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提供一个令 IT 云基础设施业务目标与客户期望保持一致的平台
两名女程序员在办公室里看着电脑处理新项目
IBM 平台服务
通过基于融入生成式 AI 的资产和自动化的混合设计方法，实现更优的云结果

平台服务是推动企业混合云转型的基础。它们支持快速、安全的企业级规模混合云采用，从而帮助企业在转型之旅中取得进步。在 AI 的支持下，IBM 的平台服务可提供：

  • 一组资产和功能，用于在混合多云生态系统中构建和管理解决方案和应用程序
  • 为客户托管其应用程序和业务流程的平台，让他们能够专注于构建新的创新
  • 面向 DevSecOps、AIOps 和 IT 自动化、ServiceNow 和平台工程的专业服务

了解平台服务如何能加速 TTM

优势 加快

通过利用自动化技术、DevOps、AIOps 和增强安全性来提升应用程序性能、提高效率并降低成本，从而为您的应用程序平台环境带来更高的效率、弹性和敏捷性。

 创新

利用 AI 和机器学习主导的洞察分析，获取对应用程序、流程、数据和应用程序平台的可观察性，从而促进创新，转变孤立、低效的工作流，并提高吞吐量和业务绩效。

 提升

通过人才转型和不断注入新技术和工作方式来促进增长并优化体验，为现代化 IT 奠定基础。
成功案例 Delta Air Lines

升级飞行体验。混合云提供助力。

 IBM 鼎力支持大师赛

IBM 利用生成式 AI 处理大师赛数据，为每个球洞处每一位球员的每一次击球生成 AI 解说和洞察分析。

 Finnair

了解 IBM 旗下公司 Nordcloud 如何在短短 7 个月内帮助芬兰航空完成云迁移。

 Johnson & Johnson

在本次 re:Invent 会议上，了解 IBM® Consulting 平台服务如何与 Amazon CloudWatch、AWS X-Ray、Amazon DevOps Guru、Amazon Lex 和 AWS Systems Manager 等 AWS 服务原生集成。观看演示，了解 AWS 上的 IBM Consulting 平台服务如何帮助 J&amp;J 检测复杂的混合应用程序环境中导致性能问题的端到端用户事务，然后发出自动修复响应。
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
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IBM 的成本优化策略帮助我们正确调整云服务的配置规模，从而节省了七位数的成本。 - Dennis Self Acoustic 首席执行官
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