将企业级服务器作为 IT 基础架构战略的基础，实现与选定基础架构的集成，在混合云（本地或云端）中将工作负载部署和移动到所需的位置。开辟一条切实可行、低风险且与现有 IT 基础架构无缝衔接的路径，为创新奠定基础。
利用运行 z/OS、Linux、z/VM 和 z/TPF 的 IBM z16 大型机纵向扩展服务器，获得新的洞察并提升速度、弹性、合规性和可持续性。
功能强大的 Linux 纵向扩展服务器，提供可持续性、安全性、混合云和网络弹性。
运行 IBM® AIX®、IBM i 或 Linux 的纵向扩展服务器，旨在通过更高水平的性能、核心到云的数据保护以及简化的自动化和洞察分析来应对挑战。
高性能 4 插槽机架式纵向扩展服务器，可运行 IBM® AIX 或 Linux，针对数据密集型应用程序和混合云部署进行了优化。
2 插槽 4U Power10 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux，具有按需付费功能、端到端数据安全性、优异的可靠性和跨系统共享资源能力。
2 插槽 2U 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux。工作负载可以整合到更少的服务器上，从而减少软件许可、电力成本和散热成本。
1 插槽 4U Power10 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux，专为业务关键型工作负载而设计。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
一系列可配置的多租户虚拟 IBM Power 服务器，可访问 IBM Cloud 服务，支持在云和本地环境中无缝移动和管理工作负载。
一款软件解决方案，旨在保护包含敏感数据的任务关键型 Linux® 工作负载免受 IBM Z 和 LinuxONE 服务器的内部和外部威胁。
一个完全托管的机密计算容器运行时，支持在具有技术保障的高度隔离的环境中部署敏感的容器化工作负载。
高度可扩展的单租户和多租户虚拟机，可以快速启动，最大程度实现网络隔离和控制。
采用 Intel Xeon 处理器的公共、专用、预留和瞬态“竞价式”虚拟服务器。
可作为云服务进行部署和管理的单租户专用服务器。
Compuware 通过缩小数据中心占地面积，以及制定跨本地和云资源的双平台 IT 战略，节省了数百万美元并加快了开发运维 (DevOps)。
Bosch 迁移到 IBM Power10 服务器，相同工作负载的处理性能提升 75%，并支持气候目标。
The Weather Company® 依靠其基础设施在服务器负载最重的情况下提供极高的性能。
了解 Phoenix Systems 如何将容器化与 LinuxONE 的强大功能相结合，为最终客户提供完全自动化的云安全解决方案。
Togg 利用超级保护为创新的移动即服务平台 (MaaS) 提供安全基础架构，用户可在该平台上获得顺畅的移动体验。
福井大学医学部附属病院使用 Bare Metal Servers 和 Power Virtual Servers 等产品的组合，构建了一个兼具高安全性与高可用性的系统。
大型机是具有大量内存和数据处理器的高性能计算机，可以实时处理数十亿次简单的计算和交易。大型机对于需要高度弹性、安全性和敏捷性的商用数据库、交易服务器和应用程序至关重要。
随着服务器需求的增加、云计算的兴起以及对更环保资源解决方案的大力推动，虚拟服务器成为现代服务器托管和数据中心的支柱。
如果 IT 基础架构灵活、可靠且安全，它将能帮助企业达成目标并具备市场竞争优势。详细了解可扩展的 IT 基础架构对公司有何好处。
如今，组织和用户需要使用数据存储满足当今的高级计算需求，例如大数据项目、人工智能 (AI)、机器学习和物联网 (IoT)。
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利用创新的安全和网络弹性功能保护业务数据中心免受网络安全攻击。
加强 IT 基础架构的安全性和稳定性，确保顺利部署和正常运行。
使用可扩展的开放式企业服务器快速高效地处理海量数据。
了解对开发人员友好的基础架构如何在敏捷的公有云环境中，通过预设实例配置文件、快速部署和专用网络控制，帮助更快、更轻松地驱动现代工作负载。
让云基础架构不仅在安全性和性能上，而且在体验上媲美专用硬件，尤其是云服务的配置、计费和管理方面的体验。