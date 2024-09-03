通过与 IBM 业务合作伙伴 ABP 合作，卫生部很快确定 IBM Operational Decision Manager（包含在 IBM Cloud Pak® for Business Automation 中）提供了帮助管理数百万公民的 新冠状态数据的技术功能。

Altshuler 表示：“我们与 ABP 合作完成了一系列概念验证场景，展示了我们如何利用数据来自动化和加速决策。通过与 ABP 的合作，我们发现可以使用 IBM Operational Decision Manager 中的决策引擎来帮助我们快速为已完全接种疫苗、已康复和检测呈阴性的公民颁发证书。”

卫生部与 ABP 密切合作，部署了新解决方案并将其与多个数据源集成，包括以色列移民局、医疗保健提供方和疫苗接种中心。

Altshuler 回忆道：“ABP 在部署 IBM Operational Decision Manager 方面有着丰富的经验。我们可以在需要时寻求当地支持，对此十分感激。”

通过与 ABP 合作，卫生部成功实施了首个数字产品：一套自动化规则，用于确定全体民众的疫苗接种状况。在此计划成功的基础上，该组织大大扩展了对 IBM 解决方案的使用范围，支持用于新冠疫情及其他领域。

Altshuler 表示：“在疫情后期，我们开始密切监测新冠病毒变体的出现。为了有效追踪病毒的进化，确定送去进行基因组测序的最佳新冠检测样本至关重要。我们与 ABP 合作，在 IBM Operational Decision Manager 中快速构建了一组规则，以自动确定每天送去进行基因组测序分析的样本的优先级，从而帮助我们跟踪病毒的新变体和突变。”

此外，卫生部还使用 IBM Operational Decision Manager 来计算脊髓灰质炎疫苗接种状态，并跟踪相关人群，以便管理疫苗接种活动。