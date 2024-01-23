对外贸易是阿根廷经济的重要组成部分。根据阿根廷国家统计和人口普查局 INDEC（PDF 链接位于 ibm.com 外部）的数据，2021 年，进出口总额占该国国内生产总值 (GDP) 的 45%。BBVA 是该国历史最悠久的私人银行，是阿根廷外贸交易的主要引擎。

因此，当新冠疫情和乌克兰战争引发全球经济急剧变化，促使阿根廷中央银行实施新的外贸紧急法规时，BBVA 及其竞争对手几乎没有时间去适应。

“由于外贸规则的变化和国内政府的压力，我们对流程进行了很多修改，”BBVA Argentina 运营主管 Leonardo Rojas 解释道。通常一天，该银行外贸运营团队的分析师会处理 400 多笔与贸易相关的交易，其中许多是针对企业客户，有些价值数百万美元。新的法规要求公司在向国外付款之前提供额外的文件和理由，这反过来又需要 BBVA 制定大量新的控制流程。