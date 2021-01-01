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流程挖掘工作流程的插图
指南 克服从采购到付款的挑战

了解如何借助 IBM® Process Mining 克服 5 个最关键的采购到付款挑战。

 将流程挖掘纳入 RPA 策略

了解使用流程挖掘为端到端业务流程制定成功自动化策略的优势。

 推动数字化转型

了解 IBM 如何帮助管理风险、改进决策并优化数字化转型行动计划的回报。

成功案例

提高生产力和处理速度 尽管法规变化迅速，但 BBVA Argentina 需要在不扩大团队的情况下改进外贸业务。 了解流程挖掘如何提高生产力
打造更好的购物体验 全球时尚品牌 Max Mara 需要升级订单实现流程，以应对在线购物的蓬勃发展。 了解如何缩短客户解决时间
实现客户和员工体验转型 意大利银行 Credem 通过扩展自动化，降低了关键的后勤部门和客户服务流程的成本，提高了效率。 了解流程挖掘如何缩短贷款处理时间
流程挖掘和 RPA：了解终极自动化强强组合
市场调研 NelsonHall NEAT Assessment

IBM Process Mining 在 2021 年 NelsonHall 的 NEAT 流程发现和挖掘评估中被评为领导者。

 Quadrant Knowledge

IBM 在 2022 年《SPARK Matrix：组织的数字孪生版 (DTO) 解决方案》报告中被评为行业领导者。

 面向未来的公司流程优化战略

Forrester 的研究表明：让持续的流程优化成为贵企业当务之急。

 通过自动化实现提升

企业正在使用 AI 支持的流程挖掘来改进性能并加速自动化

Forrester TEI 研究

Forrester 关于 IBM Process Mining 的 Total Economic Impact™️ 的调研

网络研讨会

挽救客户和员工体验

了解如何通过智能任务自动化功能挽救客户和员工体验。

 流程挖掘：数字化转型缺失的环节

了解为什么聚焦于流程挖掘的数字化转型将有助于降低成本、提高服务质量并推动卓越运营。

 借助 IBM Process Mining 制定自动化策略

了解如何借助 IBM 和 HFS Research 获得竞争优势并利用智能运营弹性来推动实现结果。

 为什么流程挖掘对成功至关重要

了解如何与 IBM 和 Forrester 一起轻松规划、部署和扩展成功的自动化计划。

 应对供应链中断和经济不确定性

了解 RPA 和流程挖掘方面的创新如何帮助组织借助 IBM 和 IRPA AI 适应快速变化、扩展运营和改进业务成果。

 立足现在，放眼未来

了解如何借助 IBM 和 IRPA AI 支持各种规模的组织为其自动化策略进行关键的选择。

 借助 IBM Blueworks Live 和 IBM Process Mining 实现数据驱动型决策

了解如何借助 IBM Blueworks Live 和 IBM Process Mining 进行更快、更明智的决策。

 通过流程挖掘最大限度地提高资产可靠性：高价值用例

了解流程挖掘如何通过识别供应链、工作管理、工程和施工等关键流程中的瓶颈，帮助用户了解流程中断或效率低下的成本影响。

IBM 炉边谈话：以自动化为核心实现业务转型

了解如果通过出色的流程和 IBM Process Mining 的强大功能来实现流程可视化，以加速完成转型计划。

四大流程自动化优先级：掌握关键时间的优化

了解为什么持续优化流程是贵组织的关键业务要务，以及为什么流程改进与流程自动化之间的脱节是成功的常见障碍。

文章和博客 什么是流程挖掘？

流程挖掘将数据科学算法应用于事件日志，以发现效率低下的情况和不足之处。

 什么是任务挖掘？

任务挖掘使用桌面交互数据来了解大型流程中某项活动所涉及的步骤，从而分析用户如何完成工作。

 为什么要使用流程挖掘？

流程挖掘可以提供价值，并应用于不同的行业和用例。

 自动化的艺术

流程挖掘可提供解锁数据所需的工具和方法，以说明流程的工作原理、完成工作的方式以及问题的根源。

 它们有何区别？

流程挖掘、流程建模和流程映射是直观呈现和分析业务流程不同但相关的方法。

 为什么利用智能自动化是推动组织数字化转型的关键

借助 IBM Process Mining 和流程应用程序打破流程优化和自动化之间的孤岛。

 流程挖掘如何改进 IT 服务管理，为企业节省时间和成本

企业主管都知道，组织的成功与否取决于其保持基本流程平稳高效运行的能力。流程挖掘等创新工具使企业专家能够更快速成功地完成流程优化项目。

实践 赢取徽章，获得认证

完成培训和认证，提高技能并展示知识。

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