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IBM Consulting

面向 CEO 的生成式 AI 指南：采购

增强您的购买力
蓝色采购类型图
IBM Consulting 和 Microsoft 携手帮助客户提升云端安全

实现安全业务现代化
转变网络安全，推动业务发展

我们如何提供帮助
IBM 再次承诺执行《人工智能伦理罗马倡议》

了解有关人工智能伦理促进和平的更多信息

 

 

我们是谁？

 

IBM Consulting 是唯一一家隶属于技术公司的大型全球咨询公司。我们秉持开放创新、协作和信任的基本原则，而不仅仅只是提供咨询建议。我们与客户和合作伙伴紧密协作，一同设计打造和经营高绩效业务。

 

利用 AI 重塑您的业务运作方式

打造有针对性、可信、开放、可扩展的强大 AI。

 深入了解我们的 AI 服务
IBM Consulting 荣获 AWS 生成式 AI 能力认证 加速采用负责任的 AI
内容供应链变革：生成式 AI 如何增强创造力和生产力

阅读报告

重新评估生成式 AI 时代的数据管理

解决人工智能的‘数据问题’

球迷参与度的变化：科技和人工智能在体育领域的新机遇

接纳人工智能驱动的体验

人力资源引领生成式 AI 变革：敢于实验，赋能个人

阅读报告

IBM、温网和 watsonx 的力量 了解创新的实际应用
实现任务关键型 SAP 架构的现代化并将其迁移到云 了解更多信息
利用生成式 AI 增强数字助理 TOBi 了解更多
IBM 亮相格莱美颁奖典礼 - 转变数字体验 大规模缔造值得信赖的体验
我们与 IBM 建立了亲密无间的协作关系。任何数字项目都要求技术团队、数据团队、营销团队与内容团队紧密合作。IBM 是帮助我们实现这一目标的粘合剂。

Bill Jinks

全英草地网球俱乐部技术总监

watsonx 为大师赛注入全新的生成式 AI 功能

探索 AI 驱动的洞察

IBM 和 NVIDIA 将推动企业级 AI 的大规模采用

探索我们的合作伙伴关系

CEO 生成式 AI 行动指南：财务

阅读报告

体验就是一切

IBM iX 采用以设计为主导、由数据驱动的方法来实现体验转型。

深入了解我们的能力
CEO 现在需要了解哪些信息和采取什么行动才能把握机遇 下载指南
Salesforce 现状报告

寻找 Salesforce 价值创造者

按照每位顾客的需求，提供他们想要的东西

消除猜测

利用生成式 AI 技术提升创造力和生产力

彻底改变您的内容供应链

增强会话式 AI

获取竞争优势

提升美国网球公开赛的数字体验，利用 AI 将网球数据转化为有价值的洞察 了解更多
通过 AI 驱动的虚拟助理推动重构客户体验 阅读成功案例
大众汽车与 IBM 携手打造量身定制的客户平台 探索现代驾驶体验
IBM iX 帮助我们迅速建立了全渠道商务模式，若非如此，我们现在或已失去大量市场份额。

CIO 和 CDO

制造公司

利用 IBM、Adobe 和 AI 实现零售业转型

发现无尽的个性化内容

IBM 荣膺 2024 年客户价值创造和行业云奖优胜者

阅读新闻稿

数字产品领域业绩最佳企业的五条经验

利用数字产品提高投资回报率

面向 CEO 的应用程序现代化指南

为了帮助 CEO 们掌握快速演变的商业动态，IBM 商业价值研究院发布了一系列有针对性的、以研究作为支撑的生成式 AI 指南，涵盖数据安全、技术投资策略、客户体验等众多主题。

