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软件定义存储 (SDS) 提供混合云、数字化转型等所需的灵活存储基础
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一个人坐在椅子上，使用手机和笔记本电脑管理任务，并保持通讯畅通

软件定义存储 (SDS) 是一种存储框架，可将硬件与存储软件隔离开来。与传统的网络直连存储存储区域网络系统不同，SDS 旨在响应复杂的数字化转型过程。

SDS 可为您提供实现数据驱动型多云企业所需的灵活性、成本效益和敏捷性。它可以在任何行业标准系统上运行，消除了对专有硬件的依赖。

 

 
软件定义架构

了解软件定义架构如何能实现最大价值，无论是作为软件、阵列还是超融合基础架构部署。
优势 灵活选择

制定业务变更决策就像更新软件一样轻松。

灵活敏捷

使用相同的基础架构同时支持传统和新一代的应用程序。

物有所值

改造现有基础架构以应对新挑战。

IBM Storage Software Suite

使用功能强大、经济高效且具有 AI 融合能力的完整存储软件套件来管理数据增长，并满足数据驱动型基础架构的需求。
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用于存储管理的 SDS IBM Storage Copy Data Management

使数据中心副本管理流程实现现代化、简化和自动化

 IBM Storage Insights 和 IBM Spectrum Control

提供面向复杂存储环境的无与伦比的可见性、分析和端到端监控，优化您的存储基础架构。

 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

支持在本地和 IBM Cloud、Amazon Web Services 或 Microsoft Azure 之间复制或迁移异构存储系统上的数据。
用于数据保护和恢复的 SDS IBM Storage Protect for Cloud

IBM Storage Protect for Cloud 可以保护您的 Azure、Microsoft 365、Dynamics 365 以及 Salesforce 数据，是企业值得信赖的高度安全加密、合规和高级威胁检测解决方案。

 IBM Storage Protect

为物理文件服务器、虚拟环境和各种应用程序获得全面数据弹性。

 IBM Storage Protect Plus

在混合云环境中统一虚拟机、数据库、SaaS 工作负载和容器的数据保护。

 IBM Storage Sentinel

检测和诊断勒索软件攻击，并获得自动恢复功能，保护您的业务关键型工作负载。

 IBM Storage Archive

获享物理气隙保护和来自单一全局命名空间的直观图形界面，以便优化归档成本。
用于数据和 AI 的 SDS IBM Storage Scale

借助全局数据平台加速 AI 运行，并突破数据壁垒。

用于 Red Hat 的 SDS IBM® Fusion

通过利用云原生基础架构，为虚拟机上的应用程序以及 Red Hat OpenShift 上的容器提供服务，从而加速实现价值。

 IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks

快速跟踪混合云之旅并将数据服务融入容器环境。
软件定义架构 用于 AI 和数据的软件定义存储

通过行业领先、经济高效的对象存储技术，启用 AI 工作负载并整合主要和辅助大数据存储。

软件定义存储服务器

为 AI 和高性能工作负载轻松部署快速、高度可扩展、富有弹性且安全的数据。

服务

IBM Technology Expert Labs 可提供基础架构服务，帮助企业为当前使用的混合云以及企业级 IT 数据中心奠定基础。

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后续步骤

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