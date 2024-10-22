容器是轻量级可执行应用程序组件，它将应用程序源代码与在任何环境中运行代码所需的所有操作系统 (OS) 库和依赖关系相结合。

在几十年前，就可以创建容器了，但直到 2008 年 Linux 在其内核中包含容器功能时，容器才变得广泛可用。2013 年 Docker 开源容器化平台问世后，它变得更加重要。（Docker 非常流行，以至于“Docker 容器”和“容器”经常互换使用。）如今，容器还与除 Linux 之外的许多其他操作系统兼容，包括 Windows。

与虚拟机 (VM) 相比，容器（更具体地说，容器化微服务或无服务器函数）更小、资源效率更高且可移植性更好，因此，已成为现代云原生应用程序的事实计算单元。