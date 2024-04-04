IBM Automation Decision Services (ADS) 是一款业务自动化软件，可通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理。该软件可以独立使用；也可以在 IBM Cloud Pak® for Business Automation 中使用，此时可与其他自动化技术预先整合。
需要作出关键决策时，ADS 和 Operational Decision Manager (ODM) 等 IBM 决策解决方案就会充当成功的催化剂。整合 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以通过 SaaS 中的 Cloud Pak for Business Automation，更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。
利用洞察分析来优化数据的强大功能，在业务运营中做出更明智的决策。在问题影响运营之前，及时发现并采取行动。
持续高效地大规模运营业务。自动处理审批、索赔、员工入职与客户加盟等业务，并帮助降低违规成本和防止信用损失。
提供决策流程的文件证明，以支持合规性审计。根据法规变化调整政策。推动地域、渠道和法规之间的一致性。
通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模。
利用开箱即用的机器学习整合做出预测性决策。
与组织内的中小型企业合作制定规则。
立即验证决策的效用是否符合预期。
采用常见的 DevOps 和 CI/CD 实践进行构建和运营。
利用大数据分析模拟同一决策的多个版本。
充分利用占用空间小，投产速度快的优点，无需繁琐配置。ADS 专为满足企业的架构需求而构建，可提供强大的运行时或基于微服务的选项，以满足企业最苛刻的工作量要求。
充分利用预先整合的自动化功能，并在任何混合云环境中进行部署。在 Cloud Pak for Business Automation 中使用时，可以将 Automation Decision Services 与其他自动化技术（如工作流程、采集和内容）无缝整合。