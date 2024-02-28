瑞典酿酒巨头 Spendrups Bryggeri 的成功在很大程度上取决于生产可靠性：任何设备故障都可能直接影响酿造过程和向客户交付的能力，并影响长期成本、效率和浪费情况。此外，公司致力于长期可持续发展和碳中和，而实现这些目标的进展依赖于持续的工艺改进。

Spendrups 拥有一支 80 人的维护团队，希望有效分配资源以确保最大的生产可靠性。然而，根据时间表进行维护可能会导致工作人员将时间和精力花在运行良好的机器上，而其他系统可能得不到所需的紧急关注。

Spendrups 维护经理 Fredric Melin 评论说：“根据以往的经验，我知道有更好的方法来安排和管理机械维护。我们希望改变工作实践，实现基于状态的主动维护，然后尽快转向预测性维护。我们的目标是显著提高生产可靠性，从而提高效率并直接为我们的可持续发展目标做出贡献。”



Spendrups 团队向 IBM 白金合作伙伴 Enfo 寻求帮助，希望后者为其出谋划策并指明路径。Enfo 专注于信息管理，致力于帮助企业利用数据实现更智能的运营。

“我们知道现在的预防性维护没有达到期望的水平，而且现有的技术没有我们想要的功能。”Melin 说，“在 Enfo 专家帮助下，我们完成了对当前实践的审核，并找到了改进机会。我们选择彻底改变工作方式，因此寻找一种能够在这个过程中为我们提供支持的解决方案。”