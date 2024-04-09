传统文档捕获解决方案无法满足当今数字世界的文档处理需求。IBM Automation Document Processing 可加速处理大量非结构化数据。它消除了由员工执行的缓慢而又容易出错的手动工作，从而节省时间并提高数据准确性。

这意味着您无需增加员工就能快速响应新商机，提高合规透明度，利用有价值的数据启动自动化工作流程，并加快实现投资回报。

使用智能数据抽取消除手动文档处理工作，更快地交付准确信息。

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