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Case Studies
CAC Engineering
CAC Engineering GmbH 公司专门从事工厂建设的综合工程服务。通过采用先进的方法和工具，CAC 希望可以推动创新、提高效率、削减开支并获得更强的适应能力。
该公司决定使用 SAP S/4HANA 来标准化和优化其程序，但其本地服务提供商缺乏运行该系统的基础架构，而公有云也无法满足其复杂精细的流程。CAC 需要采取量身定制的方法来克服这些困难并避免延误和潜在损失的风险。为寻求持续改进，CAC 启动了 CAC4Future 计划并寻找合作者，以便通过数字化推进其运营。
IBM 提供了将咨询服务与软件许可相结合的全面解决方案。IBM® Consulting 帮助 CAC 将各种平台系统整合到单个 SAP S/4HANA 环境中，实现程序标准化和任务自动化，从而提高效率、完善功能。CAC 成功地将其 ERP 系统工作量迁移到云端，并提供利用移动设备访问 SAP 软件的权限。CAC 项目使用 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 产品，优化采购和交付程序，并将 ERP 系统任务迁移到云端。IBM Consulting 协助推动了 CAC 的创新、合作、降本和数字化进程。
CAC 成功地将其工作量迁移到云并优化了采购和交付流程。可以直接访问收货程序，加强与客户和供应商的合作。该项目还加快了 CAC 程序、简化了工作流，并实现了自动化流程，从而增强了敏捷性，促进了移动设备对 SAP 软件的访问。
CAC 提高了生产力和适应能力，同时提高了其创新和扩展能力。IBM 为许可、技术和应用管理提供了单联系点，从而促进了无缝整合。此外，IBM 在 SAP 解决方案方面的专业知识也提高了效率并节省了成本。
CAC Engineering GmbH 公司是工艺和化工领域国际领先的工厂工程公司。在氯碱、Power to X、烃类和化学溶液方面，CAC 提供全系列的工程设计和设施建设服务。CAC 拥有 350 名员工，其中 300 名位于总部开姆尼茨，60 年中已在全球建造了 500 多处工业设施。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。