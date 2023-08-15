数字信息有两种类型： 输入数据和输出数据。 用户提供输入数据， 计算机提供输出数据。 但如果没有用户输入，计算机的 CPU 就无法进行任何计算或产生任何输出数据。

用户可以直接向计算机输入数据。 然而，人们在计算机时代的早期就发现，不断地手动输入数据非常耗时耗力。 一种短期解决方案是计算机内存，也称为随机存取存储器 (RAM)。但它的存储容量和保留时间是有限的。 只读存储器 (ROM) 顾名思义，存储在其中的数据只能读取，未必可以编辑。 它们控制着计算机的基本功能。



尽管计算机内存技术取得了进展，出现了动态 RAM (DRAM) 和同步 DRAM (SDRAM)，但它们仍然受到成本、容量和保留时间的限制。 当计算机关机时，RAM 保留数据的能力也随之消失。 那么有何解决方案呢？ 答案是数据存储。



通过数据存储空间，用户可以将数据保存到设备上。 当计算机关机时，数据仍得以保留。 用户可以指示计算机从存储设备中提取数据，而无需手动将数据输入计算机。 计算机可根据需要从各种来源读取输入数据，然后再创建输出，并将其保存到相同的源位置或其他存储位置。 用户还可以与他人共享数据存储。



如今，组织机构和用户需要数据存储来满足高级计算需求，例如大数据项目、人工智能 (AI)、机器学习和物联网 (IoT)。 需要庞大数据存储量的另一个原因是防止由于灾难、故障或欺诈导致的数据丢失。 因此，为避免数据丢失，组织机构还可以使用数据存储作为备份解决方案。



数据存储的工作原理

简单来说，现代计算机（或称为终端）直接或通过网络连接到存储设备。 用户指示计算机从这些存储设备访问数据并将数据存储到其中。 但根本而言，数据存储有两个基本要素： 数据所采取的形式，以及记录和存储数据的设备。