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将处理时间缩短 70%，实现 176% 的投资回报率
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流程挖掘工作流程的插图
利用融合 AI 技术的流程智能提升效率

IBM® Process Mining 帮助企业通过数据驱动的洞察分析做出更快、更明智的流程改进决策。

使用来自业务系统（如 ERP 和 CRM）的数据获得完整的流程透明度， 查明效率低下的问题 ，并根据影响和预期投资回报率确定自动化的优先级。 通过触发纠正措施或生成 RPA 机器人脚手架来推动持续的流程改进。

借助该产品，客户可以改善复杂的流程，将平均交货时间缩短80％，以保持竞争力，提高效率并降低运营成本。

观看流程挖掘软件如何将业务系统数据转化为可操作的洞察，从而降低成本并提高运营效率。

 
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IBM Process Mining 在《流程挖掘网格报告》中排名第一

流程挖掘和 RPA：了解终极自动化强强组合

Forrester 的研究表明：让持续的流程优化成为企业当务之急
阅读 Forrester TEI 研究报告

客户收益

增加透明度 为流程执行方式带来前所未有的透明度。利用由数据驱动、基于事实的流程智能化来限制您对人为偏见的依赖。
揭示效率低下问题 发现客户痛点，消除流程中的漏洞或偏差，并避免多余的支出，以简化企业流程并改善客户体验。
触发操作 维持正常的流程运行，防止出现问题，并轻松纠偏以达到目标。当满足特定的业务逻辑时，使用流程洞察分析触发校正操作，如 KPI 提醒用户、到期发票激活支付等。
合规管理 监控流程执行，检测违规或瓶颈，分析根本原因并更加高效地执行基于事实的合规检查，以提高标准化程度。
提高生产力 消除重复性工作，去除不必要的步骤，并根据实际状况创建自动化，以便缩短周期时间，提高员工满意度。
加快数字化转型 增加运营透明度，预测业务中断，并确定需要增强的流程，以改进决策并为各个阶段的转型提供支持。 阅读电子书
主要功能 现状流程模型发现

访问基于事实的流程模型，获得来自利益相关方和数据源的针对您业务表现的洞察。

 自动生成 RPA

使用我们的流程挖掘工具识别自动化机会，根据影响和预期投资回报率确定优先级，并通过自动化 RPA 机器人生成快速跟踪实施。

 AI 驱动的流程模拟

在进行投资之前，通过执行假设分析来预测变更计划的影响和投资回报率，并识别潜在的运营风险。

 一致性检查及根本原因分析

分析不一致案例，以确定造成偏差的根本原因、涉及的利益相关方以及对关键绩效指标 (KPI) 的影响。

 无缝的用户体验

集成数百个来源，包括 SAP、Oracle 等。能够部署在任何地方，并使用低代码/无代码平台对仪表板进行个性化设置。

 桌面用户交互记录

通过任务挖掘加强流程分析，以获得流程和任务的整体视图。实现流程透明度，助力关键决策。

用例

采购到付款 应对非常规购买，消除效率低下问题，最大限度地利用现金折扣。了解您的企业经营状况，优化支出，并根据实际状况实施自动化，同时减少错误并提高生产力。 阅读采购到付款白皮书
订购兑现 确保如期交货，根据需求制定计划并揭示流程中的效率低下问题。分析客户旅程，突出流程的相互依赖性，并揭示支付条款和支付周期的模式，以便通过供应商发票控制支出。 阅读订单到收款成功案例
应付帐款 借助一致性检查和根本原因分析，识别瓶颈（或延迟）和不合规流程行为。确定及早支付折扣和自动化的机会，确保及时支付，同时降低成本。
智能自动化 通过将互补的 AI 和自动化解决方案与流程挖掘软件相结合，充分发挥智能自动化的潜力，以最大限度地发挥自动化计划的优势。 观看视频：利用 IBM Process Mining 加速您的 RPA 之旅 (5:29)
客户引导 查明不同入职流程变体的最佳实践。 通过可操作的自动化建议（如表单处理）缩短整体处理时间。 不符合合规准则时会收到警报。
IT 事件管理 识别事件管理流程中的瓶颈，并利用切实可行的洞察分析优化事件分配。预测很有可能发生预期 SLA 或 KPI 违规的事件，并及时通知利益相关方。 阅读 ITSM 的流程挖掘博客
流程应用程序 面向 ServiceNow 的 IT 服务管理

提高 IT 效率，提升客户体验，并采取积极措施改进性能监控和有针对性的自动化功能。

 了解更多信息 可持续采购

帮助企业优化和精简运营，重点关注可持续性发展。

 了解更多信息 采购价值治理

使用 IBM Consulting 的价值治理流程应用程序精确引导并优化您的采购流程。深入了解效率、合规和体验方面的 KPI。确保每项决策都能增加价值，并将采购转化为战略资产。

 了解更多信息 IBM Process Mining 流程应用程序

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成功案例

通过“银行助手”实现创新流程编排 了解 Comparus GmbH 数十年来如何通过使用 AI 进行创新流程协调，推动银行的数字化转型。 了解流程挖掘如何能够改进银行流程
利用 IBM Process Mining 提高保险行业效率 BoB-Cardif Life Insurance Co., Ltd. 利用 IBM Process Mining 重新定义其流程管理，将处理时间显著缩短 70%，投资回报率飙升至 176%，展示保险行业的创新。 了解如何实现效率转型
提高生产力和处理速度 尽管法规变化迅速，但 BBVA Argentina 需要在不扩大团队的情况下改进外贸业务。 了解流程挖掘如何提高生产力
打造更好的购物体验 全球时尚品牌 Max Mara 需要升级订单实现流程，以应对在线购物的蓬勃发展。 了解如何缩短客户解决时间
实现客户和员工体验转型 意大利银行 Credem 通过扩展自动化，降低了关键的后勤部门和客户服务流程的成本，提高了效率。 了解流程挖掘如何缩短贷款处理时间
表彰和奖励
IBM Process Mining 荣获 G2 和 TrustRadius 的最高奖项 Process Mining 是获得 TrustRadius 最高评价奖项的 25 款 IBM 产品之一。它已先后获得多个 G2 和 TrustRadius 奖项，并在 2024 年冬季的《G2 流程挖掘网格报告》中被提及。 查看定价选项
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