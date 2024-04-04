IBM Operational Decision Manager (ODM) 是一个功能强大的决策管理平台，可简化决策的编写和编辑，具有追溯、模拟、版本控制和审计等企业级功能。IBM ODM 协助组织制定精确的决策，以促使组织提高效率、管理合规性和改善运营敏捷度。

ODM 可采用两种形式：独立软件和 IBM® Cloud Pak for Business Automation 的一部分；帮助企业分析、自动制定和管理基于规则的业务决策。此解决方案可授权贷款、确定促销方案、检测交叉销售机会，效果精准且可满足定制需求。

需要作出关键决策时，ODM 和 Automation Decision Services (ADS) 等 IBM 决策解决方案就会充当成功的催化剂。集成 watsonx Orchestrate 的对话功能后，通过 SaaS 中的 Cloud Pak for Business Automation，用户可以更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。