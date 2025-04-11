什么是智能体式自动化？

让机器完成原本需要人类做的事情的技术，有着源远流长的历史，可追溯至古代。近代的重要里程碑包括工业革命、电气化和计算机的发展，这些标志着该领域在过去一个世纪中的进步。

人工智能的兴起将成为自动化技术发展的下一个重大飞跃，其原因主要有以下几点：在 AI 之前，自动化解决方案的初始成本通常非常高，因为基于规则的系统不具备人类所拥有的动态推理能力，而且此类系统需要细致的设计。非智能体式系统，如传统的机器人流程自动化 (RPA)，在结构化、重复性任务中表现良好，因为它们缺乏感知能力，以线性、静态的方式运行。由于缺乏推理能力，当应用变化到特定场景时，这些系统往往会出现故障。他们没有能力学习或适应新场景。

更重要的是，它们无法处理复杂的非结构化输入，因为人类的语言理解和表达能力远远超出传统计算机系统的能力。自动化系统必须使用静态控制装置进行控制。如果用户想要更改某些内容，她需要通过某个界面手动移动滑块或勾选复选框。

还有一个所谓的“自动化悖论”需要应对，即自动化系统越高效，操作人员的人为贡献就越重要。如果自动化系统出现故障，问题可能会被放大，直到有人介入修复为止。

由先进的机器学习算法大型语言模型 (LLM) 驱动的 AI 模型自动化是一次重大进步，但非智能体式 AI 系统仍然是被动响应的。他们按照指示行事，并遵循严格定义的提示。例如，预测模型可以预测需求激增，但如果没有进一步指令，它无法重新订货、通知销售团队或调整交货时间。引入新的情境可能需要耗时且昂贵的重新训练或重新配置。