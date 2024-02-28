瑞典酿酒巨头 Spendrups Bryggeri 的成功在很大程度上取决于生产可靠性：任何设备故障都可能直接影响酿造过程和向客户交付的能力，并影响长期成本、效率和浪费情况。此外，公司致力于长期可持续发展和碳中和，而实现这些目标的进展依赖于持续的工艺改进。
Spendrups 拥有一支 80 人的维护团队，希望有效分配资源以确保最大的生产可靠性。然而，根据时间表进行维护可能会导致工作人员将时间和精力花在运行良好的机器上，而其他系统可能得不到所需的紧急关注。
Spendrups 维护经理 Fredric Melin 评论说：“根据以往的经验，我知道有更好的方法来安排和管理机械维护。我们希望改变工作实践，实现基于状态的主动维护，然后尽快转向预测性维护。我们的目标是显著提高生产可靠性，从而提高效率并直接为我们的可持续发展目标做出贡献。”
Spendrups 团队向 IBM 白金合作伙伴 Enfo 寻求帮助，希望后者为其出谋划策并指明路径。Enfo 专注于信息管理，致力于帮助企业利用数据实现更智能的运营。
“我们知道现在的预防性维护没有达到期望的水平，而且现有的技术没有我们想要的功能。”Melin 说，“在 Enfo 专家帮助下，我们完成了对当前实践的审核，并找到了改进机会。我们选择彻底改变工作方式，因此寻找一种能够在这个过程中为我们提供支持的解决方案。”
部署了 IBM Maximo 解决方案以支持3.8 亿欧元的年业务收入。
Spendrups 通过实施 IBM Maximo Manage、Mobile 和 Scheduler 解决方案并开展全公司范围内的培训开始了这一旅程。在三个站点中，维护团队专注于建立新的、共享的、标准化的工作实践，并学习如何从 Maximo 软件中获得最大优势。根据在多次成功实施过程中获得的经验，Enfo 就如何部署和配置 Maximo 以实现整个公司的标准化运营提供了指导。
启用一套新的最佳实践既依赖于员工的参与，也依赖于 Maximo 的部署。从本质上讲，随着 Spendrups 转变其维护计划，工作方法和 Maximo 解决方案正在携手并进。
“例如，在过去，我可以说设备可靠性对生产造成了影响，但由于缺乏数据，我发现很难看到或理解这些影响来自哪里，”Melin 说，“但仅仅改变系统并不能改变现状，必须采用新的思维方式，将基于状态的预防性维护作为我们的最佳实践。”
Spendrups 投资了现代化的生产设备，可提供全面的性能数据。“我们当然拥有这些数据，Maximo 是帮助我们捕获和利用这些数据的正确平台。”Melin 说道，“借助 Maximo，我们第一次建立了一个战略平台，帮助我们分析这些丰富的信息并尽可能有效地指导我们的维护团队。”
得益于 Maximo 技术，Spendrups 现在可以根据从生产设备收集的可操作数据创建维护计划，帮助团队优先处理最紧急的工作，从而提高生产可靠性。从简单的警报（例如，机器报告过滤器堵塞）到复杂的性能趋势分析，Spendrups 可以根据实际数据采取积极的维护措施。
Spendrups 致力于实现碳中和和可持续生产，这给能源密集型企业带来了更多挑战。确保所有设备都能以最佳状态可靠运行，有助于通过降低能耗和对环境的影响来提高效率。
得益于 IBM Maximo 的数据驱动规划和调度功能，Spendrups 可以保留一支精干、高技能的团队，以保持其生产设备处于最佳状态。机器的使用寿命得到延长，从而减少了对新投资的需求，并有助于实现公司的可持续发展目标。
例如，Maximo Mobile 使现场技术人员能够在现场访问资产历史记录和运营数据等关键数据，从而提高生产力并帮助他们更快地解决问题。Spendrups 还计划部署 Maximo Monitor，它提供了由人工智能支持的远程资产监控功能，可以大规模识别、突出显示和分析运营异常情况。
随着 Spendrups 继续部署更多 Maximo 应用程序并收集更多数据，预测准确性将会进一步提高。技术人员将获得对运营数据的更深入的分析，并且能够在无需返回基地的情况下完成更大比例的现场工作，而公司将看到由于资产管理的加强而带来的可靠性和性能的提高。
“在某些方面，我们以前是‘盲目’的。现在，有了 Maximo，技术人员知道他们的维护工作确实发挥了作用，帮助我们主动干预，以实现可靠、高效、可持续的运营。”Melin 说道。
Enfo 帮助 Spendrups 使用 Maximo 的数据构建商业智能仪表板来衡量结果和流程行为。
“凭借 Enfo 的持续支持和建议以及不间断的团队培训，Maximo 正在帮助我们实现更高效、更可靠的运营。最终，可能由人工智能提供支持的预测性维护将赋予我们更大的能力，我们对 Maximo 带来的机会和可能性充满期待。”
Spendrups Bryggeri 是一家家族企业，成立于 1897 年，是瑞典最大的啤酒和饮料集团。公司拥有三家酿酒厂，约 1100 名员工，销售额约为 3.8 亿欧元（2020 年）。
Enfo（ibm.com 外部链接）是一家北欧 IT 服务公司，致力于帮助企业实现数据驱动的业务转型目标。Enfo 拥有 800 多名员工，在各个行业拥有 350 多家客户。它围绕数字信任、数据和分析、应用、集成、云平台和托管服务提供服务。
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2023 年 6 月在美国制作。
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