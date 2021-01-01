了解如何借助 IBM® Process Mining 克服 5 个最关键的采购到付款挑战。
了解使用流程挖掘为端到端业务流程制定成功自动化策略的优势。
了解 IBM 如何帮助管理风险、改进决策并优化数字化转型行动计划的回报。
IBM Process Mining 在 2021 年 NelsonHall 的 NEAT 流程发现和挖掘评估中被评为领导者。
IBM 在 2022 年《SPARK Matrix：组织的数字孪生版 (DTO) 解决方案》报告中被评为行业领导者。
Forrester 的研究表明：让持续的流程优化成为贵企业当务之急。
企业正在使用 AI 支持的流程挖掘来改进性能并加速自动化
Forrester 关于 IBM Process Mining 的 Total Economic Impact™️ 的调研
了解如何通过智能任务自动化功能挽救客户和员工体验。
了解为什么聚焦于流程挖掘的数字化转型将有助于降低成本、提高服务质量并推动卓越运营。
了解如何借助 IBM 和 HFS Research 获得竞争优势并利用智能运营弹性来推动实现结果。
了解如何与 IBM 和 Forrester 一起轻松规划、部署和扩展成功的自动化计划。
了解 RPA 和流程挖掘方面的创新如何帮助组织借助 IBM 和 IRPA AI 适应快速变化、扩展运营和改进业务成果。
了解如何借助 IBM 和 IRPA AI 支持各种规模的组织为其自动化策略进行关键的选择。
了解如何借助 IBM Blueworks Live 和 IBM Process Mining 进行更快、更明智的决策。
了解流程挖掘如何通过识别供应链、工作管理、工程和施工等关键流程中的瓶颈，帮助用户了解流程中断或效率低下的成本影响。
了解如果通过出色的流程和 IBM Process Mining 的强大功能来实现流程可视化，以加速完成转型计划。
了解为什么持续优化流程是贵组织的关键业务要务，以及为什么流程改进与流程自动化之间的脱节是成功的常见障碍。
流程挖掘将数据科学算法应用于事件日志，以发现效率低下的情况和不足之处。
任务挖掘使用桌面交互数据来了解大型流程中某项活动所涉及的步骤，从而分析用户如何完成工作。
流程挖掘可以提供价值，并应用于不同的行业和用例。
流程挖掘可提供解锁数据所需的工具和方法，以说明流程的工作原理、完成工作的方式以及问题的根源。
流程挖掘、流程建模和流程映射是直观呈现和分析业务流程不同但相关的方法。
借助 IBM Process Mining 和流程应用程序打破流程优化和自动化之间的孤岛。
企业主管都知道，组织的成功与否取决于其保持基本流程平稳高效运行的能力。流程挖掘等创新工具使企业专家能够更快速成功地完成流程优化项目。