米兰的 Campari Group 是 Aperol、Campari、SKYY Vodka、Wild Turkey Bourbon、Appleton Estate 和 Grand Marnier 等知名饮料品牌的母公司，他们背后的营销人员长期以来一直使用品牌特定网站来推动更深入的消费者参与。无论是鸡尾酒配方还是产品推销，我们的目标始终是让消费者以及为他们服务的调酒师成为品牌的拥护者。
Campari 的产品组合包括了23 家公司的 60 多个品牌，以及为其提供服务的代理机构，他们完全不缺乏打造这些引人入胜数字体验所需的创造力、活力和动力。公司一直缺乏的是一个通用、统一的技术和流程框架，供公司所有品牌所有者实现其数字化愿景。简而言之，每个品牌都按自己的方式行事，导致更广泛的目标（如管理和统一的高质量体验）无法实现。这种情况并不罕见。
对于高端品牌的营销人员来说，他们的使命就是让品牌于数字空间脱颖而出，“追求共性”这种理念，本身就违背着他们的文化内涵。这凸显着市场营销和 IT 部门之间近乎“天然对立”的紧张关系，这两个领域的优先项往往并不一致。但在 Campari，情况却有些不同，市场营销和 IT 部门在如何将每个品牌的独特性发挥到极致的问题上有着共同的看法。
作为 Campari 的全球 IT 营销总监，Liam Barnes 和他的精干团队在实现这一目标的过程中发挥了关键作用。但这并不容易。他解释道：“我们的工作就是让我们的品牌人员更容易创造出那种引人入胜、身临其境的数字体验，从而保持我们品牌的高端特性。由于我们的业务非常分散，有很多不同的代理公司在做很多不同的工作，因此我们几乎无法了解或控制我们的品牌在市场上是如何呈现的。我们认识到我们需要一种方法来恢复这种控制力，同时将创造力交还给品牌所有者。”
通过模块化、构建块的数字开发方法，将新品牌网站上线所需的时间缩短了 50%
将消费者在网站上的交互时间延长 20%，促进更深入的品牌参与
建立一个管理数字资产创建的集中实体，即一种横跨市场营销和 IT 的开发“工厂”，并不是什么新想法。然而，直到 2020 年末，改造流程的需求才出现转折点，利益相关方才采取行动，向一小部分供应商发出了需求建议书 (RFP)。
作为对此需求的回应，IBM® iX（IBM® Consulting 中的体验设计部门）的一个团队将 IBM® Garage 方法作为其销售主张的核心。对于 IBM iX 的体验设计负责人、该团队的重要成员 Davide Ferraris 来说，Garage 方法的元素与 Campari 试图建立的“数字工厂”之间的契合度可以说是非常显著。Ferraris 说：“我们能够将每个不同的工作流，从范围框定、共同创造到想法测试，直接映射到 Garage 开发框架中。这表明，通过 IBM Garage 方法，我们已经为 Campari 所要实现的目标绘制了蓝图。”
如今，这一愿景已经实现，它被称为 Campari Digital Factory。数字工厂不仅仅是一个创建新数字资产的平台，事实上它还构成了一种全新的运营模式，在简化和加快流程的同时，创建了一个全新的管理框架，以保持统一的高质量。除了设计和实施新项目的方方面面外，IBM Consulting 公司的五国团队还与 Campari 在 IT 和营销方面的核心利益相关者无缝协作，管理项目的日常运作。
从设计上看，该解决方案的所有技术基础都支持 Campari 高效、灵活的愿景。它在 Microsoft Azure 云平台上运行，使用 Microsoft Azure Red Hat OpenShift (ARO) 集中管理 Campari 的所有品牌网站。凭借其微服务架构，该平台使 IBM 能够设计出一种“构建块”方法来创建新功能，这样就可以一次性设计和开发，并在所有品牌间共享。同样，使用容器将众多内容管理平台整合到基于 WordPress（一种开源技术）的单一框架中的决策，也进一步增强了 Campari 推动简化和质量的能力。
