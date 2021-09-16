借助采用 IBM 创新和转型专业知识的端到端解决方案，BREAKTHROUGH with IBM 让企业能够加速实现并扩大 RISE with SAP 的成效。
您将实现业务流程现代化，让业务流程更精益、更智能、更易于扩展。将所有管理工作交付给一个值得信赖的合作伙伴，从咨询及实施服务到 Cloud IaaS 和应用及基础架构管理，您将实现运营精简。
这不是另一次升级，而是在值得信赖的忠实合作伙伴的协助下，进行全面的业务方式转型。
此方法是业务转型的第一步，是一种业务主导、资产驱动、基于经验、可重复且量身定制的方法，有助于为成功转型奠定坚实的基础。
该解决方案使企业能够利用现有的 SAP 投资，从任何来源一步迁移到 SAP S/4 HANA，并利用自动化加快迁移过程并实现风险最小化。
下一代迁移工厂旨在自动化并加快向智能企业的转型，增强迁移至 SAP S/4HANA 的可预测性。
解决方案基于我们数十年的 SAP 经验和专业知识，可快速启动和加速实现 S/4HANA 计划，实现测试和数据管理自动化，并支持认知和高级分析功能。
高级供应商选项以 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 为基础，包括 IBM Cloud as IaaS，并将咨询、实施、应用和技术管理服务整合到一个产品中。
让 IBM 管理您的 SAP 工作负载，降低成本，提高灵活性，并扩大 SAP 转型的价值，而您可以专注于创新和发掘新机遇。
采用行之有效的最佳实践，重新定义流程并简化相关项目，从而降低总体拥有成本并更快获得投资回报。
通过适合贵公司的方法，增强可靠性同时缓解资源压力，加强安全性，改善监管合规性，并迁移到 SAP S/4HANA。
SAP Business Technology Platform (BTP) 让企业实现灵活快速配置以适合自身需求，而 IBM 智能工作流程则让您更有机会在所属类别中脱颖而出。
可再生能源平台 Virescent Infrastructure 与 IBM 和 SAP 携手启动混合云部署，推动可持续业务增长。
房地产开发商 Puravankara 与 IBM 和 SAP 携手部署 RISE with SAP，加快数字化转型。