充分利用更加智能的数据中心来提高性能、可靠性和效率，并降低成本。引入可提供卓越存储连接功能的 IBM B 型和 C 型存储区域网络交换机。建立强大且具备弹性的存储基础架构，协助提高业务敏捷性并降低总体拥有成本。
了解 IBM 和 NVMe 将如何强强联手，为您的业务提供速度、可靠性和经改进的性能。
使用由 AI 驱动的高速智能网络架构来连接服务器和存储。
使用智能数据中心管理软件可实现配置自动化、集成运行状况监控并提高数据安全性。
利用丰富多样的 IBM SAN 解决方案实现经济实惠的可扩展性，从而满足各种企业规模的存储需求。
利用我们一流的模块化构建块，不断提高存储容量。
利用 IBM 存储网络适配器和软件选件实现更高的存储性能 – 更高的带宽、更好的数据保护以及可靠性。
自主存储新时代的完美根基。与 NVME 设备的连接速度从未如此之快，超过 64Gbps，而超低延迟可实现比以往更快的访问时间。
导向器级交换机将大量智能功能叠加到其高性能、不依赖协议的交换机结构上。专为中小型存储网络而设计。
专为大规模存储网络设计的下一代系统交换设备。通过添加企业连接选件，它可为 IBM® Z Systems 服务器提供灵活、稳定的支持。
业界密度最高的 SAN 导向器端口之一，搭载 768 个线速 32 Gbps 光纤通道端口。作为集中式或折叠式核心架构部署，以支持混合工作负载。