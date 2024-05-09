随着 Docker 的推出，大多数开发人员都将 2013 年视为现代化容器时代的开端。Docker 是一个开源容器化软件平台，可用作平台即服务 (PaaS)，开发人员可以使用它构建、部署、运行、更新和管理容器。



Docker 使用 Linux 内核（操作系统的基本组件）和内核功能（例如 Cgroups 和命名空间）来隔离进程，以使它们能够独立运行。Docker 本质上是将应用程序及其依赖项转换成虚拟容器，这些容器可以在任何运行 Windows、MacOS 或 Linux 的计算机系统上运行。

Docker 基于客户端-服务器架构，而 Docker 引擎则被用作底层技术。Docker 可提供基于映像的部署模型，以便简化跨计算环境的应用程序共享。

为了澄清任何混淆，与 Docker 容器平台同名的 Docker 也指 Docker, Inc.4，该公司围绕他们的开源容器化平台以及 Docker 开源生态系统和社区5 开发了生产力工具。

2015 年，Docker 和容器行业的其他领导者发起了“开放容器倡议”6，作为 Linux 基金会的一个项目，此倡议是一个开放的治理结构，专为围绕容器格式和运行环境制定开放行业标准而设计。

Docker 是应用最广泛的容器化工具，且占有 82.84% 的市场份额7。