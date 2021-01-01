挽救客户和员工体验 了解如何通过智能任务自动化功能挽救客户和员工体验。

流程挖掘：数字化转型缺失的环节 了解为什么聚焦于流程挖掘的数字化转型将有助于降低成本、提高服务质量并推动卓越运营。

借助 IBM Process Mining 制定自动化策略 了解如何借助 IBM 和 HFS Research 获得竞争优势并利用智能运营弹性来推动实现结果。

为什么流程挖掘对成功至关重要 了解如何与 IBM 和 Forrester 一起轻松规划、部署和扩展成功的自动化计划。

应对供应链中断和经济不确定性 了解 RPA 和流程挖掘方面的创新如何帮助组织借助 IBM 和 IRPA AI 适应快速变化、扩展运营和改进业务成果。

立足现在，放眼未来 了解如何借助 IBM 和 IRPA AI 支持各种规模的组织为其自动化策略进行关键的选择。

借助 IBM Blueworks Live 和 IBM Process Mining 实现数据驱动型决策 了解如何借助 IBM Blueworks Live 和 IBM Process Mining 进行更快、更明智的决策。

通过流程挖掘最大限度地提高资产可靠性：高价值用例 了解流程挖掘如何通过识别供应链、工作管理、工程和施工等关键流程中的瓶颈，帮助用户了解流程中断或效率低下的成本影响。

IBM 炉边谈话：以自动化为核心实现业务转型 了解如果通过出色的流程和 IBM Process Mining 的强大功能来实现流程可视化，以加速完成转型计划。