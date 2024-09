Credem 选择 IBM® Process Mining* 和 IBM Cloud Pak® for Business Automation 解决方案来分析和自动化内部流程,包括后台流程和信用检查等关键的客户服务相关流程。公司的目标是创价值、降成本、提效率,同时实现监测和控制。这两个解决方案尽管是独立选择的,但从一开始就具有互补性。事实上,IBM Process Mining 已成为 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一个内置基本功能。

秉持创造卓越的客户和员工体验的愿景,Credem 建立一支由 IT 和非 IT 专业人员构成的小组,在专门的流程和自动化 IT 平台以及名为“自动化中心”的卓越中心协作。自动化中心聚集技术、流程和银行专业知识,开发基于关键自动化技术的集成解决方案,在选择和实施 IBM 自动化解决方案方面发挥了关键作用。

借助 IBM Process Mining,Credem 可以使用现有数据来识别流程中的瓶颈,确定可通过自动化在哪些领域实现具成本效益的改进。Credem 还可以使用该解决方案来计算引入 IBM Cloud Pak for Business Automation 或机器人流程自动化 (RPA) 等自动化工具的预期投资收益率。



通过 IBM Cloud Pak for Automation 的业务自动化工作流功能,Credem 还可以更新并管理在多个系统或遗留应用程序上运行的业务流程。公司还利用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的运营决策管理功能,识别银行各种系统的业务规则,并从单个控制台集中管理这些系统中的规则。

例如,Credem 使用 IBM Process Mining 排查信用卡检查和零售客户审批流程中可以自动化的环节,然后运用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的业务自动化工作流程功能,将审批期从四天缩短到一天,每年节省约 50 万欧元。

“我们的短期目标是实现手动、纸质流程的自动化,跟踪所有活动并根据需要应用 RPA。这样是为了创造价值,将员工从重复性任务中解放出来,从而专注于更高价值的活动。”Credem 自动化中心自动化开发人员 Francesco Ferrara 表示。

Credem 的 IT 流程和自动化平台经理 Luca Bonfatti 补充道,“从长远来看,我们希望大幅增加全数字化流程,将数字化流程与银行体系结构和 IT 程序集成。为此,我们可以链接到其他工具和功能(例如人工智能),进一步利用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的业务自动化工作流功能。业务流程与银行体系结构的完全集成后,我们将能够在流程挖掘功能的支持下管理大数据并使用效能不断增加的分析。”

2020 年,Credem 收到的贷款申请量激增 400%,对该解决方案实施了考验。为了应对增加的工作量,Credem 需要深入理解贷款申请流程。使用 IBM Process Mining,公司能够自动映射贷款流程、识别瓶颈(例如单个流程中重复的客户文档请求或紧急审批的延迟)、监控流程性能、预测提前时间和成本。

过去,此类分析需要 IT 部门支持或内部访谈,可能会产生不准确和不完整的信息。使用新解决方案分析后,公司排查出对提前时间造成负面影响的大量重新处理,从而识别出深层次的冗余工作。最终,Credem 将员工处理贷款的时间缩短 70%。