基本上按照时尚界的定义，密切关注不断变化的趋势和品味是 Max Mara 保持与时俱进并恪守其品牌承诺的必要条件。这是设计师、产品经理和其他专注于将正确产品组合推向市场的人的工作。

但 Max Mara 所用商业模式的另一个方面对于留住客户至关重要：即，无论是通过该公司 10 个品牌专用网站之一购买，亦或是在其全球超过 2,300 家实体店之一购买，均能提供令人满意的购买体验。数字化和全渠道营销的结合一直是其取得成功的重要因素之一。

对于 Max Mara 来说，与许多其他公司一样，新冠疫情的暴发及其带来的购买行为的变化加速了已经在进行的数字化转型。实际上，在疫情期间，数字业务量占总业务量的份额几乎增长了两倍。仿佛跨越了一个门槛，Max Mara 在数字化转型之旅早期成立的数字化运营部门认识到，后端运营的效率现在会对客户满意度产生更大的影响。

“如果您想象有一张潜在流程改进‘热力图’，我们最红的区域是订单到现金周期，即从订单处理到履行、支付和客户服务，”Max Mara 的数字化运营主管解释道，“在我们经历的季节性销售高峰期间[通常是在七月和十二月]，那些红色区域会变得更红。”

流程问题会造成瓶颈，特别是在拣货和包装以及运输之间基于仓库的活动范围内。在评估他们的选择时，Max Mara 的数字化运营团队考虑了传统的流程重新设计方法，这些方法依赖于商业智能 (BI) 系统以及业务分析师、流程所有者和其他利益相关者的一线洞察分析，以深入了解流程问题。

虽然团队将这些方法视为流程优化的必要组成部分，但他们也认识到这只是一部分：只是一部分。“BI 系统在指出流程问题的症状方面很有价值，”数字化运营主管解释说，“但它们在诊断问题的根本原因方面能力不足，而这对于解决问题至关重要。”Max Mara 的更广阔的愿景是，能够根据硬数据采取有针对性的行动。这意味着不仅要在细微层面上精确定位次优流程，例如，特定仓库的人员配备模式或物流提供商的绩效，还要以数据为导向，预测特定流程的变化，无论是修复流程还是实现流程自动化，而这些均会对关键运营指标产生影响。

但数字化运营团队认识到，Max Mara 数字化运营的绝对复杂性使得实现这一数据驱动的愿景尤其具有挑战性。“我们的产品销往世界各地，虽然我们订单流程的‘前端’相当标准化，但流程堆栈中较下方的流程物理部分因国家或地区而异，”数字化运营主管解释道，“我们的 ERP 和 CRM 等支持系统也是如此，它们也针对本地需求进行了大量定制。”