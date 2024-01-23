“一开始并没有什么奇特的东西，”IBM Finance 现任业务自动化项目负责人 Wei Loong Chong 说道，“但事实证明这是我们的宇宙大爆炸时刻。”2019 年的一天，Chong 和一些团队成员正在与东盟地区的 IBM Finance 定价团队成员讨论改进流程的方法。



这次聊天催生了一个项目，该项目为每年 4,800 小时的手动数据收集、计算和数据输入任务实现了自动化。当时，Chong 和他的经理 Sue Rynn Tan 并不是自动化专家；他们是金融流程专家，其总体目标是提高效率。现在，他们为专业人员如何快速建立自动化专业知识树立了典范。



“我们都没有[机器人流程自动化 (RPA)] 的编码背景，”Chong 说道。

幸运的是，大约在同一时间，IBM 的自动化卓越中心 (CoE) 正在运行一项全球支持计划，以跨学科培训 IBM 员工来识别和实施自动化解决方案。Tan、Chong 和团队将他们的流程改进想法带到了 CoE 领导的机器人训练营。“我们在两周内创建了一个原型，”Tan 说道。



该原型机器人经过训练，可协助交易定价员的工作，这些定价员每季度为大量 IBM 软件订阅、续订和升级确定合适的价格。

