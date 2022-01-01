IBM Storage 可确保数据安全且易于访问，帮助企业迅速做出更明智的决策，从而完成更多工作。该解决方案有效地整合不同的数据源，因此企业可以定制、自动执行并获取洞察分析，同时降低总体成本。确保数据具备弹性，并为混合云、大数据、AI 以及任何新兴技术做好准备。