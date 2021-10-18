什么是应用程序现代化？

应用程序现代化是指采用现有旧版应用程序，并对其平台基础设施、内部架构和/或功能进行现代化改造的过程。今天围绕应用程序现代化进行的讨论主要侧重于单体式本地应用程序（通常通过瀑布式开发流程进行更新和维护），以及如何将这些应用程序整合到云架构和发布模式（即微服务和 DevOps）中。



应用程序现代化的优点通常可以概括为提高新功能的交付速度、公开现有应用程序的功能以通过 API 供其他服务使用，以及将应用程序平台从本地切换到云端，以实现应用程序规模和性能以及长期数据中心和 IT 战略。

应用程序现代化的挑战通常可以归结为成本和复杂性。在不考虑投资回报率的情况下将应用程序从本地迁移到云端，就像只是为了迁移而迁移一样。相反，其他应用程序可能会从平台重塑或重新架构中获得优势，但与现有系统和基础设施的耦合程度如此之高，以至于现代化的复杂程度可能会超过其优势。

与大多数情况一样，应用程序现代化成功的关键最终取决于战略和应用程序现代化项目的选择。在这些项目中，云技术、速度、性能、规模、新功能开发等优势是为给定应用程序提供改善客户体验和投资回报率的明确途径。