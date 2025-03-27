借助 AI 颠覆技术实现蓬勃发展

在当今这个充满颠覆、创新与 AI 的时代，成功之路并非唯一。但我们从领先者那里发现了一些经验教训。¹

仅四分之一的组织已 做好准备

整体情况：企业需要适应不断变化的技术和外部环境——尤其是在 AI 时代——因此数字化转型仍是首要战略重点。但仅有约四分之一的组织认为其技术能力足以满足这些战略需求。

AI发展迅速

如今，AI 是对就绪度的终极考验。这是一项将催生难以想象的变革与颠覆的新技术，因为它将实现当前难以想象的新工作方式。而且变化会非常迅速。

2023 年，37% 的受访者表示至少每周使用一次生成式 AI。2024 年，这一数字跃升至 72%。2

几年后，想象没有 AI 的商业世界将如同想象没有互联网的商业世界。而试图在没有 AI 的情况下竞争，将如同陷入一场 Wi-Fi 永远断线的噩梦。
仅有好的技术还不够

为 AI 做好准备既是一种思维方式，也是一套能力组合。它涉及：

-    将 IT 视为增长和创新的赋能者
-    使 IT 与业务部门战略保持一致
-    培养一支具备采纳和使用 AI 所需必要技能的员工队伍。

这共同构成了面向 AI 及其他创新的就绪姿态，无论未来出现何种新能力与挑战。

在某方面表现突出的企业往往整体表现优异：AI 部署与 AI 就绪的技术及战略之间存在强相关性……前提是已具备必要的技能组合。

AI 就绪的价值

在我们的研究中，部分企业已实现 AI 就绪，部分则尚未达标。到 2026 年，AI 就绪型企业感觉能完全做好全企业范围 AI 部署的可能性是其他企业的 10 倍。

核心结论：缺乏强有力战略和充分准备的技术能力的企业，很可能在 AI 应用过程中步履维艰。除非有意识地采取措施改善自身基础，否则他们将面临被 AI 就绪型竞争对手超越的风险。

章节

AI 就绪度——第二章图示：以蓝色数字 2 及多层次蓝色背景呈现
突破 AI 落地壁垒
AI 就绪度 - 第 3 章图示，包含白色数字 3 和绿色立方体、深蓝色背景
立即改进 AI 就绪度
脚注

