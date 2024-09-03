为了帮助以色列渡过新冠疫情，以色列卫生部旨在确定 900 多万公民的疫苗接种情况。该组织与其信赖的 IBM 业务合作伙伴 Agile Business Process （ABP） 合作部署了 IBM® Operational Decision Manager，帮助其在整个疫情期间及以后做出明智的公共卫生决策。
在开发出有效的新冠疫情疫苗后，以色列竞相为其民众尽快接种疫苗。与此同时，该国采取了保持社交距离的措施，以帮助减缓病毒的传播并防止出现下一波感染。
为了降低社区传播的风险，以色列推出了新冠疫苗接种通行证。这些通行证允许已接种疫苗和检测结果呈阴性的公民进入商场、酒吧和餐馆等公共场所，因为这些地方的社区传播风险相对较高。
以色列卫生部项目经理 Miri Altshuler 解释说：“要在全国范围内实施新冠疫情通行证，首先要了解所有民众（约 900 万人）的疫苗接种状况。实现这一目标面临着复杂的技术挑战。我们需要一种方法来快速、大规模地整理和分析来自大量源系统的公共卫生数据。”
通过与 IBM 业务合作伙伴 ABP 合作，卫生部很快确定 IBM Operational Decision Manager（包含在 IBM Cloud Pak® for Business Automation 中）提供了帮助管理数百万公民的 新冠状态数据的技术功能。
Altshuler 表示：“我们与 ABP 合作完成了一系列概念验证场景，展示了我们如何利用数据来自动化和加速决策。通过与 ABP 的合作，我们发现可以使用 IBM Operational Decision Manager 中的决策引擎来帮助我们快速为已完全接种疫苗、已康复和检测呈阴性的公民颁发证书。”
卫生部与 ABP 密切合作，部署了新解决方案并将其与多个数据源集成，包括以色列移民局、医疗保健提供方和疫苗接种中心。
Altshuler 回忆道：“ABP 在部署 IBM Operational Decision Manager 方面有着丰富的经验。我们可以在需要时寻求当地支持，对此十分感激。”
通过与 ABP 合作，卫生部成功实施了首个数字产品：一套自动化规则，用于确定全体民众的疫苗接种状况。在此计划成功的基础上，该组织大大扩展了对 IBM 解决方案的使用范围，支持用于新冠疫情及其他领域。
Altshuler 表示：“在疫情后期，我们开始密切监测新冠病毒变体的出现。为了有效追踪病毒的进化，确定送去进行基因组测序的最佳新冠检测样本至关重要。我们与 ABP 合作，在 IBM Operational Decision Manager 中快速构建了一组规则，以自动确定每天送去进行基因组测序分析的样本的优先级，从而帮助我们跟踪病毒的新变体和突变。”
此外，卫生部还使用 IBM Operational Decision Manager 来计算脊髓灰质炎疫苗接种状态，并跟踪相关人群，以便管理疫苗接种活动。
在 30 分钟内更改业务规则，确保快速响应利益相关者的需求
展望未来，卫生部有信心建设有效的数字化能力，增强该国对未来流行病和其他突发公共卫生事件的应对能力。
Altshuler 总结道：“ABP 在整个新冠疫情期间为卫生部提供了出色的支持，这使我们明显提高对疫情的响应效率。我们计划与 ABP 合作开展培训和知识传授，帮助我们学习提高 IBM Operational Decision Manager 相关技能，并自行开发新的数字产品。”
以色列卫生部负责确保民众的健康。卫生部制定卫生和医疗服务政策，并负责卫生系统服务的规划、监督和控制、许可和协调。
Agile Business Process (ABP) 是一家业务流程管理公司，专门开发量身定制的自动化解决方案。ABP 总部位于英国伦敦，在各种流程管理方法和技术，包括业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA) 方面，该公司都拥有深厚的专业知识。
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2023 年 7 月在美国制作。
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