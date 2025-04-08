CAC Engineering

CAC 成功地将其工作量迁移到云并优化了采购和交付流程。可以直接访问收货程序，加强与客户和供应商的合作。该项目还加快了 CAC 程序、简化了工作流，并实现了自动化流程，从而增强了敏捷性，促进了移动设备对 SAP 软件的访问。



CAC 提高了生产力和适应能力，同时提高了其创新和扩展能力。IBM 为许可、技术和应用管理提供了单联系点，从而促进了无缝整合。此外，IBM 在 SAP 解决方案方面的专业知识也提高了效率并节省了成本。