IBM Consulting 正在推动下一代 SAP 咨询服务的发展，旨在定义并实现 SAP 数字化转型——通过商业案例的论证，帮助您迁移至 SAP S/4HANA 并转型为智能企业。
IBM Consulting 可帮助企业将原有 ERP 应用程序成功迁移到云端，重新设计流程以充分利用数据、AI 和自动化技术，将财务职能转变为企业竞争优势来源。
了解我们如何利用深入的行业和流程经验，结合 AI 来帮助您加快 SAP 转型项目进程。
我们是 SAP 转型（包括 RISE with SAP）领域的全球领导者，提供颠覆格局的 AI、混合多云部署，以及人才和变革管理能力。
通过将营销、销售和服务结合起来实现全渠道 SAP 软件体验的战略和解决方案，为客户提供个性化的体验。
借助 SAP SuccessFactors 创建、交付并快速实施战略人力资源管理解决方案，改善员工体验和运营效率。
从咨询到实施，我们可以帮助您利用 SAP 系统对采购业务进行数字化改造，以便完成现代化改造，并提高效率。
将 SAP 工作负载和生命周期的管理和维护工作转移给 IBM，以便您可以专注于核心业务，并利用现代功能来推动创新、效率和弹性。
采用端到端解决方案，利用 IBM 创新和转型专业知识，借助 RISE with SAP，实现 SAP 云 ERP 部署加速，简化运营，并推动持续创新。
了解面向工业制造的 IBM 智慧工业云。IBM 与 SAP 合作优化智能工作流程，提供更出色的数据洞察、预测功能和自动化。
IBM SAP CleanCore Services 是一套模块，可通过独特的定制计划，以及支持 SAP S/4HANA 商业论证的路线图，帮助您降低 SAP 资产的总拥有成本 (TCO)
国际石油和天然气公司 OMV 的生产能力翻了一番，并通过创新和效率创造价值 。
跨国电力公司 Iberdrola 正在利用可再生能源 为未来提供电力。
在这家“会烘焙的科技公司”，他们正在提供人才洞察，打造 一支面向未来的员工队伍。
Stacy 是 IBM Consulting 业务副总裁，拥有超过 25 年的 SAP 经验，负责领导 IBM 的 SAP 全球咨询合作伙伴关系以及 IBM 与 SAP 的演进合作伙伴关系。
作为 IBM Consulting 的美洲 SAP 业务领导者，Bill 负责为北美和拉丁美洲的客户提供 SAP 服务 解决方案、估算和交付的各个方面。
作为 IBM Consulting 企业应用程序业务的合伙人，Kristi 与客户一起制定 端到端的变革策略，并为成功实施提供领导和指导。
IBM Cloud 产品包含广泛的 SAP 认证基础架构，包括裸机、VMware、虚拟私有云 (VPC)
以及 IBM Power Systems 虚拟服务器产品。
IBM、Microsoft 和 SAP 建立了战略合作伙伴关系，提供支持和服务来
帮助您更加轻松地迁移至 SAP S/4HANA。
作为 AWS 最主要的咨询合作伙伴，IBM 可帮助您在不中断关键业务流程的情况下
更加轻松迁移至 SAP S/4HANA。
在 IBM 和 SAP 的帮助下，您可运行效率更高、功能更强大、速度更快的内存数据库，
利用切实可行的相关分析降低拥有成本。