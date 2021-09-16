借助采用 IBM 创新和转型专业知识的端到端解决方案，BREAKTHROUGH with IBM 让企业能够加速实现并扩大 RISE with SAP 的成效。

您将实现业务流程现代化，让业务流程更精益、更智能、更易于扩展。将所有管理工作交付给一个值得信赖的合作伙伴，从咨询及实施服务到 Cloud IaaS 和应用及基础架构管理，您将实现运营精简。

这不是另一次升级，而是在值得信赖的忠实合作伙伴的协助下，进行全面的业务方式转型。