平台服务是推动企业混合云转型的基础。它们支持快速、安全的企业级规模混合云采用，从而帮助企业在转型之旅中取得进步。在 AI 的支持下，IBM 的平台服务可提供：

一组资产和功能，用于在混合多云生态系统中构建和管理解决方案和应用程序

为客户托管其应用程序和业务流程的平台，让他们能够专注于构建新的创新

面向 DevSecOps、AIOps 和 IT 自动化、ServiceNow 和平台工程的专业服务