业务流程自动化工具使您能够了解并协调关键资源，包括人员、应用程序和系统。管理端到端业务流程，并快速响应不断变化的市场条件。提高组织效率并减少可能对客户体验产生负面影响的错误。
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快速进行自动化迭代，实现无缝客户体验，从而提高客户满意度、参与度和保留率。
使用具有易于管理监督功能的低代码和无代码工具，使不同技能水平的用户能够无风险地运用自己的专业知识。
通过集成 AI 和监控的内容和流程见解，做出更好的决策并帮助用户确定任务的优先顺序。
揭示并消除隐性业务流程低效问题。
以更快的速度做出可重复且透明的决策。
自动执行枯燥无味的重复性任务。
修复流程效率低下的问题并最大限度地提高自动化成果。
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分析并协作改进业务流程。
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提升内容管理和治理流程的效率。
采用 AI 提取并应用业务信息
TD Ameritrade 自动化客户账户流程，并将开设新账户的时间缩短了 70%。
BlueShore Financial 重新设计了客户体验和运营流程，无需招聘新员工即可将贷款量增加 250%。
通过自动化日常销售和人工报告，Primanti Brothers 每年减少了 2,000 小时的体力工作。
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