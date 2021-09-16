主页 Consulting Rise With Sap BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP
加速 SAP 云 ERP 部署，简化运营，推动整个组织的持续创新
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运货卡车俯视图
通过统一的责任点简化相关流程

借助采用 IBM 创新和转型专业知识的端到端解决方案，BREAKTHROUGH with IBM 让企业能够加速实现并扩大 RISE with SAP 的成效。

您将实现业务流程现代化，让业务流程更精益、更智能、更易于扩展。将所有管理工作交付给一个值得信赖的合作伙伴，从咨询及实施服务到 Cloud IaaS 和应用及基础架构管理，您将实现运营精简。

这不是另一次升级，而是在值得信赖的忠实合作伙伴的协助下，进行全面的业务方式转型。
IBM 承担了一个全球最大的基于 SAP ERP 软件的企业转型项目，并在 IBM Power 上的 IBM Cloud 借助 RISE with SAP 加快项目实施。
功能 IBM Rapid Discovery

此方法是业务转型的第一步，是一种业务主导、资产驱动、基于经验、可重复且量身定制的方法，有助于为成功转型奠定坚实的基础。

 了解 Rapid Discovery IBM Rapid Move for SAP S/4HANA

该解决方案使企业能够利用现有的 SAP 投资，从任何来源一步迁移到 SAP S/4 HANA，并利用自动化加快迁移过程并实现风险最小化。

 观看视频 (02:00) IBM Accelerated Move Center

下一代迁移工厂旨在自动化并加快向智能企业的转型，增强迁移至 SAP S/4HANA 的可预测性。

 观看视频 (2:55) IBM Impact 行业模板

解决方案基于我们数十年的 SAP 经验和专业知识，可快速启动和加速实现 S/4HANA 计划，实现测试和数据管理自动化，并支持认知和高级分析功能。

 了解更多信息 IBM RISE with SAP 高级供应商选项

高级供应商选项以 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 为基础，包括 IBM Cloud as IaaS，并将咨询、实施、应用和技术管理服务整合到一个产品中。

 了解更多信息 面向 SAP 应用程序的托管服务

让 IBM 管理您的 SAP 工作负载，降低成本，提高灵活性，并扩大 SAP 转型的价值，而您可以专注于创新和发掘新机遇。

 了解更多信息
利用 IBM Garage 实现共同创新
利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
用例 实现业务流程现代化

采用行之有效的最佳实践，重新定义流程并简化相关项目，从而降低总体拥有成本并更快获得投资回报。

 精简运营

通过适合贵公司的方法，增强可靠性同时缓解资源压力，加强安全性，改善监管合规性，并迁移到 SAP S/4HANA。

 推动持续改进

SAP Business Technology Platform (BTP) 让企业实现灵活快速配置以适合自身需求，而 IBM 智能工作流程则让您更有机会在所属类别中脱颖而出。
成功案例 Virescent Infrastructure

可再生能源平台 Virescent Infrastructure 与 IBM 和 SAP 携手启动混合云部署，推动可持续业务增长。

 Puravankara Limited

房地产开发商 Puravankara 与 IBM 和 SAP 携手部署 RISE with SAP，加快数字化转型。

洞察

采用 RISE with SAP 时应注意下列三大事项，从而抢占先机 阅读博客
BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商选项 加快并强化 S/4HANA Cloud 迁移部署 通过 RISE with SAP 引领转型的洞察和指南
专家团队 Adil Zafar

IBM 初级合伙人 Adil 帮助揭开迁移至云端的神秘面纱，并与客户合作选择价值驱动的采用方式，简化 SAP S/4HANA 的部署方法。

Abe Iruegas

作为全球 SAP RISE 业务主管兼合伙人，Abe 广泛了解各种业务应用程序并具备丰富专业知识，可与客户合作开发能推动业务增值的路线图

 Dharma Atluri

Dharma 是 RISE with SAP 的首席架构设计师，为客户迁移至混合云的部署提供支持，并为 IBM Cloud 以及其他云端业务行业巨头（Azure、AWS）提供技术托管服务。
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