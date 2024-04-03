IBM Business Automation Workflow 是构成 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一项关键功能。它统一了信息、流程和用户，帮助企业在本地或云端自动执行数字化工作流程。创建能提高生产力的工作流程，改进团队之间的协作，获得新的洞察分析成果，解决问题并促成更好的业务成果。

Business Automation Workflow 通过 Cloud Pak for Business Automation 与 IBM watsonx Orchestrate 的 AI 对话界面无缝集成，让用户能够在统一的系统中轻松探索工作流程并获得洞察分析成果。