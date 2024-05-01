当今金融服务解决方案提供商和用户的要求为数字化、标准化和自动化提供了巨大机遇。例如，德国的一家综合银行依靠 1,200 多个流程来服务客户、管理运营。但有了 AI，银行和其他企业就可以完全重新审视自己的流程。
Comparus 数十年来一直在推动银行的数字化转型。公司使用“银行助理”编排创新流程，让客户有机会在标准化和个性化需求之间取得平衡。会话式 AI 还能带来全新的用户体验。
依托针对银行新运营模式的最小可行产品 (MVP)，Comparus 使用 IBM® Process Mining 解决方案衡量由 20 多家综合银行组成的代表性集团的流程组合。Comparus 从频率、持续期、工作量和变体数量方面分析银行的流程事件，然后确定优化潜力。
Comparus 使用 IBM watsonx™ AI 和数据平台的解决方案进行优化，并以银行流程“签发授权书”为例，深入展示了新型编排的潜力。使用 IBM watsonx Assistant 的自然语言理解功能和 IBM watsonx.ai™ 的生成式 AI 功能，以一种新型方式组合核心银行流程等系统（如存档、表单管理、电子邮件和短信发送）的 30 多个功能调用。
Comparus 的产品 TiONA 展示了与聊天机器人进行用户界面集成的可能性。
Comparus 的一家德国综合银行客户报告说，其内部流程控制和接口所需的工作量显著下降，员工和客户均可以在全渠道中使用该流程。因此，银行的总体工作量下降了50％，有效应对熟练员工的短缺问题。
下一步是发展专注于服务整合和后端整合概念验证 (POC)。在这个场景中，IBM watsonx Orchestrate 解决方案承担着连接客户、流程、相关系统和数据存储库的核心角色。
Comparus 正携手 IBM 开发 watsonx Orchestrate 和相关 watsonx.ai 模型的可行企业集成，应对欧盟银行市场的监管和安全要求。
Comparus（ibm.com 外部链接）集战略咨询、创新技术和软件开发于一体。公司与客户一起分析和讨论增强现有商业模式的各种可能性。公司采用敏捷管理方法开展优化、数字化、转型和实施工作。
watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足其特定需求。
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2023 年 12 月于美国出品。
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