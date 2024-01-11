主页 Consulting SAP SAP 咨询服务
我们的 SAP 实施专家拥有多年的经验，可帮助您利用行之有效的方法制定并实施战略性业务转型计划，从而创建一个能够实现业务价值、降低成本、提高灵活性并改善结果的路线图
阅读 SAP 洞察报告 阅读大众汽车 (Volkswagen) 成功案例
身穿安全装备检查一台机械设备的人
SAP 转型的可衡量业务结果

IBM Consulting 正在推动下一代 SAP 咨询服务的发展，旨在定义并实现 SAP 数字化转型——通过商业案例的论证，帮助您迁移至 SAP S/4HANA 并转型为智能企业。

IBM Consulting 可帮助企业将原有 ERP 应用程序成功迁移到云端，重新设计流程以充分利用数据、AI 和自动化技术，将财务职能转变为企业竞争优势来源。
与 SAP 专家交流

了解我们如何利用深入的行业和流程经验，结合 AI 来帮助您加快 SAP 转型项目进程。

阅读关于 S4Hana 帮助企业应对动态市场变化的 Frost & Sullivan 评论
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SAP S/4HANA 上财务转型项目的投资回报率²
IBM 与 SAP 合作为消费品包装和零售行业开发全新 AI 解决方案
功能 利用 SAP S/4HANA 推动企业转型

我们是 SAP 转型（包括 RISE with SAP）领域的全球领导者，提供颠覆格局的 AI、混合多云部署，以及人才和变革管理能力。

 了解 SAP S/4HANA 和 RISE with SAP 客户体验转型

通过将营销、销售和服务结合起来实现全渠道 SAP 软件体验的战略和解决方案，为客户提供个性化的体验。

 了解我们的 SAP 解决方案 借助 SAP SuccessFactors 实现人力资源转型

借助 SAP SuccessFactors 创建、交付并快速实施战略人力资源管理解决方案，改善员工体验和运营效率。

 了解 SAP SuccessFactors 服务 利用 SAP Ariba 实现采购转型

从咨询到实施，我们可以帮助您利用 SAP 系统对采购业务进行数字化改造，以便完成现代化改造，并提高效率。

 了解 SAP Ariba 服务 SAP 应用程序和平台托管服务

将 SAP 工作负载和生命周期的管理和维护工作转移给 IBM，以便您可以专注于核心业务，并利用现代功能来推动创新、效率和弹性。

探索 SAP 受管服务
 IBM® Garage
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
用例 深厚的专业知识

采用端到端解决方案，利用 IBM 创新和转型专业知识，借助 RISE with SAP，实现 SAP 云 ERP 部署加速，简化运营，并推动持续创新。

 了解更多 上市时间

了解面向工业制造的 IBM 智慧工业云。IBM 与 SAP 合作优化智能工作流程，提供更出色的数据洞察、预测功能和自动化。

 阅读解决方案简介 总体拥有成本

IBM SAP CleanCore Services 是一套模块，可通过独特的定制计划，以及支持 SAP S/4HANA 商业论证的路线图，帮助您降低 SAP 资产的总拥有成本 (TCO)

 了解更多
成功案例 OMV

国际石油和天然气公司 OMV 的生产能力翻了一番，并通过创新和效率创造价值 。

 Iberdrola

跨国电力公司 Iberdrola 正在利用可再生能源 为未来提供电力。

 FGF Brands Inc.

在这家“会烘焙的科技公司”，他们正在提供人才洞察，打造 一支面向未来的员工队伍。

Insights

增强“现成可用”的 SAP 功能，为整个组织提供可衡量的可持续性改进 深入了解更多信息
电子和高科技制造

我们的专业知识与 SAP S/4HANA 的功能相结合，可优化结果、最大限度地缩短 实施时间并降低风险

 降低地缘政治风险

五个步骤助力高管人员评估 ERP 策略、构建系统以提高整个企业的响应能力和弹性

 IBM 跻身 HFS 十大服务提供商

在 HFS 十大 SAP S/4HANA 服务研究中，我们在执行、创新和客户心声 这几个维度上都是顶级提供商
奖项
2022 年 SAP 区域奖项：
  • 欧洲、中东和非洲：2022 年 SAP 全球客户体验合作伙伴卓越奖 – GTM 成功
  • 北美地区：SAP S/4HANA 公用事业卓越运营奖 – Veolia
  • 亚太地区和日本：SAP 智能支出和业务网络合作伙伴卓越奖
专家团队 Stacy Short

Stacy 是 IBM Consulting 业务副总裁，拥有超过 25 年的 SAP 经验，负责领导 IBM 的 SAP 全球咨询合作伙伴关系以及 IBM 与 SAP 的演进合作伙伴关系。

 Bill Piotrowski

作为 IBM Consulting 的美洲 SAP 业务领导者，Bill 负责为北美和拉丁美洲的客户提供 SAP 服务 解决方案、估算和交付的各个方面。

 Kristi Choate

作为 IBM Consulting 企业应用程序业务的合伙人，Kristi 与客户一起制定 端到端的变革策略，并为成功实施提供领导和指导。

相关解决方案 面向 IBM Cloud 上的 SAP 的咨询服务

IBM Cloud 产品包含广泛的 SAP 认证基础架构，包括裸机、VMware、虚拟私有云 (VPC)
以及 IBM Power Systems 虚拟服务器产品。

 探索各项服务 Microsoft Cloud (Azure) 上的 SAP 咨询服务

IBM、Microsoft 和 SAP 建立了战略合作伙伴关系，提供支持和服务来
帮助您更加轻松地迁移至 SAP S/4HANA。

 探索各项服务 面向 AWS Cloud 上的 SAP 的咨询服务

作为 AWS 最主要的咨询合作伙伴，IBM 可帮助您在不中断关键业务流程的情况下
更加轻松迁移至 SAP S/4HANA。

 探索各项服务 SAP HANA on IBM® Power Systems

在 IBM 和 SAP 的帮助下，您可运行效率更高、功能更强大、速度更快的内存数据库，
利用切实可行的相关分析降低拥有成本。

 了解 IBM Power Systems 上的 SAP HANA
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