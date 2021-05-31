企业展开积极的投资，针对各种应用程序组合进行现代化改造。这意味着利用混合云和 AI 优化业务运营模式，以提高成本效益、促进生产力并缔造创新机会。IBM Consulting 应用程序现代化服务由 IBM Consulting Cloud Accelerator 驱动，提供卓越的技能、方法和工具，根据企业资产组合确定合适的策略，对旧应用程序进行现代化和容器化改造，加快实现混合云环境的宝贵价值。
在 2022 年 HFS 云原生转型报告中，IBM 被评为云原生转型的 Horizon 3 创新者。
使用我们的 IBM Garage 方法进行共创，开发基于现代化模式（例如更换主机、重构、重塑平台、更换架构或应用程序）的应用程序现代化路线图。
该平台使用生成式 AI 功能来加速混合云战略，对应用程序进行现代化、迁移和构建，而我们的生成式 AI 基础工具箱可以跨多个模型，助力提示工程。
提升采用云技术的速度、性能、可伸缩性和安全性。我们的专家将帮助企业设计最佳迁移策略和路线图，提供可重复且可伸缩的云迁移安全路径。
IBM 可以帮助企业对现有大型机应用程序和数据进行现代化改造，并将其扩展至云端；还可以在大型机上开发新的云原生应用程序，并将其与大型机上现有的数据和应用程序相集成。
我们使用 IBM Garage 方法，创建最优的应用程序现代化路线图，并精简执行流程，最大程度减少业务中断，快速实现业务价值。
充分利用现代化模式、AI 代码生成器、高级分析工具，以及有助于节省时间和成本的新型交付模式，大幅提高应用程序现代化的速度。
通过积极构建敏捷的企业文化，以全新的方式使用 AI 加速器和自动化技术，大规模完成现代化部署。
加速采用 Amazon Web Services (AWS)，融入开放式创新和智能化工作流程。了解如何在 AWS 上借助 IBM Consulting for Red Hat OpenShift，实现 AWS Cloud 现代化。
安全、从容、快速地实现混合云转型，迁移至 Microsoft Azure。了解如何使用 Red Hat OpenShift，借助 IBM Consulting for Microsoft Azure，实现迁移至 Microsoft Azure 的现代化改造。
利用人工智能和改良的灾备能力，充分发挥 Google Cloud Platform 的潜力
通过集成 DevOps 工具和实践，构建可充分利用 IBM Cloud 云原生功能的应用程序。运用 IBM Cloud Satellite 拓展 IBM Cloud，在各种环境中协调一致地部署和运行应用程序。
Praveena 是 IBM 的副总裁兼高级合伙人，拥有超过 25 年的软件产品工程经验，为全球科技公司提供技术解决方案。她将数字化转型的亲身经验、强大的工程设计技能与为 IBM 构建全球现代化实践的服务背景完美结合。
AB 是 IBM 院士和 IBM 发明大师，拥有超过 58 项以他的名义申请的专利，也是掌管混合云服务和平台工程服务的首席技术官，负责提供技术战略，界定适合混合多云环境的新服务产品，并将新时代工程实践应用于混合云迁移、转型与管理业务。
让各种经验水平的混合云开发者都可以利用 AI 生成的建议编写代码。
Ansible Lightspeed with IBM Watson Code Assistant 是一项生成式 AI 服务，可帮助开发者大规模地快速创建 Ansible 内容
我们与企业合作制定适当的云战略、运营模式、路线图和生态系统，为任何混合多云环境中的核心业务与创新提供大力支持。
采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新，缩短产品与服务上市时间，并通过开放安全的混合多云平台，积极推动营收增长。
我们的混合云管理能力可消除管理各种云端应用程序的复杂性，从而提高投资回报率，并可积极调拨更多资源用于创新。
该平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的结果，以便他们能够把握转型方向。
我们为客户提供专业服务，助力提升安全性、效率和可见性，例如 DevSecOps、自动化、质量工程、平台工程和服务管理。
了解 IBM 与 Red Hat 如何简化混合云的复杂性，提高生产力，并降低交付业务成果的成本。