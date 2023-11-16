IBM Garage 运用注重价值的协作参与模型，帮助企业降低转型风险，同时快速扩大影响力。IBM Garage 根据企业的最大价值驱动因素开展工作，透明地跟踪项目每个阶段实现的价值，并充分利用企业设计思维、敏捷开发和 DevSecOps 实践以及 IBM 与合作伙伴提供的生成式 AI 工具，扩展新型工作方式。
实施生成式 AI 和混合云方法。
快速、自信地在整个企业设计和扩展尖端 AI 解决方案。
集成优化流程，实现智能增长。
在业务和技术转型中释放企业敏捷性。
将可持续发展抱负转化为负责任的行动。
研究由 IBM Garage™ 带来的成本节约、业务效益和结构化创新，以满足当今企业对现代化、转型和增长的要求。
深入了解 IBM 如何利用尖端 AI 技术推动创新并为各行业的企业创造价值。
加速混合云和 AI 之旅。
启动和实现战略性业务转型。
设计并提供出色且安全的客户体验。
1 “生成式 AI 可以使全球 GDP 提高 7%”（ibm.com 外部链接），Goldman Sachs，2023 年
2 “转型中的常见陷阱”（ibm.com 外部链接），麦肯锡，2022
3 4 Forrester IBM Garage 经济影响，2023
5 数字工厂为 Campari 品牌带来“惊喜”，IBM，2023