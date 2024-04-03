在本地或云端自动执行数字化工作流程，以提高生产力、效率和洞察力
IBM Business Automation Workflow 是构成 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一项关键功能。它统一了信息、流程和用户，帮助企业在本地或云端自动执行数字化工作流程。创建能提高生产力的工作流程，改进团队之间的协作，获得新的洞察分析成果，解决问题并促成更好的业务成果。
Business Automation Workflow 通过 Cloud Pak for Business Automation 与 IBM watsonx Orchestrate 的 AI 对话界面无缝集成，让用户能够在统一的系统中轻松探索工作流程并获得洞察分析成果。
利用 AI 和自动化，借助 IBM 决策、工作流程和 watsonx Orchestrate 提高工作效率
整合工作任务并实现标准化配置，以便更轻松划分优先级别。将以流程为中心和以案例为中心的工作整合为可重复的业务工作流程，满足更广泛应用的企业需求。
为工作流程参与者和专案办理人员提供系统、信息和分析功能的访问权限，以促进客户深度参与互动。加快事务型工作流程和专案处理过程。
利用内置的可视化管理和强大的分析技术，确定快速处理专案过程的最佳措施，并增强 IT 团队与业务团队之间的协作力度。
以较低的启动成本和基于订购的消费模式小规模启动项目，然后从初始项目稳步扩展至企业级项目。
利用自助服务门户进入开发、测试和运行时环境。
让企业用户能够直接参与工作流程改进过程。
提高企业在满足和管理信息生命周期治理需求方面的能力，如客户数据保护和数据保留规定。
敏捷实施变更和部署新的自定义解决方案。
充分利用高度可用的生产解决方案，为开发和测试提供灾难恢复选项和多种环境配置。
运用洞察分析和可视化管理，实现流程参与者的积极关注和合作，通过扩展功能来支持转型，划分工作的优先级，进而提高工作效率。
通过云门户网站从公共云或移动设备连接至云服务，或使用单独提供的 VPN 连接设置。
提高多个工作流程和业务组的效率、生产力和一致性。
IBM Cloud Pak for Business Automation 包含由 AI 驱动的各项功能、通用 UI 以及各类低代码工具。
享受任务自动化、工作流编排、决策管理、内容服务等功能。
这是一种易于使用的模块化定价方法，您仅需为所需内容付费。
通过实现流程自动化，将新产权保险申请的手续时间从 2 周缩短到 15 分钟。
部署自动化功能以简化和加速销售流程，从而推动营收增长。
提升了客户满意度，推动了投资决策，加速了财务申请处理过程。
银行将标准推荐人数减少了 50％ 以上，并通过自动化工作流程增强了竞争优势。
将信用卡审批时间从四天缩短为一天，每年节省约 50 万欧元。
通过工作流程的自动化改造，将主要项目的审批时间从几周缩短到一周，甚至更短时间。
向云端转型的低成本入门级解决方案。
以可扩展型体验开启云之旅，或将工作流程功能扩展至云端。
基于永久许可证的入门级解决方案，非常适合启动工作流程项目。
基于永久许可证的企业级解决方案。