入门级交换机

SAN24B-6 一款入门级网络交换机，具备低成本且易于使用的功能，端口速度为 4、8、16 和 32 Gbps。其高效的设计非常适合希望推进网络发展的任何规模的企业。 了解有关 SAN24B-6 的更多信息