IBM Automation Document Processing 解决方案将 AI 与深度学习和低代码工具相结合，帮助您消除手动文档处理工作。更快速、更轻松和更准确地对业务文档中的信息进行分类和抽取。
传统文档捕获解决方案无法满足当今数字世界的文档处理需求。IBM Automation Document Processing 可加速处理大量非结构化数据。它消除了由员工执行的缓慢而又容易出错的手动工作，从而节省时间并提高数据准确性。
这意味着您无需增加员工就能快速响应新商机，提高合规透明度，利用有价值的数据启动自动化工作流程，并加快实现投资回报。
使用智能数据抽取消除手动文档处理工作，更快地交付准确信息。
了解实际应用。
IF 设计大奖已认可 IBM Automation Document Processing 解锁关键型业务数据的能力。
IBM 被 Infosource Capture Market Matrix 评为行业领导者
使用深度学习快速建模和处理新文档。
借助 AI 主导的自动化工具，更快地向数字化转型项目交付更多数据。
通过快速训练、构建和部署，缩短项目交付时间并降低风险。
IBM Cloud Pak for Business Automation 包含配备人工智能驱动的各项功能，一项通用 UI，以及各类低代码工具。
享受任务自动化、工作流程编排、决策管理、内容服务等功能。
这是一种易于使用的模块化定价方法，您仅需为所需内容付费。
了解我们的客户如何使用智能文档处理来加快运营并改善客户体验。
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