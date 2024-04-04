IBM Operational Decision Manager (ODM) 是一个功能强大的决策管理平台，可简化决策的编写和编辑，具有追溯、模拟、版本控制和审计等企业级功能。IBM ODM 协助组织制定精确的决策，以促使组织提高效率、管理合规性和改善运营敏捷度。
ODM 可采用两种形式：独立软件和 IBM® Cloud Pak for Business Automation 的一部分；帮助企业分析、自动制定和管理基于规则的业务决策。此解决方案可授权贷款、确定促销方案、检测交叉销售机会，效果精准且可满足定制需求。
需要作出关键决策时，ODM 和 Automation Decision Services (ADS) 等 IBM 决策解决方案就会充当成功的催化剂。集成 watsonx Orchestrate 的对话功能后，通过 SaaS 中的 Cloud Pak for Business Automation，用户可以更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。
快速检测并适应市场变化：调整客户体验、更新忠诚度计划、设计更个性化和情境化的优惠。提高决策速度和可靠性。
更快、更一致、更大规模地运行业务。自动审批、处理索赔、加快员工入职与客户加盟、降低违规成本、防止信用损失。
提供做出决策的证明文件，支持审计和合规工作。根据法规变化，快速调整政策。提高一致性并系统地检测欺诈行为。
利用接口快速编写、制定和测试决策。
利用 Operational Decision Manager，满足最苛刻的应用场景要求。
测试和模拟功能可帮助用户对照明确定义的使用场景和关键性能指标来验证业务逻辑。
可部署在 OpenShift、Certified Kubernetes、应用程序服务器、嵌入式 Java 代码、计算网格、z/OS 和 SaaS 上。
利益相关者能够参与编写、更新、部署和管理规则。
使用内置的治理和变更管理功能扩展业务决策。
快速反应，降低公共卫生风险。
自动执行流程，缩短新产权保险申请的手续办理时间。
加快帐户创建和保证金申请。
通过敏捷开发业务，优化患者治疗效果。
自动执行业务规则，改善客户服务。
与经销商一起简化 20,000 次产品促销活动。
选择使用全功能决策管理解决方案，享受基于规则的决策服务。
作为托管和全面管理型解决方案，捕获并管理可重复的业务决策。
实现决策自动化，将其纳入包含机器人流程自动化 (RPA)、工作流等在内的全球性项目之中。
轻松整合机器学习洞察分析，作出更明智有效的决策，无需 IT 专业人员干预。
构建自定义的云原生应用程序，使用符合 DMN 标准的开源软件实现决策自动化。