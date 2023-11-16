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让我们携手共创，制定一套将构想转化为成果的方法
了解 IBM Garage 的工作原理
两人坐在办公桌前，参加设计思维研讨会
概述

到 2033 年，生成式 AI 对企业和社会的影响将促使全球 GDP 增长 7%¹ 或 7 万亿美元。其中一半增长来自生产力提升，另一半则来自 AI 产品增强引发的消费者需求增加。

然而，在这个 70% 的数字化转型工作都失败的世界²，企业如何确保从 AI 中获得真正价值，而非向竞争对手让步？
 
我们的服务

IBM Garage 运用注重价值的协作参与模型，帮助企业降低转型风险，同时快速扩大影响力。IBM Garage 根据企业的最大价值驱动因素开展工作，透明地跟踪项目每个阶段实现的价值，并充分利用企业设计思维、敏捷开发和 DevSecOps 实践以及 IBM 与合作伙伴提供的生成式 AI 工具，扩展新型工作方式。
 
IBM 对我们的主要贡献之一是如何将概念验证投入生产。IBM 提供的模板使我们能够快速扩展，同时进行测试、概念验证和开发。 Prihandono Aditama 产品经理 Wintershall Dea AG
108%

投资回报率。³

 20%

提高开发人员和数据工程师的效率。

 50%

加速构建客户体验。
我们的方法 IBM Garage 整合技术、方法和实践以及人类专业知识，在企业变革的每个阶段识别、跟踪和实现业务价值，从而快速将想法转化为可衡量的、有意义的结果。
第 1 步 共同创建 主题专家联合团队致力于深入设计思维和研究活动，揭示客户机会的真实本质。 了解其工作原理 (0:37)
第 2 步 共同执行 在解决方案开发周期中，使用敏捷和 DevOps 实践，快速启动和测试 MVP，同时利用 IBM 的业务和技术知识（包括混合云和 AI）以及整个 IBM 产品和服务组合。 了解其工作原理 (0:47)
第 3 步 共同运营 在整个企业中巩固并扩展强大的解决方案和新的创新文化。 了解其工作原理 (0:43)
相关功能 深入了解推动实施 Garage 方法的能力，包括人工智能、业务战略、云服务的数字化转型等。 查看所有功能

实施生成式 AI 和混合云方法。

 了解更多 应用程序服务

快速、自信地在整个企业设计和扩展尖端 AI 解决方案。

 了解更多 运营

集成优化流程，实现智能增长。

 了解更多 策略

在业务和技术转型中释放企业敏捷性。

 了解更多
可持续性发展

将可持续发展抱负转化为负责任的行动。

 了解更多
听取分析师的看法 IBM Garage 的总体经济影响调研 (Forrester Total Economic Impact™)

研究由 IBM Garage™ 带来的成本节约、业务效益和结构化创新，以满足当今企业对现代化、转型和增长的要求。

 《福布斯》重点报道 IBM 的 AI 战略和客户成功案例。

深入了解 IBM 如何利用尖端 AI 技术推动创新并为各行业的企业创造价值。

成功案例

数字化项目大获成功，让机场值机手续变得简单快捷。 阅读成功案例
Campari Group 为品牌所有者提供一条快速高效的途径来打造出色的数字体验。 Bouygues Telecom 通过在 AWS 上扩展 AI 实现快速创新。 Woodside Energy 将 IBM Garage 方法用于其 Woodside Accelerator 的核心。
战略合作伙伴 深入了解 Garage 方法实施中经常使用的 IBM Consulting 合作伙伴技术和服务。 Amazon Web Services

加速混合云和 AI 之旅。

 深入了解合作伙伴关系 Salesforce

启动和实现战略性业务转型。

 深入了解合作伙伴关系 Adobe

设计并提供出色且安全的客户体验。

 深入了解合作伙伴关系

Insights

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如何帮助 CEO 安全、负责任地扩展生成式 AI？ 阅读报告
每位领导者都需要了解的有关将生成式 AI 应用于体验设计的内容 利用生成式 AI 的力量，帮助营销团队在合适的时间向正确的人员传达恰当的信息 了解客户服务如何通过生成式 AI 成为品牌优势

专家

Debbie Vavangas

Debbie 在复杂项目和数字化转型领域拥有出色的创新力和领导力；通过个人愿景，携手客户高管推动价值实现，运用变革性和创新性解决方案改进核心业务流程。

 立即联系 Mohamed El-Refai 博士

Mohamed 通过了 PMP 认证和 Open Group 杰出首席架构师认证。Mohamed 在为零售、银行和金融服务行业构建复杂企业解决方案方面拥有丰富的经验。

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脚注

1生成式 AI 可以使全球 GDP 提高 7%”（ibm.com 外部链接），Goldman Sachs，2023 年 

2转型中的常见陷阱”（ibm.com 外部链接），麦肯锡，2022 

3 4 Forrester IBM Garage 经济影响，2023

5 数字工厂为 Campari 品牌带来“惊喜”，IBM，2023