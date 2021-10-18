什么是应用程序现代化？

今天，应用程序现代化主要是指将单体旧版应用程序转化为基于微服务架构的云应用程序。
应用程序现代化是指采用现有旧版应用程序，并对其平台基础设施、内部架构和/或功能进行现代化改造的过程。今天围绕应用程序现代化进行的讨论主要侧重于单体式本地应用程序（通常通过瀑布式开发流程进行更新和维护），以及如何将这些应用程序整合到云架构和发布模式（即微服务和 DevOps）中。
应用程序现代化的优点通常可以概括为提高新功能的交付速度、公开现有应用程序的功能以通过 API 供其他服务使用，以及将应用程序平台从本地切换到云端，以实现应用程序规模和性能以及长期数据中心和 IT 战略。
应用程序现代化的挑战通常可以归结为成本和复杂性。在不考虑投资回报率的情况下将应用程序从本地迁移到云端，就像只是为了迁移而迁移一样。相反，其他应用程序可能会从平台重塑或重新架构中获得优势，但与现有系统和基础设施的耦合程度如此之高，以至于现代化的复杂程度可能会超过其优势。
与大多数情况一样，应用程序现代化成功的关键最终取决于战略和应用程序现代化项目的选择。在这些项目中，云技术、速度、性能、规模、新功能开发等优势是为给定应用程序提供改善客户体验和投资回报率的明确途径。
旧版应用程序通常也是单体式应用程序。单体式应用程序具有下面这两个特征，因此最好对其进行现代化改造：一是难以更新，二是难以扩展且成本高昂。
由于架构原因，单体式应用程序很难更新。由于应用程序的所有组件一起交付，因此考虑到复杂性和整合挑战带来的开销，添加功能既困难又昂贵。
由于类似的原因，它们的扩展既有挑战性又成本高昂。即使应用程序的一个组件面临负载和性能挑战，也可能需要扩展整个应用程序，以便只服务于最苛刻的单个组件。这种方法会浪费大量的计算。
通过将应用程序现代化改造为微服务架构，组件可以更小、松散耦合并能够相互独立地部署和扩展。尽管这种方法自身带来了一系列挑战，但这正是现代化的大部分核心价值所在。
启动任何应用程序现代化项目的最重要方式是执行应用程序评估。利用您拥有的资源几乎始终是启动此类转型的最显而易见的方式之一。
一旦您有了清单，就可以开始根据 x 轴和 y 轴来绘制所有这些应用程序的潜在难易程度和可能增加的价值。的难易程度以及潜在的增值。您也可以将“潜在”价值视为应用程序对客户体验和组织的未来的重要性指标。
属于这个高价值、低工作量网格右上象限的应用程序将是启动应用程序现代化项目时最明显、争议最小的候选应用程序。
归根结底，最棘手的决策将是难以移动的高价值应用程序。对于这些应用程序，也不需要在第一天就采取孤注一掷的策略。在这些情况下，有一些应用程序现代化方法可以降低风险和成本，同时仍将您的产品组合推向正确的方向。
有几种众所周知的应用程序现代化方法侧重于将平台、应用程序架构以及通过 API 公开应用程序的功能这一做法相结合。
最常见的应用程序现代化模式包括重构单体式应用程序并将其分解成一系列小型、松散耦合的微服务。
在上述微服务架构示例中，一款零售应用程序从一个单一的 N 层应用程序分解成应用程序内的所有单项服务的一组微服务，每项服务都有各自的数据库和数据模型。
在这个领域，有种方法被称为 "strangler 模式"。strangler 模式并不是一次性拆掉整个系统，而是一点一点地拆解应用程序，先取出最容易和最有价值的部分，随着这种方法的继续，最终整个系统将不复存在。
重构为微服务、重新搭建平台或重新托管应用程序通常是现代化过程的一部分。尽管可以在不进行大量重写的情况下对应用程序进行简单的直接转移，但更常见的做法是对应用程序进行重构，以便更好地利用云模式、利用容器和Kubernetes。(请了解有关云迁移的更多信息。）
很多技术可以帮助大多数组织开展他们正在进行的现代化流程。
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