主页 存储 SAN 存储区域网络 (SAN) 解决方案
实现高可用性、可扩展性和久经验证的数据安全性，让您能够专注于战略，而无后顾之忧
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在连接到安全的服务器和存储基础架构的平板电脑上访问数据的人的插图

存储区域网络 (SAN) 解决方案可通过高速智能网络结构连接服务器存储

充分利用更加智能的数据中心来提高性能、可靠性和效率，并降低成本。引入可提供卓越存储连接功能的 IBM B 型和 C 型存储区域网络交换机。建立强大且具备弹性的存储基础架构，协助提高业务敏捷性并降低总体拥有成本。
阅读 C 型产品简介 阅读 B 型产品简介
NVMe Over Fibre Channel for Dummies

了解 IBM 和 NVMe 将如何强强联手，为您的业务提供速度、可靠性和经改进的性能。
IBM SAN 的优势 构建更智能的数据中心

使用由 AI 驱动的高速智能网络架构来连接服务器和存储。

 简化管理

使用智能数据中心管理软件可实现配置自动化、集成运行状况监控并提高数据安全性。

 提供可扩展性

利用丰富多样的 IBM SAN 解决方案实现经济实惠的可扩展性，从而满足各种企业规模的存储需求。

 实现数据灵活性

利用我们一流的模块化构建块，不断提高存储容量。

 获取卓越性能

利用 IBM 存储网络适配器和软件选件实现更高的存储性能 – 更高的带宽、更好的数据保护以及可靠性。
查找适合您的型号
入门级交换机
SAN24B-6 一款入门级网络交换机，具备低成本且易于使用的功能，端口速度为 4、8、16 和 32 Gbps。其高效的设计非常适合希望推进网络发展的任何规模的企业。 了解有关 SAN24B-6 的更多信息
SAN32C-6 用于从服务器机架到 SAN 核心的高速光纤通道连接的下一代交换机。独特的端口扩展模块提供了灵活、经济高效的端口升级选项。 了解有关 SAN32C-6 的更多信息

中端交换机

SAN48C-7

利用采用了 64-Gbps 48 端口 SAN 交换机的全新第 7 代光纤通道技术，实现高性能和低延迟。

 SAN96C-6

凭借其下一代平台内置的一流分析和遥测功能，它可以为全闪存阵列提供高速光纤通道连接，并支持多云环境。

 SAN128B-7

经强化的安全性和自主 SAN 技术消除了保护和管理网络时的臆测成本。此交换机可保护工作负载，实现不间断操作，并最大限度地提高自动化程度。

 SAN64B-7

第 7 代基础架构通过结合强大的分析功能和先进的自动化功能，为自我学习、自我优化和自我修复 SAN 奠定了自主 SAN 的基础。
企业导向器 SAN512B-7 和 SAN256B-7

自主存储新时代的完美根基。与 NVME 设备的连接速度从未如此之快，超过 64Gbps，而超低延迟可实现比以往更快的访问时间。

 SAN192C-6

导向器级交换机将大量智能功能叠加到其高性能、不依赖协议的交换机结构上。专为中小型存储网络而设计。

 SAN384C-6

专为大规模存储网络设计的下一代系统交换设备。通过添加企业连接选件，它可为 IBM® Z Systems 服务器提供灵活、稳定的支持。

 SAN768C-6

业界密度最高的 SAN 导向器端口之一，搭载 768 个线速 32 Gbps 光纤通道端口。作为集中式或折叠式核心架构部署，以支持混合工作负载。
扩展交换机 SAN42B-R7

深入了解行业领先的第 7 代扩展交换机解决方案。该解决方案可为企业存储提供网络弹性复制连接。

 SAN18B-6

可应对数据中心之间不间断的数据传输，最大限度地减少中断的影响，以维持服务级别协议，并保护数据中心之间传输的数据。
采取下一步行动

深入了解如何解决最紧迫的存储网络挑战。安排与 IBM Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。

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