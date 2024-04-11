采购到付款 应对非常规购买，消除效率低下问题，最大限度地利用现金折扣。了解您的企业经营状况，优化支出，并根据实际状况实施自动化，同时减少错误并提高生产力。 阅读采购到付款白皮书

订购兑现 确保如期交货，根据需求制定计划并揭示流程中的效率低下问题。分析客户旅程，突出流程的相互依赖性，并揭示支付条款和支付周期的模式，以便通过供应商发票控制支出。 阅读订单到收款成功案例

应付帐款 借助一致性检查和根本原因分析，识别瓶颈（或延迟）和不合规流程行为。确定及早支付折扣和自动化的机会，确保及时支付，同时降低成本。

智能自动化 通过将互补的 AI 和自动化解决方案与流程挖掘软件相结合，充分发挥智能自动化的潜力，以最大限度地发挥自动化计划的优势。 观看视频：利用 IBM Process Mining 加速您的 RPA 之旅 (5:29)

客户引导 查明不同入职流程变体的最佳实践。 通过可操作的自动化建议（如表单处理）缩短整体处理时间。 不符合合规准则时会收到警报。