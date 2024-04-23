米兰的 Campari Group 是 Aperol、Campari、SKYY Vodka、Wild Turkey Bourbon、Appleton Estate 和 Grand Marnier 等知名饮料品牌的母公司，他们背后的营销人员长期以来一直使用品牌特定网站来推动更深入的消费者参与。无论是鸡尾酒配方还是产品推销，我们的目标始终是让消费者以及为他们服务的调酒师成为品牌的拥护者。

Campari 的产品组合包括了23 家公司的 60 多个品牌，以及为其提供服务的代理机构，他们完全不缺乏打造这些引人入胜数字体验所需的创造力、活力和动力。公司一直缺乏的是一个通用、统一的技术和流程框架，供公司所有品牌所有者实现其数字化愿景。简而言之，每个品牌都按自己的方式行事，导致更广泛的目标（如管理和统一的高质量体验）无法实现。这种情况并不罕见。

对于高端品牌的营销人员来说，他们的使命就是让品牌于数字空间脱颖而出，“追求共性”这种理念，本身就违背着他们的文化内涵。这凸显着市场营销和 IT 部门之间近乎“天然对立”的紧张关系，这两个领域的优先项往往并不一致。但在 Campari，情况却有些不同，市场营销和 IT 部门在如何将每个品牌的独特性发挥到极致的问题上有着共同的看法。

作为 Campari 的全球 IT 营销总监，Liam Barnes 和他的精干团队在实现这一目标的过程中发挥了关键作用。但这并不容易。他解释道：“我们的工作就是让我们的品牌人员更容易创造出那种引人入胜、身临其境的数字体验，从而保持我们品牌的高端特性。由于我们的业务非常分散，有很多不同的代理公司在做很多不同的工作，因此我们几乎无法了解或控制我们的品牌在市场上是如何呈现的。我们认识到我们需要一种方法来恢复这种控制力，同时将创造力交还给品牌所有者。”