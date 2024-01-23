对外贸易是阿根廷经济的重要组成部分。根据阿根廷国家统计和人口普查局 INDEC（PDF 链接位于 ibm.com 外部）的数据，2021 年，进出口总额占该国国内生产总值 (GDP) 的 45%。BBVA 是该国历史最悠久的私人银行，是阿根廷外贸交易的主要引擎。
因此，当新冠疫情和乌克兰战争引发全球经济急剧变化，促使阿根廷中央银行实施新的外贸紧急法规时，BBVA 及其竞争对手几乎没有时间去适应。
“由于外贸规则的变化和国内政府的压力，我们对流程进行了很多修改，”BBVA Argentina 运营主管 Leonardo Rojas 解释道。通常一天，该银行外贸运营团队的分析师会处理 400 多笔与贸易相关的交易，其中许多是针对企业客户，有些价值数百万美元。新的法规要求公司在向国外付款之前提供额外的文件和理由，这反过来又需要 BBVA 制定大量新的控制流程。
外贸交易额同比增长了 20%，原因是更高的生产力和更好的工作负载分配
交易时间减少了 超过 70%，客户服务改善
这些流程非常新，需要手动完成。总体交易处理时间跃升至五到六天，而 BBVA 希望将其限制为两天。“国际贸易业务是用美元进行的，”Rojas 解释道。“美元和阿根廷比索之间的汇率波动很大，因此快速完成操作非常重要，”Rojas 解释道。“由于费率的变化，处理所需的每一天客户的成本都可能增加。”
增加员工人数并不是一个可行的选择。“应用更复杂的控制意味着团队的工作量更大，”Rojas 说道，“但增加更多的分析师将导致更高的运营成本和更高的客户佣金。外贸分析师这个市场很稀缺，而且需求量很大。”
Rojas 和同事 Mauricio Vidaurrázaga（业务执行和流程工程主管）希望尝试通过优化流程来重新提高效率。他们怀疑团队在传统流程的基础上执行所有新规定的检查和控制时发生了无意的返工。但是他们需要一种方法来查明这种情况发生在哪里。
2021 年 11 月，Rojas 和 Vidaurrázaga 启动了 BBVA 的外贸流程重建项目，并测试了多种流程挖掘工具。IBM® Process Mining软件的演示让他们确信找到了解决方案，他们聘请 IBM Customer Success 团队帮助在IBM Cloud®上实施该软件，以避免银行受到任何硬件约束。IBM 和 BBVA 团队还在Red Hat® OpenShift®平台上对流程挖掘软件进行了容器化。
作为重建项目的第一步，Rojas、Vidaurrázaga 和团队从 BBVA IT 团队获取了 BBVA 外贸系统的事件日志，并将数据输入流程挖掘工具，生成了外贸流程的可视化映射，显示了每个流程步骤并指出了典型和非典型的程序流程。该工具的分析还提供了有关流程时间和效率的统计数据，并提供了改进建议。“我们怀疑存在大量返工，但我们不知道具体地点、时间，也不知道它产生了多大影响，”Vidaurrázaga 回忆道。“过程挖掘可以让我们用真实的数据来表达我们的看法。我们可以实际看到团队何时何地重复了任务，并且可以量化其影响并开始分析根本原因。”
他们还发现了瓶颈。其中一个主要瓶颈涉及流程中的一个步骤，该步骤依赖于仅在上午 8 点至下午 5 点之间提供的中央银行验证服务。BBVA 衡量了这一限制的影响，并重新排序了流程任务，以最大程度地减少推迟到第二天的验证数量。
他们还使用该工具更好地使流程与需求行为保持一致。正如 Rojas 解释的那样：“我们更清楚地看到，新业务的到来具有遵循客户公司工作时间的行为曲线。它通常在清晨处于低位，从上午 10 点上升到中午，一直保持在高位直到下午 3 点，然后下降。这有助于我们在团队中设计更好的工作负载分配。”
如果 BBVA 团队尝试操作，所有这些流程分析可能需要数周时间。相反，它只花了几天的时间，并自动生成了帮助银行做出有价值的改进的见解。
BBVA 将外贸交易的处理时间从五到六天缩短到一到两天，幅度超过了 70%。“我们还提高了团队生产力，”Rojas 说。 “我们可以多处理 20% 的交易，同时仍然遵守所有法规要求，且无需扩大团队。”
如果明天法规再次发生变化，BBVA 将做好准备。“随着经济形势的发展，并有能力与时俱进，在收购和汇率每天都在变化的情况下，流程挖掘对于我们的客户和我们来说至关重要。我们可以比以往更快地分析流程，”Rojas 说道。
BBVA 将继续应用流程挖掘来寻找提高效率的机会，而不仅仅是在外贸领域。“我们收到了其他团队的请求，” Vidaurrázaga 说道。“他们想效仿我们的做法。”
BBVA Argentina （链接位于 ibm.com 外部）于 1886 年在布宜诺斯艾利斯成立，是阿根廷最古老的私人银行。它是 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 的子公司，该公司自 1996 年以来一直是其主要股东。 BBVA Argentina 向个人、中小企业、大公司等广大客户群提供零售和企业银行服务。
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于美国制作，2023 年 4 月。
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