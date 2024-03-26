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20%
increase in data team efficiency(1)
108%
ROI on projects built with the methodology(1)
75%
faster developer tool delivery(3)
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increase in customer engagement(2)
作为 AWS Premier Partner，IBM Consulting™ 为各行各业的业务和 IT 转型提供专业知识、方法和工具，旨在加速 AWS Cloud 上的混合云和 AI 之旅。
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IBM Consulting 有 10,000 多名专业 Oracle 云顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。这套做法旨在最大限度地提高业绩，提供经过优化并具备关键业务功能的一流目标运营模式，以提供最大化价值。
IBM Consulting 是各大洲公认的全球合作伙伴
在跨技术和服务的生态系统中，IBM 与 Adobe 建立了独特的联盟。我们拥有行业领先的方法，横跨全部三个 Adobe 云的深入咨询能力，专有的 Adobe 解决方案，以及在处理 Adobe 客户生态系统中一些最复杂项目方面的良好声誉。