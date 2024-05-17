如今，电子商务已将便捷的时尚购物体验带到人们的家中，以便顾客可在适合自己的时间进行订购和退货。但是，它也会产生令人瞠目的大量废品；每年均有数百万吨货物被送往垃圾填埋场，并产生数百万公吨的二氧化碳排放量。为此，必须有更好的处置方法，于是创新创业公司 Turnr 应运而生。
Turnr 创始人兼首席执行官 Linus Robertsson 解释道：“长期以来，电子商务退货一直是一个让时装零售商和可持续购物者头疼的问题。大多数人会因尺码错误而退货，然后便懒于再为正确的尺码重新下单。这意味着退货会以退款告终，而这会导致商店和客户均蒙受损失。我们意识到，通过激励购物者换货而不是退货，我们或许可以扭转这种趋势。”
与此同时，Turnr 注意到一个机会：利用客户对客户 (C2C) 二手市场所建立的模式来实现更可持续的回报。Robertsson 详细阐述道：“即使您在店内购买一件毛衣，您也清楚很可能有人之前已试穿过它。那么，我们何不直接将退货物品转给新购物者，而要将它们送到数千英里外的仓库重新打包呢？
Turnr 对拥有时尚电子商务退货新平台的愿景正在迅速成型，但这家创新型初创企业希望得到帮助，以便真正实现此愿景。要使这一概念获得成功，就必须提供卓越的客户体验和购物者洞察力；为此，该初创公司需要合适的技术基础。
Robertsson 表示：“随着我们更深入地了解所希望实现的 Turnr 运转方式，我们发现了为购物者和零售商提供价值的新机会。例如，我们提出了‘反向折扣’的想法；即，当购物者选择获得商店积分而不是现金退款时，便可获得超过原始购买价值的折扣。我们的目标是为零售商提取有关消费者行为的洞察分析，并实现国际运输的自动化。所有这些均需依赖全天候可用且可在全球范围内扩展的底层技术。作为一家初创公司，这是一个既艰巨又令人兴奋的挑战。”
受到无缝扩展的支持。
得益于 Turnr 的客户对客户退货。
Turnr 现已申请加入 Startup with IBM Accelerator Sweden；该计划可为 B2B 初创公司提供针对 IBM 资源的特殊访问，从而助推其发展旅程。该计划会重点关注那些旨在颠覆竞争格局或对传统行业或技术领域的可持续发展产生重大影响的新兴公司。
“当我们参与到 Startup with IBM Accelerator 计划时，我们很快就爱上了它”，Robertsson 回忆道。“有机会接触到 IBM 的指导、专业知识、技术和网络，是我们绝不想错过的一次良机。当项目团队选中我们时，我们非常开心。”
作为此合作计划的一部分，Turnr 与 IBM 专家会共同审查其平台，从而根据可靠性、灵活性和可扩展性等标准来评估现有架构。该初创公司将其平台迁移到 IBM Cloud，并可在此获得免费积分，直到其成功完成该计划。
Robertsson 表示：“在我们开始与 IBM 团队开展合作时，我们的部分开发人员会对与如此大型的组织开展合作而感到紧张。同时，我们也很想知道 IBM 能否与我们的敏捷性有机适配。不久我们便发现，IBM Accelerator 计划就像 IBM 内部的一个微服务一样，保持着极高的创新速度。我们非常欣赏 IBM 团队在提供建议时从来不会发号施令，而是尊重我们的开发人员及其掌握的知识。这是一次真正意义上的合作。”
Turnr 通过与 Startup with IBM Accelerator Sweden 团队开展密切合作，使用多种 IBM Cloud 服务（包括 IBM Cloud Container Registry、IBM Cloud Databases for PostgreSQL 和 IBM Cloud Kubernetes Service）设计并推出其全新平台。Robertsson 补充道：“切换到 IBM Cloud 并将 Kubernetes 添加进来的最大好处之一便是：我们实现了全球扩展以及世界一流的用户体验。在与 IBM 开展合作之前，这根本不可能实现。”
自成功完成 Startup with IBM Accelerator 计划以来，Turnr 的业务还在不断壮大，因为它针对客户退货挑战所研发出的革命性解决方案已彻底颠覆整个电子商务领域。
“我们的交易量环比增长了 21%，同比则增长了 944%”，Robertsson 评论道。“我们与 Startup with IBM Accelerator Sweden 团队的合作对我们取得成功起到了核心作用。此外，得益于 IBM Cloud，我们坚信自己有能力扩展自身的平台来抓住新机遇，同时提供始终如一的卓越用户体验。
如今，Turnr 的客户还包括有 Djerf Avenue 和 HUBSO Group AB。依托于 IBM Cloud，该公司正助力时尚零售商削减成本、激活新的收入来源、提高购物者忠诚度并促进循环经济。
Robertsson 表示：“我们很高兴能与将可持续发展视为其核心价值的各大品牌开展合作。我们的 C2C 退货试点商家为 HUBSO，而参与其中的相关旗下品牌则包括 A-DSGN、Sanne Alexandra Shop 和 LXA。2022 年间，我们已得到 IBM Cloud 的支持，从而将涉及 C2C 退货的运输距离缩短了 1,244,000 公里或 77,000 英里。这意味着我们对环境产生的影响会大大降低，而且随着我们客户群的不断扩大，这一影响还会不断上升。”
目前，Turnr 正在深入了解其他 IBM Cloud 服务以及 IBM 合作伙伴 Shibuya 和 Arrow 所提供的上市支持，从而推动实现其下一阶段的增长。
Robertsson 总结道：“我们将继续改进我们利用退货数据的方式，从而为广大客户提供颠覆性的洞察力。例如，我们正考虑将 IBM Watson 整合到我们用于生成建议的 AI 模型中。丰富的 IBM 技术组合和广泛的 IBM 合作伙伴生态系统正帮助我们彻底重新思考退货流程，从而为各大品牌、其客户以及我们生活的星球带去价值。”
Turnr 于 2020 年成立，其总部位于瑞典斯德哥尔摩。该公司致力于修复千疮百孔的退货体系。该公司旨在为现代时尚品牌提供必要的控制措施和灵活性，以便自动执行、简化并增强整个逆向物流流程。作为一个 IBM 合作伙伴，Turnr 可提供基于 IBM Cloud 技术的白标模块化退货平台。
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美国出品，2023 年 3 月。
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