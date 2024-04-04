IBM Automation Decision Services (ADS) 是一款业务自动化软件，可通过易于使用的低代码用户界面对业务决策进行建模和管理。该软件可以独立使用；也可以在 IBM Cloud Pak® for Business Automation 中使用，此时可与其他自动化技术预先整合。

需要作出关键决策时，ADS 和 Operational Decision Manager (ODM) 等 IBM 决策解决方案就会充当成功的催化剂。整合 watsonx Orchestrate 的对话功能后，用户可以通过 SaaS 中的 Cloud Pak for Business Automation，更高效地与系统交互，调用决策引擎，并获得洞察分析，无需手动干预。