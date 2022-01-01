面向数据和 AI 的 IBM Storage
释放整个信息供应链中的数据价值，从而提升业务成效。
面向混合云的 IBM Storage
借助 Red Hat® OpenShift® 的数据业务流程服务实现应用程序现代化并加快创新速度。
IBM Storage 有助于打造数据灾备能力
保护数据免遭泄露和威胁，同时通过弹性存储器降低成本和停机时间。
跨边缘、核心和云端交付数据和服务
IBM Storage 软件使企业能够在任何位置管理信息、自动执行 IT 流程，并保护应用程序和数据免遭损害。
借助适用于现代应用程序的 Red Hat OpenShift 容器原生存储和数据业务流程实现敏捷性。
通过灵活备份和精细复原，保护 Microsoft 365 和 Salesforce 等常用 SaaS 服务的关键业务数据。
为数据密集型工作负载提供具有云规模容量的高性能、低延迟存储。
利用灵活可靠的软件定义的存储解决方案统一数据访问，满足不断增长的工作负载需求。
保护数据免受威胁并在安全的环境中加快恢复速度，避免业务中断。
利用 AIOps 的强大功能来优化存储、提高工作效率并加速解决问题。
数据存储的尖端硬件创新
行业领先的纵向扩展、横向扩展、全闪存和混合数据存储，非常适合本地和外部的关键、运营和归档工作负载。
通过超融合设备数据业务流程服务加快部署 Red Hat OpenShift。
适用于性能密集型业务应用程序的网络弹性、全闪存和混合 SAN 存储器。
通过全局数据访问聚合和存储大型非结构化数据集，无需数据迁移。
在具有超低延迟和高可用性的灵活系统中运行大型机和开放式系统工作负载。
通过快速安全的加密解决方案，保护和保留数据，满足长期存储需求。
改造存储光纤网，释放应用程序所需的数据交付性能。