 阅读报告
通过设计混合最大化投资回报率 探索投资回报率 (ROI) 的补救办法
加速数字化转型的要义

阅读报告

Copilot 黑客马拉松向客户展示了生成式 AI 的潜力

了解更多

保护混合云中的数据、身份和工作负载

简化您的 IAM

CEO 生成式 AI 行动指南：网络安全

阅读报告

以患者为中心的优质护理，源自以 AI 为核心的高能高效 深入了解
通过在 AWS 上扩展 AI 实现快速创新 了解背后的故事
全球饮料巨头 Campari Group 与 IBM Consulting 合作打造“数字工厂” 阅读更多
DDI 加强安全状况以实现未来转型 阅读更多
借助 IBM，我们现在可以 24 小时实时准确地了解世界。

Robert Oh

Doosan Group 执行副总裁兼企业数字战略主管兼 Doosan Digital Innovation 首席运营官

您的组织的量子安全如何？

探索量子安全计算

利用 watsonx.ai 实现 AI 模型开发民主化

实现一流的聊天性能

保护生成式 AI

安全不是一种选择，而是一种考验

运营

利用丰富的数据和强大的 AI 技术，实现运营转型，整合优化流程并促成智能增长。

 深入了解全部能力
利用生成式 AI 革新电信网络运营 探索 3 个层面
电气化如何能应对气候变化

了解有关电气化的更多信息

石油和天然气公司正在转型的八个领域

探索数字能源转型

以 AI 为核心重塑人力资源

深入了解更多信息

T-Mobile 利用 Adobe Workfront 提高营销效率

探索人工智能驱动的未来

实施全球统一的销售和运营规划平台 了解更多
在 IBM Consulting 的帮助下简化 HR 环境 提高标准
Hyster-Yale 利用全球人力资源洞察打造面向未来的人才队伍 深入了解此案例
了解 IBM Consulting 如何利用 AI 帮助工程师战胜复杂挑战，从而加快开发速度并提高良率 了解更多
我们认为有几家科技公司是 Hyster-Yale 的战略合作伙伴，而在所有这些关系中，IBM 是最重要的伙伴之一。

John Bartho，首席信息官

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

重新构想内部开发人员平台

在此深入了解

提高效率只是一个开始

获取洞察分析

让 AI 服务于人才

观看本集

值得押注的七大投资决策：探索商业成功的趋势和策略

如何在生成式 AI 时代怀抱勇气和信念阔步前行。

 阅读报告
2024 年全球银行和金融市场展望：利用 AI 重塑银行业 阅读报告
WPP 和 IBM 通过生成式 AI 彻底改变 B2B 营销

阅读新闻稿

建立稳固的数字基础架构，实现银行核心业务现代化

在此深入了解

提供高效、快捷、有影响力的公共服务

了解更多

发掘交易和技术潜力， 引领收入飞跃

阅读报告

了解数据集成如何帮助编织更强大的社会安全网 阅读更多
Siemens Gamesa 和 IBM Consulting 合作推出的涡轮叶片制造机器学习解决方案 了解更多
您不仅需要改变技术，还需要改变文化，这正是我们期望 IBM Garage 能帮助我们员工做出改变、创造长期可持续价值的方面

Shelley Kalms

Woodside Energy 首席数字官

金融业将迎来一场生成式 AI 革命

释放财务团队的分析能力

利用生成式 AI 促进转型变革

将 AI 应用于财务事务

超越常规定势：嵌入可持续性，创造业务价值

浏览研究报告

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打造有针对性、可信、开放、可扩展的强大 AI。

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Bill Jinks

全英草地网球俱乐部技术总监

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探索 AI 驱动的洞察

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将 AI 应用于财务事务

超越常规定势：嵌入可持续性，创造业务价值

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我们如何将其变为现实

IBM Garage 帮助实现价值，而不仅仅是识别价值。通过数据驱动、以用户为中心、重视价值的运营模式和方法，实现从概念到用户接受的规模化转型，经证实效率可提高 20%。

 了解 IBM Garage 的工作原理 与 IBM Garage 专家交谈

20%

increase in data team efficiency(1)

108%

ROI on projects built with the methodology(1)

75%

faster developer tool delivery(3)

20%

increase in customer engagement(2)

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