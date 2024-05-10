CPU 本质上是计算机的大脑。CPU 是计算机内部看不见的管理器，它将数据输入转换成信息输出。它通过其庞大的电路网络存储和执行程序指令。

CPU 像人脑一样，可以同时执行多项任务。这意味着它也是计算机中同时调节计算机内部功能、监督功耗、分配计算资源以及与各种应用程序、程序和网络接口的部分。

如果您仍然不相信 CPU 对于计算有多么重要，那么请考虑一下这个问题：无论计算机的大小或用途如何，CPU 都是每台计算机上都有的部件。如果您正在使用智能手机、笔记本电脑或个人电脑阅读这篇文章，那么此时此刻您正在使用 CPU。

尽管“CPU”这一术语听起来像是在谈论单个设备，但事实并非如此。CPU 实际上是许多不同的计算机组件的组合，它们以高度协调的方式协同工作。