当今金融服务解决方案提供商和用户的要求为数字化、标准化和自动化提供了巨大机遇。例如，德国的一家综合银行依靠 1,200 多个流程来服务客户、管理运营。但有了 AI，银行和其他企业就可以完全重新审视自己的流程。

Comparus 数十年来一直在推动银行的数字化转型。公司使用“银行助理”编排创新流程，让客户有机会在标准化和个性化需求之间取得平衡。会话式 AI 还能带来全新的用户体验。