CAC Engineering

IBM 提供了将咨询服务与软件许可相结合的全面解决方案。IBM® Consulting 帮助 CAC 将各种平台系统整合到单个 SAP S/4HANA 环境中,实现程序标准化和任务自动化,从而提高效率、完善功能。CAC 成功地将其 ERP 系统工作量迁移到云端,并提供利用移动设备访问 SAP 软件的权限。CAC 项目使用 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 产品,优化采购和交付程序,并将 ERP 系统任务迁移到云端。IBM Consulting 协助推动了 CAC 的创新、合作、降本和数字化进程。