端传输到服务器消息的机制，而 SSE 则用于反向传输。这种格式可用于同时处理多个异步、事件驱动的服务器调用。4
想象一下，现实世界中的 AI 会扫描您的收件箱，安排客户会议，发送股票更新信息，并通过短信总结过去一小时的 Slack 活动。每个服务提供商的 API 构建方式都不同，要求传递不同的信息，返回不同的输出模式。因此，这些工具的轻微变化都可能导致整个 AI 工作流的崩溃。
工程师还需要承担很大的开发负担，需要手动构建这些工具连接、调试和维护 API 密钥和工具权限等身份验证。工具通常依赖于其他工具的输出，而在许多边缘情况下，这些连接都会失效。
因此，作为 LLM 和开发工具之间的中间层，提供 MCP 集成至关重要。在这一层中，MCP 可以将工具输出转换成模型可以理解的方式。无需在 CLI 之间切换，工具整合都可以一体化。
MCP 在实际应用中有着广泛的用例。 例如，MCP 通过使用通用工具的共享工作区增强了 多智能体编排和通信，从而消除了直接集成的需求。3
MCP 还可以用来补充检索增强生成 (RAG) 。MCP 可以通过服务器操作连接到矢量数据库，而不是提供检索器来搜索矢量存储或知识库。将数据库作为工具进行搜索，而不是在每次 LLM 调用中传递检索器，可以更有策略地使用该工具。这种方法还允许在数据检索时进一步调用工具。3
MCP代表了一种持续演进的 LLM 工具集成方案，其技术体系正不断成熟并重塑行业格局。 随着技术挑战的出现和 MCP 服务器的发展，标准会不断调整，MCP 也继续改进。
无论如何，标准化工具集成对于 AI 智能体自主运行并动态适应真实世界环境至关重要。10借助 MCP，我们可以简化复杂智能体式工作流的自动化，从而减少人工监督。 由此，MCP 推动的这一转变，使我们能够将时间投入到更需要人类智慧与直觉的精细化任务中。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。
