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低代码、智能决策自动化
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让 AI 在低代码、智能决策中发挥作用

IBM Automation Decision Services (ADS) 是一款业务自动化软件，可通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理。该软件可以独立使用；也可以在 IBM Cloud Pak® for Business Automation 中使用，此时可与其他自动化技术预先整合。

需要作出关键决策时，ADS 和 Operational Decision Manager (ODM) 等 IBM 决策解决方案就会充当成功的催化剂。整合 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以通过 SaaS 中的 Cloud Pak for Business Automation，更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。
了解如何利用 AI 和自动化，借助 IBM Decisions、Workflow 和 watsonx Orchestrate 提高工作效率
优势 业务专家可以借助 IBM Automation Decision Services，直接影响业务的运行方式。 提高效能

利用洞察分析来优化数据的强大功能，在业务运营中做出更明智的决策。在问题影响运营之前，及时发现并采取行动。

 提高效率

持续高效地大规模运营业务。自动处理审批、索赔、员工入职与客户加盟等业务，并帮助降低违规成本和防止信用损失。

 合规管理

提供决策流程的文件证明，以支持合规性审计。根据法规变化调整政策。推动地域、渠道和法规之间的一致性。

了解工作原理

信贷和贷款审批 快速审批贷款，高度确信申请人不会违约，同时管理监管要求，帮助确保公平性、一致性和可审计性。
个性化促销 根据企业对特定客户和组织历史情况的全面了解，提供易于接受的促销活动。
欺诈检测 将机器学习应用于交易数据来发现欺诈模式，并标记可疑交易以防它们影响盈利能力。
索赔处理 通过快速处理索赔改善客户体验，同时管控风险、降低运营成本，并管理与政府法规的合规性。
功能 低代码用户界面

通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模。

 机器学习整合

利用开箱即用的机器学习整合做出预测性决策。

 协作

与组织内的中小型企业合作制定规则。

 决策验证

立即验证决策的效用是否符合预期。

 开发运维 (DevOps) 与 CI/CD

采用常见的 DevOps 和 CI/CD 实践进行构建和运营。

 模拟场景

利用大数据分析模拟同一决策的多个版本。
灵活选项 根据需要制定和执行决策。 了解更多信息 应用于容器

充分利用占用空间小，投产速度快的优点，无需繁琐配置。ADS 专为满足企业的架构需求而构建，可提供强大的运行时或基于微服务的选项，以满足企业最苛刻的工作量要求。

 应用于 Cloud Pak for Business Automation

充分利用预先整合的自动化功能，并在任何混合云环境中进行部署。在 Cloud Pak for Business Automation 中使用时，可以将 Automation Decision Services 与其他自动化技术（如工作流程、采集和内容）无缝整合。
网络研讨会 低代码决策

了解 IBM ADS 如何帮助业务用户执行决策管理项目。

 智能决策

了解如何融入机器学习预测来做出更有效的决策。
相关服务产品 IBM Cloud Pak for Business Automation

揭示并消除隐性业务流程低效问题。

 IBM Operational Decision Manager

分析、自动执行和管理复杂的业务决策，以满足企业需求。

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采取后续步骤

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