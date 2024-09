IBM 的 RISE 演变 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商选项 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 加快并强化 S/4HANA Cloud 迁移部署 RISE with SAP 助力转型为可持续发展的企业 通过 RISE with SAP 引领转型的洞察和指南