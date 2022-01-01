主页 storage IBM Storage 企业数据存储
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等距插图显示一名员工在仪表板上分析数据，仪表板连接到安全、可伸缩的云存储选项

IBM Storage 是一系列数据存储硬件、软件定义的存储和存储管理软件。

IBM Storage 可确保数据安全且易于访问，帮助企业迅速做出更明智的决策，从而完成更多工作。该解决方案有效地整合不同的数据源，因此企业可以定制、自动执行并获取洞察分析，同时降低总体成本。确保数据具备弹性，并为混合云、大数据、AI 以及任何新兴技术做好准备。
构筑有效的网络攻击防御体系
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存储解决方案

面向数据和 AI 的 IBM Storage

释放整个信息供应链中的数据价值，从而提升业务成效。

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面向混合云的 IBM Storage

借助 Red Hat® OpenShift® 的数据业务流程服务实现应用程序现代化并加快创新速度。

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IBM Storage 有助于打造数据灾备能力

保护数据免遭泄露和威胁，同时通过弹性存储器降低成本和停机时间。

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存储软件

跨边缘、核心和云端交付数据和服务

IBM Storage 软件使企业能够在任何位置管理信息、自动执行 IT 流程，并保护应用程序和数据免遭损害。

 IBM Storage Fusion

借助适用于现代应用程序的 Red Hat OpenShift 容器原生存储和数据业务流程实现敏捷性。

 了解详情 IBM Storage Protect for Cloud

通过灵活备份和精细复原，保护 Microsoft 365 和 Salesforce 等常用 SaaS 服务的关键业务数据。

 了解详情 IBM Storage Scale

为数据密集型工作负载提供具有云规模容量的高性能、低延迟存储。

 了解详情 IBM Storage Ceph®

利用灵活可靠的软件定义的存储解决方案统一数据访问，满足不断增长的工作负载需求。

 了解详情 IBM Storage Defender

保护数据免受威胁并在安全的环境中加快恢复速度，避免业务中断。

 了解详情 IBM Storage Insights

利用 AIOps 的强大功能来优化存储、提高工作效率并加速解决问题。

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存储硬件

数据存储的尖端硬件创新

行业领先的纵向扩展、横向扩展、全闪存和混合数据存储，非常适合本地和外部的关键、运营和归档工作负载。

 IBM Storage Fusion HCI System

通过超融合设备数据业务流程服务加快部署 Red Hat OpenShift。

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适用于性能密集型业务应用程序的网络弹性、全闪存和混合 SAN 存储器。

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通过全局数据访问聚合和存储大型非结构化数据集，无需数据迁移。

 详细了解相关产品 IBM Storage DS8K

在具有超低延迟和高可用性的灵活系统中运行大型机和开放式系统工作负载。

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通过快速安全的加密解决方案，保护和保留数据，满足长期存储需求。

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改造存储光纤网，释放应用程序所需的数据交付性能。

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服务和资源 评估风险并保护业务

使用网络安全永续评估工具 (CRAT) 免费评估数据保护策略。

 什么是数据存储？

了解数据存储的基础知识，并确定合适的解决方案和策略。

 企业数据灾备能力入门指南

了解如何为数据破坏性事件做好准备，以及弹性存储解决方案需要注意的事项。

针对 IBM Storage 的技术生命周期服务

了解有助于规划、部署和优化 IBM Storage 解决方案的支持和服务。
采取下一步行动

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