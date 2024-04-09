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什么是 IBM Automation® Document Processing？

IBM Automation Document Processing 解决方案将 AI 与深度学习和低代码工具相结合，帮助您消除手动文档处理工作。更快速、更轻松和更准确地对业务文档中的信息进行分类和抽取。

 为什么使用 IBM Automation Document Processing？

传统文档捕获解决方案无法满足当今数字世界的文档处理需求。IBM Automation Document Processing 可加速处理大量非结构化数据。它消除了由员工执行的缓慢而又容易出错的手动工作，从而节省时间并提高数据准确性。

这意味着您无需增加员工就能快速响应新商机，提高合规透明度，利用有价值的数据启动自动化工作流程，并加快实现投资回报。

使用智能数据抽取消除手动文档处理工作，更快地交付准确信息。

了解实际应用。

 

IF 设计大奖已认可 IBM Automation Document Processing 解锁关键型业务数据的能力。

IBM 被 Infosource Capture Market Matrix 评为行业领导者
优势 借助 AI 快速适应

使用深度学习快速建模和处理新文档。

 实力强劲的变革性应用程序

借助 AI 主导的自动化工具，更快地向数字化转型项目交付更多数据。

 加快实现投资回报

通过快速训练、构建和部署，缩短项目交付时间并降低风险。
获取更多功能 IBM Automation Document Processing 只是 IBM Cloud Pak® for Business Automation 的其中一个功能 了解 IBM Cloud Pak 集成

IBM Cloud Pak for Business Automation 包含配备人工智能驱动的各项功能，一项通用 UI，以及各类低代码工具。

 完成

享受任务自动化、工作流程编排、决策管理、内容服务等功能。

 现代

这是一种易于使用的模块化定价方法，您仅需为所需内容付费。
成功案例

了解我们的客户如何使用智能文档处理来加快运营并改善客户体验。

 Bank of Montreal

Bank of Montreal 通过自动化将账单支付速度提高了六倍。

 Turkcell

Turkcell 提高了客户保留率并实现了法规合规性。
IBM 提供了将内容管理和智能文档处理集成起来的强大工具，这将使我们能够通过训练和配置更轻松地载入新文档。 Jack Moore 解决方案与产品管理总监 DHL 转至 IT Central Station 评价
相关产品 任务

为机器人流程自动化机器人提供从非结构化内容中抓取的快速、准确的信息。

 工作流程

利用几乎任何来源的准确信息，激活业务工作流程。

 内容

收集、治理、管理和丰富企业内容，以便进行部署。

 深入了解全套 IBM Automation 解决方案。
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