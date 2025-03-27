在当今这个充满颠覆、创新与 AI 的时代，成功之路并非唯一。但我们从领先者那里发现了一些经验教训。¹
整体情况：企业需要适应不断变化的技术和外部环境——尤其是在 AI 时代——因此数字化转型仍是首要战略重点。但仅有约四分之一的组织认为其技术能力足以满足这些战略需求。
美国零售商
我们正优先将这些旧版应用程序迁移到更现代化的技术堆栈中。而当我们做到这一点时，根据其定义，这自然就为我们打开了集成、AI 等所有现代技术的大门。 ”
如今，AI 是对就绪度的终极考验。这是一项将催生难以想象的变革与颠覆的新技术，因为它将实现当前难以想象的新工作方式。而且变化会非常迅速。
2023 年，37% 的受访者表示至少每周使用一次生成式 AI。2024 年，这一数字跃升至 72%。2
几年后，想象没有 AI 的商业世界将如同想象没有互联网的商业世界。而试图在没有 AI 的情况下竞争，将如同陷入一场 Wi-Fi 永远断线的噩梦。
为 AI 做好准备既是一种思维方式，也是一套能力组合。它涉及：
- 将 IT 视为增长和创新的赋能者
- 使 IT 与业务部门战略保持一致
- 培养一支具备采纳和使用 AI 所需必要技能的员工队伍。
这共同构成了面向 AI 及其他创新的就绪姿态，无论未来出现何种新能力与挑战。
在某方面表现突出的企业往往整体表现优异：AI 部署与 AI 就绪的技术及战略之间存在强相关性……前提是已具备必要的技能组合。
在我们的研究中，部分企业已实现 AI 就绪，部分则尚未达标。到 2026 年，AI 就绪型企业感觉能完全做好全企业范围 AI 部署的可能性是其他企业的 10 倍。
核心结论：缺乏强有力战略和充分准备的技术能力的企业，很可能在 AI 应用过程中步履维艰。除非有意识地采取措施改善自身基础，否则他们将面临被 AI 就绪型竞争对手超越的风险。
1 除特别说明外，统计数据及引述均源自 IBM 于 2024 年 3 月至 6 月开展的原创研究：涵盖美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、中国、印度、日本及澳大利亚的98场访谈与 1,204 份问卷调查。受访者角色包括对 AI 服务或解决方案的评估与选择具有影响力的关键决策者。主要来自员工数 1,000 人以上的企业（n=1082），部分来自中型市场企业（员工数500–999人，n=122）。跨行业组合聚焦于金融与银行、制造业、零售业、能源与公用事业、公共部门及电信业。
2沃顿商学院的 AI 研究，《成长之路：驾驭生成式 AI 的早期阶段》（2024 年 10 月）