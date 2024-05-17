Turnr 创始人兼首席执行官 Linus Robertsson 解释道：“长期以来，电子商务退货一直是一个让时装零售商和可持续购物者头疼的问题。大多数人会因尺码错误而退货，然后便懒于再为正确的尺码重新下单。这意味着退货会以退款告终，而这会导致商店和客户均蒙受损失。我们意识到，通过激励购物者换货而不是退货，我们或许可以扭转这种趋势。”

与此同时，Turnr 注意到一个机会：利用客户对客户 (C2C) 二手市场所建立的模式来实现更可持续的回报。Robertsson 详细阐述道：“即使您在店内购买一件毛衣，您也清楚很可能有人之前已试穿过它。那么，我们何不直接将退货物品转给新购物者，而要将它们送到数千英里外的仓库重新打包呢？

Turnr 对拥有时尚电子商务退货新平台的愿景正在迅速成型，但这家创新型初创企业希望得到帮助，以便真正实现此愿景。要使这一概念获得成功，就必须提供卓越的客户体验和购物者洞察力；为此，该初创公司需要合适的技术基础。

Robertsson 表示：“随着我们更深入地了解所希望实现的 Turnr 运转方式，我们发现了为购物者和零售商提供价值的新机会。例如，我们提出了‘反向折扣’的想法；即，当购物者选择获得商店积分而不是现金退款时，便可获得超过原始购买价值的折扣。我们的目标是为零售商提取有关消费者行为的洞察分析，并实现国际运输的自动化。所有这些均需依赖全天候可用且可在全球范围内扩展的底层技术。作为一家初创公司，这是一个既艰巨又令人兴奋的挑战。”