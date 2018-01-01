平台服务是推动企业混合云转型的基础。它们支持快速、安全的企业级规模混合云采用，从而帮助企业在转型之旅中取得进步。在 AI 的支持下，IBM 的平台服务可提供：
了解平台服务如何能加速 TTM
通过利用自动化技术、DevOps、AIOps 和增强安全性来提升应用程序性能、提高效率并降低成本，从而为您的应用程序平台环境带来更高的效率、弹性和敏捷性。
利用 AI 和机器学习主导的洞察分析，获取对应用程序、流程、数据和应用程序平台的可观察性，从而促进创新，转变孤立、低效的工作流，并提高吞吐量和业务绩效。
通过人才转型和不断注入新技术和工作方式来促进增长并优化体验，为现代化 IT 奠定基础。
升级飞行体验。混合云提供助力。
IBM 利用生成式 AI 处理大师赛数据，为每个球洞处每一位球员的每一次击球生成 AI 解说和洞察分析。
了解 IBM 旗下公司 Nordcloud 如何在短短 7 个月内帮助芬兰航空完成云迁移。
在本次 re:Invent 会议上，了解 IBM® Consulting 平台服务如何与 Amazon CloudWatch、AWS X-Ray、Amazon DevOps Guru、Amazon Lex 和 AWS Systems Manager 等 AWS 服务原生集成。观看演示，了解 AWS 上的 IBM Consulting 平台服务如何帮助 J&J 检测复杂的混合应用程序环境中导致性能问题的端到端用户事务，然后发出自动修复响应。