从全局来看，部署这些基础能力是该计划的关键部分。但在 Barnes 看来，数字工厂运营模式真正具有变革意义的精髓，是基于 IBM Garage 方法的高度结构化的敏捷流程框架，它是工厂持续运营的基础。他说：“通过将一系列专门的、以任务为重点的工作流连接在一起，我们基本上创建了一个强大的交付引擎。这是协调我们内部利益相关者和外部机构的一种高效手段，也是将我们所有品牌的网页设计带入 21 世纪的一种方式。”
在 Campari 数字工厂的日常运作中，工作流和构建块转化为，由经验丰富的 IBM 员工创建真正的数字功能，如“年龄门”、cookie 横幅和语言选择器。一个团队负责设计和构建，一个团队负责帮助品牌实施，还有一些团队负责执行更灵活的任务，如修复和定制。他们都与 Campari 的品牌经理无缝合作，朝着共同的目标迈进。就像一个典型的工业工厂，它通过协调的专业化生产来提高效率，当然，还需要团队的齐心协力。
Barnes 表示，事实上，这种对创造最佳数字体验的共同承诺往往会模糊 Campari 品牌团队与数字工厂 IBM 员工之间的界限。他说：“我们将 IBM 员工视为团队的延伸，而不是供应商/客户关系。我们看到的是对我们的品牌充满信心和热情的人，他们希望为我们的品牌做得更好。此外，IBM 所带来的功能与我们自己团队的技能相辅相成，真正缩小了我们在原有运营模式中的技能和资源差距。”
Campari 新运营模式的最大优势在于，公司旗下所有品牌向客户群提供真正优质的数字体验时，有了一条更短、更具成本效益的途径。换句话说，虽然技能和资源以前可能是障碍，特别是对于较新或不太成熟的品牌来说，但现在不再是了。
在 Barnes 看来，有一项关键指标反映出数字工厂为 Campari 的数字品牌推广工作带来了新的灵活性。他解释道：“平均而言，我们将新品牌网站推向市场的速度比以前快了 50%。由于数字工厂带来的高效率，我们有望在三年内节省超过一百五十万美元，同时全面提高消费者体验的质量和一致性。”
当然，当品牌粉丝（包括消费者和调酒师）访问网站时，很难准确界定“质量”的含义。但正如 Barnes 所指出的那样，对于以品牌为中心的数字体验，真正的严峻考验是它能让游客参与多久，就这一点而言，数字工厂可谓是硕果累累。他说：“与以前相比，访客在我们的品牌网站上的交互时间增加了 20% 以上。这意味着人们浏览的时间更长，参与的品牌内容更多，这充分说明了用户体验的质量和网站的性能。”
凭借 Campari 数字化现代化带来的所有性能和效率优势，Barnes 认为自己的公司已做好充分准备，为热爱品牌的客户提供他们所渴望的随时随地的参与式体验。因此，他说，即使口味、趋势和技术不断变化，Campari 也能迅速适应，而与 IBM 的信任关系正是其中的重要原因。“我们知道，当我们直面挑战时，IBM 团队会全力以赴并充满热情地协助我们顺利完成任务。”
Davide Campari-Milano N.V.（ibm.com 外部链接）总部位于米兰，通常被称为 Campari Group，是世界上最大的烈酒、葡萄酒和无酒精开胃酒生产商之一。公司从其核心品牌 Campari 扩展到 60 多个品牌，包括 Aperol、Campari、SKYY Vodka、Wild Turkey Bourbon、Appleton Estate 和 Grand Marnier。Campari Group 拥有 22 家制造工厂，约 4000 名员工，并拥有自己的销售网络。在 LinkedIn 上，该公司的网页是 www.linkedin.com/company/campari-group。（ibm.com 外部链接）。
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美国出品。2023 年 7 月
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