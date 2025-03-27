为 AI 做好准备既是一种思维方式，也是一套能力组合。它涉及：



- 将 IT 视为增长和创新的赋能者

- 使 IT 与业务部门战略保持一致

- 培养一支具备采纳和使用 AI 所需必要技能的员工队伍。

这共同构成了面向 AI 及其他创新的就绪姿态，无论未来出现何种新能力与挑战。



在某方面表现突出的企业往往整体表现优异：AI 部署与 AI 就绪的技术及战略之间存在强相关性……前提是已具备必要的技能组合。